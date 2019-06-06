06.06.2019

Программа мероприятий ко Дню России



Городской Дворец Культуры

12 июня, 12:00. Праздничный концерт «Все вместе мы - Россия!». Концерт творческих коллективов Городского Дворца Культуры. Вход свободный.

Дом культуры ФЭИ

11 июня, 18:00. Праздничный вечер, посвященный Дню независимости России. Концертно-танцевальная программа духового оркестра и солистов. Вход свободный.

12 июня, 12:00. Праздничный концерт народного коллектива барабанщиц «ВИВА». «Нам 5 лет». Вход свободный.

Музей истории города Обнинска

12 июня, 14:00. Благотворительная экскурсия для родителей с детьми по выставке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок» (Выставочный зал).

Городской парк

12 июня, 14:00. Сеанс одновременной игры в шахматы с обнинскими КМС, в том числе с Антоном Логиновым (по предварительной записи).

12 июня, 15:00. Праздничный концерт. Вечер русского романса и русской песни «Душа с душою говорит». В гостях у парка Леонид Булатов - Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов, заслуженный работник культуры России, поэт и композитор. Галина Журавлева - Лауреат Всесоюзных фестивалей и областных романсиад, дипломант конкурса имени Анастасии Вяльцевой.

Центральная библиотека

10 июня, 17:30. «12 июня - День независимости России». Литературное объединение «Сонет». Поэтическое слово о России.

Центральная библиотека

10 июня, 13:00. «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия!». Книжная выставка, викторина, конкурс анаграмм для 5-7 классов.

10 июня, 14:00. «Символы российского государства». Слайд-презентация.

12 июня. «Моя Родина - Россия». Книжно-иллюстрированная выставка.

Городская детская
библиотека № 3

11 июня (по договоренности). Ко Дню России «Имя гордое - Россия звенит, как знамя на ветру». Книжная выставка-просмотр, видеофильм для 2-5 классов

Гуманитарная библиотека
(Ленина, 129)

12 июня День России. Выпуск листовок, посвященных Дню России (для посетителей Дома ученых и библиотеки).

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»

Крути педали, чтобы призы дали!

День города в Балабанове порадует горожан насыщенной программой

В Балабанове готовятся к наплыву принцесс

Мисс Русское Радио

Посольство цветов

В Обнинске обсудили финансовую доступность для малого и среднего бизнеса
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
10
июня
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление