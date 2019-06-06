Если долго мучиться, договор заключится

Пока одни жители Обнинска жалуются, спорят и вникают в схему расчета новых тарифов за вывоз мусора, другие сумели добиться заключения с ГП «КРЭО» договоров, в соответствии с которыми они теперь платят за эту услугу в разы меньше. Нам стало известно, что в наукограде существует всего несколько подобных прецедентов, и мы выяснили один из адресов, по которому проживают такие вот активные жители - дом № 1 по улице Любого.

ПИСЬМА БЕЗ ОТВЕТОВ

Сами жильцы порекомендовали нам побеседовать с председателем ТСЖ их многоквартирного дома Владимиром Ивановичем КРУГЛЯКОМ, благодаря грамотности и настойчивости которого и удалось решить эту непростую проблему. Что мы и сделали. Как известно, с 1 января 2019 года сумма оплаты за вывоз мусора в МКД рассчитывается, исходя из площади жилья: 5,05 рублей с квадратного метра. И в разговоре с нами Владимир Иванович признался, что категорически с этим не согласен.

- Тарифы для нашего дома выросли примерно в шесть раз, но прежде всего мне было не понятно, на каком основании региональный оператор присвоил право получать деньги не за конкретную работу, а за квадратные метры. Ссылка на Жилищный Кодекс - это, мягко говоря, лукавство. Оплачивать вывоз мусора собственники действительно должны пропорционально своей доле в общей собственности, то есть по квадратным метрам. Но эти начисления должны производить УК, ТСЖ, ЖСК. И они же должны расплачиваться за вывоз ТКО с региональным оператором, причем исключительно за фактически выполненную работу - количество вывезенных мусорных контейнеров. А налог на недвижимость, наши «квадратные метры», мы и так платим ежегодно, - отметил наш собеседник.

Будучи человеком юридически подкованным, Владимир Иванович попытался от имени ТСЖ заключить с Государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» договор, согласно которому жильцы Любого, 1 должны будут оплачивать вывоз ТКО по факту конкретно выполненной работы. Сделать это оказалось весьма непросто.

- Первое свое письмо по этому поводу я написал директору ГП «КРЭО» Сергею ЗАВЬЯЛОВУ еще в декабре прошлого года. Отправил его с уведомлением о доставке, письмо адресатом получено 28 декабря. Но ответа я так и не дождался. В обнинском отделении КРЭО со ссылкой на некие законы Калужской области мне сказали, что договоры с ТСЖ и УК они не заключают. Звонил в Калугу, и там сообщили то же самое. Управление городского хозяйства подтвердило их правоту. Жилищная инспекция (уже письменно) обязала исключить из квитанций графу «вывоз мусора». Мои доводы о том, что отказами нарушаются и Жилищный кодекс, и сразу четыре федеральных закона, понимания так и не нашли. Следующее письмо - оферту договора на условиях регионального оператора - я отправил Завьялову с предложением его заключить с 1 января, но оно опять осталось без ответа. Далее были письма в областную и городскую прокуратуру, в Правительство области, в Министерство ЖКХ и строительства области, а также в Обнинское Городское Собрание, - рассказал Владимир Кругляк.

В письмах, подписанных большинством жильцов дома, указывалось, что в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, Жилищным и Гражданским Кодексами РФ Калужский региональный экологический оператор обязан заключить договор с организацией, управляющей многоквартирным домом, но он категорически отказывается это делать. Речь шла о том, что жильцы любого многоквартирного дома имеют право либо принять условия регионального оператора (публичный договор), либо заключить такой договор через ТСЖ и УК.

И, в конце концов, председатель ТСЖ был услышан.

ВИНОВНЫЕ ВЫЯВЛЕНЫ, ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН

Отреагировали все инстанции сразу. Со слов Владимира Ивановича, прокуратура города вынесла КРЭО соответствующее представление, председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН подтвердил право управляющей компании заключать от имени собственников договор на вывоз ТКО, а министр ЖКХ и строительства Калужской области Егор ВИРКОВ прислал ответ, в котором объяснил долгое молчание КРЭО.

«По результатам проверки установлено, что документы на заключение данного договора получены ответственным исполнителем, но информация о них не была внесена в журнал регистрации. В связи с чем рассмотрение заявки не осуществлялось. К исполнителю, допустившему данное нарушение, применено дисциплинарное взыскание», - написал Егор Олегович Владимиру Кругляку.

С 1 марта был, наконец, заключен соответствующий договор.

- Судите сами, по квитанции, полученной на мою квартиру за январь, я должен был заплатить за вывоз мусора 448 рублей, а за март, уже после заключения договора, я оплатил 158 рублей.

Он нам представил нехитрый принцип расчета, умножив количество подъездов на частоту вывоза мусора в неделю и в год, а также на емкость контейнеров и на тариф для юрлиц. Действительно, конечная цифра получилась в три раза меньше.

- И такая возможность есть у любого жителя нашего города, - подвел итог Кругляк.

А вот хватит ли у любого жителя терпения написать столько писем и все-таки добиться своего законным способом? Это уже вопрос к самим обнинцам, и он требует отдельного разговора.

Инна ЕМЕЛИНА

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