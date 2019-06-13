13.06.2019

Кадровые перестановки в администрации Обнинска



В управлениях потребрынка и городского хозяйства назначены новые руководители.

В Обнинской городской администрации произошли некоторые кадровые перестановки. Возглавлявшая управление городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА назначена начальником управления потребительского рынка, транспорта и связи. А ее место занял Игорь РАУДУВЕ, ранее работавший заместителем директора в МП «Теплоснабжение». Решение, признаться, неожиданное, и мы решили выяснить у Анны Валерьевны, чем оно вызвано.

- Анна Валерьевна, с чем связан ваш перевод в другое управление городской администрации?

- Мне поступило такое предложение от руководства, и я согласилась. Считаю, что время от времени сферу деятельности менять необходимо. И я всегда хотела себя проверить, смогу ли я этот шаг сделать, хватит ли у меня решительности. По двум своим образованиям я инженер-строитель, поэтому сфера эксплуатации для меня более близка и мне в управлении городского хозяйства было комфортно. Тем более что я до этого работала в МП «УЖКХ», затем ведущим специалистом в отделе по благоустройству городской администрации, потом начальником отдела муниципального жилищного контроля и уже после этого начальником управления городского хозяйства. Но все-таки решила сменить направление деятельности, чтобы развиваться и расти дальше. Мне самой было интересно разобраться в себе, смогу ли я принять такое решение. Это все-таки какое-то саморазвитие. А сфера ЖКХ мне по-прежнему близка. Я очень люблю и уважаю людей, с которыми работала.  

- Вас не смущает, что направления работы двух этих управлений совершенно разные?

- Не смущает, они во многом пересекаются. Объединяют их благоустроительные и организационные моменты.

- Вы уже вникали в тонкости работы управления потребительского рынка?

- Да, конечно. И времени на раскачку у меня нет. Я надеюсь, что мне помогут лучше погрузиться в эту сферу сотрудники управления, которые досконально знают эту работу. Все сложности мы будем преодолевать. Для себя я поставила первостепенную задачу: быть очень внимательной и не упустить ни одного момента.

- А куда приходит больше жалоб? В какое из управлений?

- В оба управления жалоб приходит много. И это их тоже объединяет. Эти сферы деятельности можно назвать параллельными, они обе жизнеобеспечивающие, и с каждой из них мы сталкиваемся ежедневно в повседневной жизни. Они тесно переплетены.

- Кадровые перестановки планируете?

- В управлении потребительского рынка два отдела, и каждый сотрудник четко знает поставленную задачу и свой функционал. Люди здесь достаточно компетентные. Даже те, которые пришли совсем недавно. И мне очень нужна их помощь. Так что будем углублять наши знания вместе. Я считаю, что кадры нужно укреплять. Чтобы коллектив оставался в том составе, в котором он сейчас работает.    

Инна Емелина

Другие статьи из рубрики «Власть»

Глава региона и президент Татарстана договорились о сотрудничестве

Анатолий Артамонов встретился с главами муниципалитетов

Кто на новенького?

Отдать депутатский мандат Веру Плашкевич не заставят никакие километры?

Николай Калиничев обещал помочь отделу опеки и попечительства

Владислав Шапша: «Вакханалия с капремонтом ушла в прошлое»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
14
июня
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление