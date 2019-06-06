Программа мероприятий ко Дню России

Городской Дворец Культуры

12 июня, 12:00. Праздничный концерт «Все вместе мы - Россия!». Концерт творческих коллективов Городского Дворца Культуры. Вход свободный.

Дом культуры ФЭИ

11 июня, 18:00. Праздничный вечер, посвященный Дню независимости России. Концертно-танцевальная программа духового оркестра и солистов. Вход свободный.

12 июня, 12:00. Праздничный концерт народного коллектива барабанщиц «ВИВА». «Нам 5 лет». Вход свободный.

Музей истории города Обнинска

12 июня, 14:00. Благотворительная экскурсия для родителей с детьми по выставке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок» (Выставочный зал).

Городской парк

12 июня, 14:00. Сеанс одновременной игры в шахматы с обнинскими КМС, в том числе с Антоном Логиновым (по предварительной записи).

12 июня, 15:00. Праздничный концерт. Вечер русского романса и русской песни «Душа с душою говорит». В гостях у парка Леонид Булатов - Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов, заслуженный работник культуры России, поэт и композитор. Галина Журавлева - Лауреат Всесоюзных фестивалей и областных романсиад, дипломант конкурса имени Анастасии Вяльцевой.

Центральная библиотека

10 июня, 17:30. «12 июня - День независимости России». Литературное объединение «Сонет». Поэтическое слово о России.

Центральная библиотека

10 июня, 13:00. «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия!». Книжная выставка, викторина, конкурс анаграмм для 5-7 классов.

10 июня, 14:00. «Символы российского государства». Слайд-презентация.

12 июня. «Моя Родина - Россия». Книжно-иллюстрированная выставка.

Городская детская

библиотека № 3

11 июня (по договоренности). Ко Дню России «Имя гордое - Россия звенит, как знамя на ветру». Книжная выставка-просмотр, видеофильм для 2-5 классов

Гуманитарная библиотека

(Ленина, 129)

12 июня День России. Выпуск листовок, посвященных Дню России (для посетителей Дома ученых и библиотеки).

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