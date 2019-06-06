Глава региона и президент Татарстана договорились о сотрудничестве

На днях делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что наш регион примет участие в различных тематических сессиях и рабочих встречах, а также заключит более 15 деловых соглашений.

День начался с заключения соглашения о сотрудничестве с Татарстаном. Подписи на документе поставили губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и Президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ.

Работа предусматривает взаимодействие сторон в экономической, культурной, социальной и иных сферах.

В инвестиционной и инновационной составляющих стороны намерены создавать благоприятные условия для деятельности хозяйствующих субъектов, содействовать расширению деловых контактов, развивать торгово-экономические и кооперационные связи, разрабатывать совместные проекты, обмениваться специалистами и бизнес-миссиями.

В области сельского хозяйства в числе приоритетных определены направления растениеводства и животноводства, биотехнологий, перерабатывающая и пищевая промышленность.

К слову, в настоящее время товарооборот между областью и Татарстаном составляет приблизительно восемь с половиной миллиардов рублей в год. Губернатор Калужской области предлагает увеличить его вдвое.

- Я думаю, нам надо увеличивать взаимный товарооборот, - заявил Анатолий Дмитриевич. - Мы производим много продукции, которая полезна как жителям Калужской области, так и жителям Татарстана. А мы из Татарстана привезли себе полбу. Раньше у нас ее не было, сейчас начинаем разводить тоже. Семеноводство потихоньку налаживаем. Много молока производится в Татарстане и у нас. Но, наверное, разные виды переработки. Можем этим тоже обмениваться. Мы всегда внимательно следим за тем, что происходит в Татарстане, и у себя стараемся применить.

Кроме того, регионы проявили взаимный интерес к развитию культурных связей, в частности, организации обменных гастролей творческих коллективов, музейных и других выставок, к совместному обсуждению вопросов сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Намечено партнерство в IT-сфере, молодежной политике, спорте и туризме. Планируется обмен информацией о достижениях в области здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, строительства и архитектуры.

Важным направлением станет развитие транспортного сообщения между Калужской областью и Республикой Татарстан. Уже с 7 июня из Международного аэропорта «Калуга» открыты регулярные рейсы авиакомпании «Руслайн» в Казань два раза в неделю.

Комментируя состоявшееся событие, Анатолий Артамонов отметил большую значимость намеченного сотрудничества.

- Опыт, который есть и у нас, и в Татарстане по созданию условий для развития экономики, очень важен для принятия новых эффективных решений, - подчеркнул глава региона.

Кристина ЗВОН

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