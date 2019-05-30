Калужские депутаты первыми в стране приняли меры поддержки переработчиков ТКО

На прошлой неделе состоялось заседание очередной сессии Законодательного Собрания Калужской области, на которой депутаты рассмотрели целый ряд важных вопросов и приняли по ним социально значимые решения.

ПЕРЕРАБОТЧИКАМ ТКО - МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Депутаты областного парламента по инициативе фракции «Единая Россия» на заседании сессии Законодательного Собрания 23 мая приняли закон, призванный заинтересовать бизнес в переработке твердых коммунальных отходов.

Предпринимателям, которые решат этим заняться, предоставят средства областного бюджета, а также налоговые льготы и областные гранты, информационную поддержку.

В свое время грамотно выстроенная политика привлечения инвестиций обеспечила развитие всей Калужской области и превращение ее в бездотационный регион. Большую роль в этом сыграли своевременно принятые законы.

Ответ на вопрос, что предпринять, чтобы решить проблему ТКО, очевиден. Отходы нужно перерабатывать.

- Мы должны полностью изменить свое отношение к твердым коммунальным отходам. Если власть и дальше будет искать площадки, куда сваливать отходы, то они будут расширяться и подойдут в итоге к границам городов. Мы теряем большой ресурс. Надо перерабатывать их. Это даст и зарплаты, и налоги, и рабочие места. Мы пока не знаем, как предприниматели отнесутся к этому, но с таким же подходом в свое время у нас стали появляться инвесторы, - рассказал Виктор Бабурин по итогам сессии.

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ДУМ ОСВОБОДЯТ ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ

Депутатов сельских поселений могут освободить от необходимости каждый год подавать декларации о своих доходах и расходах. Данная инициатива обсуждается в Госдуме РФ. По инициативе фракции «Единая Россия» она была также рассмотрена и поддержана на заседании сессии областного парламента.

С принятием федеральных законов, один из которых уже прошел первое чтение, сельские депутаты не будут предоставлять декларации, за исключением тех, кто в течение года приобрел недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и т. д. на сумму, превышающую доход семьи за три последних года.

Кроме того, планируется смягчить меры ответственности муниципальных депутатов за предоставление в декларациях неполных сведений. В настоящее время за это предусмотрено только одно наказание - досрочное прекращение полномочий. С принятием закона, если депутат ошибся, за это последует предупреждение или освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе без прекращения полномочий депутата.

К 75­ ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СКВЕРЫ И ПАРКИ

Еще одна инициатива фракции «Единая Россия» связана с грядущим празднованием 75-летия Великой Победы. Акция носит наименование «Посади свое дерево Победы!» и пройдет в регионе уже осенью.

- Мы приближаемся к знаменательной дате - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что каждый осознает величие этого праздника. С нами практически не остается ветеранов, но должна остаться память, и она может быть зафиксирована в различных формах. Создание скверов и парков - одна из таких форм. Думаю, эта инициатива фракции «Единая Россия» будет поддержана в муниципалитетах, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ - КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ

В областном парламенте вопросами питания детей в школах и летних лагерях почти два года занималась рабочая группа. Она доказала свою эффективность. В итоге парламентарии приняли решение о создании в Законодательном Собрании постоянной комиссии по контролю за организацией социального питания в Калужской области. Она займется подготовкой предложений по совершенствованию системы питания в социальных учреждениях региона.

София РОМАНОВА

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