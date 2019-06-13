13.06.2019

Ольга Лапина стала заслуженным архитектором Калужской области



Постановлением губернатора Калужской области начальнику управления архитектуры и градостроительства Обнинска Ольге ЛАПИНОЙ присвоено почетное звание Заслуженного архитектора Калужской области. Соответствующее удостоверение и нагрудный знак на этой неделе ей торжественно вручил глава администрации города Владислав ШАПША.

Ольга Лапина является постоянным членом градостроительного совета города, заместителем председателя комиссии по градостроительным и земельным вопросам. Она принимает участие в работе комиссий администрации города по выдаче технических условий для строительства, по безопасности дорожного движения, по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений, в работе топонимической комиссии. Ведет обширную переписку по градостроительным вопросам с юридическими и физическими лицами, с контролирующими органами, работает с прессой и телевидением, представляет интересы администрации города в судебных процессах. Передает свой опыт и знания молодым сотрудникам.

При этом сама Ольга Ивановна - человек скромный, о себе рассказывать не любит. А коллеги и руководство городской администрации отзываются о ней очень тепло. В частности, заместитель Лапиной Татьяна КОЗИНКИНА и начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Анна РАДОВИЧ в один голос сказали, что очень гордятся успехами своего руководителя и считают Ольгу Лапину своим учителем.

- Ольга Ивановна-грамотный специалист, очень дисциплинированный человек. Это моя наставница, и я по сей день у нее учусь. Она помогает мне и другим нашим сотрудникам разбираться в новых трендах законодательства, в новых интересных направлениях архитектуры и дизайна. У нас большая единая команда под началом Ольги Ивановны. Она нам очень дорога и как специалист, и как человек. Ее профессионализм с каждым годом растет, и мы ежедневно стараемся быть выше рядом с таким руководителем, - отметила Анна Сергеевна.

 Инна ЕМЕЛИНА

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