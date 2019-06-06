Депутаты областного парламента приняли важные законы в сфере экологии

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области уделяют большое внимание теме защиты окружающей среды. Ведь ее состояние напрямую влияет на здоровье жителей региона, на продолжительность и качество их жизни.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОМОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ МЕНТАЛИТЕТ

В этой связи стоит вспомнить о внесенных депутатами регионального парламента в 2017 году изменениях в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды». Они касаются вопросов экологического образования и просвещения населения, формирования экологической культуры. Данный документ предусматривает создание в регионе системы непрерывного экологического воспитания, первой ступенью которого является дошкольное образование.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул:

- Бережное отношение к природе, законопослушание нужно воспитывать уже с раннего возраста.

Член комиссии по экологии, депутат Заксобрания Сергей ДУТОВ отметил, что экологическое образование должно стать одним из элементов общего и дополнительного образования. Система экологического воспитания должна включать в себя целый комплекс мер от дошкольного образования до подготовки специалистов в сфере охраны окружающей среды.

Следует отметить, что экология - новый школьный предмет, и это обстоятельство требует от самого учителя и от учащихся творческого отношения к обучению, главным результатом которого должно стать воспитание ответственности человека перед природой. Как известно, сегодня существуют проблемы, связанные с вывозом и утилизацией ТКО, но многие граждане сами не соблюдают элементарных правил культуры: выбрасывают мусор, где попало, захламляют придомовые территории, леса, берега водоемов.

Сейчас время активного отдыха на природе, и после пикников наши люди часто оставляют после себя горы пластиковой посуды и пищевых отходов. Далеко не у всех хватает сознательности собрать все это в пакеты и довезти до ближайшего мусорного контейнера. Поэтому и необходимо менять менталитет граждан, который формируется в процессе воспитания и образования.

Простые нормы и правила пребывания на природе необходимо закладывать детям с самых ранних лет, уже в детском саду. Только так можно воспитать чувство ответственности перед окружающим миром.

И отрадно, что в Обнинске такая работа с подрастающим поколением велась всегда. В наукограде трудится целая плеяда педагогов, которые проводят с учащимися всевозможную экологическую деятельность. В частности, преподаватель биологии 11-ой школы Марина Михайловна РАССКАЗОВА уже 27 лет руководит клубом «Экос», сочетающим несколько направлений: экологическое, исследовательское, природоохранное и туристическое. И посещают клуб учащиеся разного возраста.

НУЖНО НАЧАТЬ С СЕБЯ

Не менее важным в этой связи является и недавно принятый депутатами Заксобрания по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» закон о стимулировании переработчиков ТКО. Данный документ разработан по аналогии с нормативным актом, обеспечившим меры поддержки для привлечения инвестиций в развитие производства на территории региона.

Среди форм содействия предпринимателям в нем обозначено предоставление налоговых льгот и государственных гарантий, а также информационная поддержка. Конкретные же меры помощи будут прописываться в государственных программах. Предполагается, что они будут приниматься в развитии закона.

Кроме того, в областном законодательстве уже существует норма, согласно которой для размещения объектов коммунально-бытового назначения могут быть предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов.

Обнинские депутаты считают данный закон очень своевременным. Так, Вячеслав НАРУКОВ отметил, что стимулировать переработчиков ТКО необходимо, потому что поначалу им будет сложно работать. Ведь пока у нас действует система, когда мы выбрасываем весь мусор в один пакет и не стремимся его разделять. А что-то менять в этой сфере необходимо. И в первую очередь наш менталитет.

Поддержал задумку областных депутатов и заместитель председателя комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН. Он назвал данный закон нужным и полезным. Но в то же время призвал его серьезно продумать, чтобы привлечь на этот рынок серьезных инвесторов.

А пока неплохо было бы открыть в Калужской области небольшие производства по переработке и утилизации ТКО, которые в дальнейшем, по мере развития можно было бы укрупнять и расширять.

С принятием двух вышеназванных законов появилась надежда на то, что экологическая ситуация в регионе изменится в лучшую сторону. Ведь ни для кого не секрет, что банальная, казалось бы, фраза «чистота - залог здоровья» является неоспоримой истиной. Все знают, что вырубленные деревья вырастают достаточно долго, вода и почва не могут справиться с тем огромным потоком загрязнения, который ежедневно они вынуждены в себя принимать, состояние атмосферы также оставляет желать лучшего. Но каждый человек может внести хотя бы небольшую долю в улучшение экологической ситуации на нашей планете. И, прежде всего, нужно начать с самого себя: не мусорить на улице, убирать мусор за собой после пикников на природе, осторожно обходиться с огнем в лесу, не загрязнять водоемы и так далее. Всему этому способствует экологическое воспитание населения.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Заксобрание»