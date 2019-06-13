Кадровые перестановки в администрации Обнинска

В управлениях потребрынка и городского хозяйства назначены новые руководители.

В Обнинской городской администрации произошли некоторые кадровые перестановки. Возглавлявшая управление городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА назначена начальником управления потребительского рынка, транспорта и связи. А ее место занял Игорь РАУДУВЕ, ранее работавший заместителем директора в МП «Теплоснабжение». Решение, признаться, неожиданное, и мы решили выяснить у Анны Валерьевны, чем оно вызвано.

- Анна Валерьевна, с чем связан ваш перевод в другое управление городской администрации?

- Мне поступило такое предложение от руководства, и я согласилась. Считаю, что время от времени сферу деятельности менять необходимо. И я всегда хотела себя проверить, смогу ли я этот шаг сделать, хватит ли у меня решительности. По двум своим образованиям я инженер-строитель, поэтому сфера эксплуатации для меня более близка и мне в управлении городского хозяйства было комфортно. Тем более что я до этого работала в МП «УЖКХ», затем ведущим специалистом в отделе по благоустройству городской администрации, потом начальником отдела муниципального жилищного контроля и уже после этого начальником управления городского хозяйства. Но все-таки решила сменить направление деятельности, чтобы развиваться и расти дальше. Мне самой было интересно разобраться в себе, смогу ли я принять такое решение. Это все-таки какое-то саморазвитие. А сфера ЖКХ мне по-прежнему близка. Я очень люблю и уважаю людей, с которыми работала.

- Вас не смущает, что направления работы двух этих управлений совершенно разные?

- Не смущает, они во многом пересекаются. Объединяют их благоустроительные и организационные моменты.

- Вы уже вникали в тонкости работы управления потребительского рынка?

- Да, конечно. И времени на раскачку у меня нет. Я надеюсь, что мне помогут лучше погрузиться в эту сферу сотрудники управления, которые досконально знают эту работу. Все сложности мы будем преодолевать. Для себя я поставила первостепенную задачу: быть очень внимательной и не упустить ни одного момента.

- А куда приходит больше жалоб? В какое из управлений?

- В оба управления жалоб приходит много. И это их тоже объединяет. Эти сферы деятельности можно назвать параллельными, они обе жизнеобеспечивающие, и с каждой из них мы сталкиваемся ежедневно в повседневной жизни. Они тесно переплетены.

- Кадровые перестановки планируете?

- В управлении потребительского рынка два отдела, и каждый сотрудник четко знает поставленную задачу и свой функционал. Люди здесь достаточно компетентные. Даже те, которые пришли совсем недавно. И мне очень нужна их помощь. Так что будем углублять наши знания вместе. Я считаю, что кадры нужно укреплять. Чтобы коллектив оставался в том составе, в котором он сейчас работает.

Инна Емелина

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