Программа мероприятий ко Дню России

Городской Дворец Культуры
12 июня, 12:00. Праздничный концерт «Все вместе мы - Россия!». Концерт творческих коллективов Городского Дворца Культуры. Вход свободный.
Дом культуры ФЭИ
11 июня, 18:00. Праздничный вечер, посвященный Дню независимости России. Концертно-танцевальная программа духового оркестра и солистов. Вход свободный.
12 июня, 12:00. Праздничный концерт народного коллектива барабанщиц «ВИВА». «Нам 5 лет». Вход свободный.
Музей истории города Обнинска
12 июня, 14:00. Благотворительная экскурсия для родителей с детьми по выставке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок» (Выставочный зал).
Городской парк
12 июня, 14:00. Сеанс одновременной игры в шахматы с обнинскими КМС, в том числе с Антоном Логиновым (по предварительной записи).
12 июня, 15:00. Праздничный концерт. Вечер русского романса и русской песни «Душа с душою говорит». В гостях у парка Леонид Булатов - Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов, заслуженный работник культуры России, поэт и композитор. Галина Журавлева - Лауреат Всесоюзных фестивалей и областных романсиад, дипломант конкурса имени Анастасии Вяльцевой.
Центральная библиотека
10 июня, 17:30. «12 июня - День независимости России». Литературное объединение «Сонет». Поэтическое слово о России.
Центральная библиотека
10 июня, 13:00. «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия!». Книжная выставка, викторина, конкурс анаграмм для 5-7 классов.
10 июня, 14:00. «Символы российского государства». Слайд-презентация.
12 июня. «Моя Родина - Россия». Книжно-иллюстрированная выставка.
Городская детская
библиотека № 3
11 июня (по договоренности). Ко Дню России «Имя гордое - Россия звенит, как знамя на ветру». Книжная выставка-просмотр, видеофильм для 2-5 классов
Гуманитарная библиотека
(Ленина, 129)
12 июня День России. Выпуск листовок, посвященных Дню России (для посетителей Дома ученых и библиотеки).