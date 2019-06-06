Владислав Шапша ответил на вопросы журналистов

В городе накопилось немало вопросов к власти, в связи с чем глава администрации Обнинска Владислав ШАПША провел на этой неделе очередную пресс-конференцию.

КУДА ПОВЕЗУТ МУСОР?

И одной из самых актуальных стала тема Тимашевского мусорного полигона и строительства мусороперерабатывающего завода. Владислав Валерьевич отметил, что в Тимашево такое предприятие строиться не будет.

- Я с удивлением узнал из СМИ и соцсетей про строительство на полигоне нового завода. Ничего подобного не будет! - сказал мэр.

Также он проинформировал, что наш полигон уже не находится в зоне ответственности города и этот объект, в связи с новым законом, передан Калужскому региональному экологическому оператору (КРЭО).

- Там есть мусоросортировочный комплекс, который построил город, и его нужно усовершенствовать. Пока на нем сортируют до 7% всего мусора, но нужно довести эту цифру до 50%. Региональный оператор это понимает и ничего, кроме этого, там делать не будет, - подчеркнул Владислав Валерьевич.

При этом он отметил, что Тимашевский полигон исчерпал свои возможности, поэтому не позднее 1 июня следующего года вывоз мусора туда должен быть прекращен и должна начаться его рекультивация. А пока в Калужской области не будет построен мусороперерабатывающий завод, обнинские и боровские твердые коммунальные отходы будут временно свозить в Боровский район, где наукоград предусмотрительно запроектировал строительство еще одной «карты» рядом с полигоном. И чем раньше будет построен завод, тем быстрее будет прекращен вывоз мусора на полигон в Тимашево.

- Новая «карта» рассчитана на небольшой объем мусора, всего на пять лет, - проинформировал мэр, отвечая на вопросы журналистов.

Владислав Шапша дал объяснение и по поводу частого появления в Тимашево мусоровозов с московскими номерами. Была проведена проверка, которая показала, что региональные перевозчики нанимают для перевоза мусора технику с московскими номерами, но эти машины перевозят на полигон мусор, собранный именно в Обнинске и Боровском районе. То есть машины чужие, но мусор они возят наш.

ПОЛИЦИЯ УСИЛЕННО РАЗЫСКИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ, НЕ ОКАЗАВШЕГО ПОМОЩЬ СБИТОМУ ИМ РЕБЕНКУ

Также мэр прокомментировал журналистам жуткий случай со сбитым в городе ребенком. Пару недель назад водитель, личность которого сейчас устанавливает полиция, сбил мальчика. Мужчина посадил его к себе в машину, около часа возил его по городу и высадил возле ТЦ «Триумф Плаза», не оказав медицинскую помощь. Виновник ДТП скрылся, а ребенка с травмами доставили в больницу прохожие. Позже выяснилось, что мальчик имеет проблемы со слухом. И на этой неделе Владислав Шапша вместе с депутатом и руководителем одной из аптечных сетей города Андреем ЗЫКОВЫМ подарили ребенку слуховой аппарат.

Владислав Валерьевич назвал этот случай варварством и возмутился по поводу того, что никто из жителей города не сопроводил ребенка, когда сбивший его водитель сажал малыша к себе в автомобиль.

- Куда он его вез? Что он хотел с ним сделать? Неужели никому не было до этого дела?! Никто не сел в машину, ни о чем не спросил. Наши граждане фотографируют сейчас все подряд, а ту машину никто даже не сфотографировал, - сетовал мэр.

В настоящее время в деле поиска водителя задействованы все силы полиции. И Шапша выразил уверенность, что его обязательно найдут. Это лишь дело времени.

В ОБНИНСКЕ ТЕРМИНАЛОВ ОПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО «КИЕВКЕ» НЕ БУДЕТ

На конференции был поднят и вопрос реконструкции Киевской трассы. Эта тема волнует сейчас всех, что вполне понятно. Люди переживают из-за возможных неудобств и финансовых потерь, так как дорога станет платной. Но Владислав Шапша всех успокоил.

- Ближайший платный от нас пункт будет открыт на территории Московской области, - сказал он.

Так что в соседние Малоярославецкий и Боровский районы из Обнинска можно будет ездить бесплатно.

Наши журналисты поинтересовались, когда начнут заселять строящийся для жителей аварийного жилья дом на Курчатова. Как известно, переселять туда обещали людей из ветхих домов по улицам Менделеева и Киевской.

Мэр пояснил, что конструктив этой многоэтажки уже готов и теперь там осталось доделать разные мелочи. Сдача этого объекта намечена на первый квартал 2020 года. Так что людей туда заселять начнут уже после Нового года.

Инна ЕМЕЛИНА