Генеральный директор ГНЦ РФ-ФЭИ Андрей Говердовский отмечает 60-летний юбилей

Обнинский физико-энергетический институт по праву считается градообразующим предприятием, поскольку именно с его появлением начал зарождаться наш наукоград, в котором ровно 65 лет назад была запущена первая в мире (!) атомная станция. За это время ФЭИ претерпел много изменений, и сегодня он является одним из самых крупных и значимых «ядерных» учреждений не только в Обнинске, но и в стране. А с 2013 года у руля института стоит Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ - руководитель и ученый с большой буквы. И именно в этом году - в год 65-летия мирного атома, Андрей Александрович тоже отмечает юбилей - на днях ему исполнится 60 лет.

Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША: - Андрея Александровича знаю только с хорошей стороны - замечательный человек, прекрасный организатор и хороший ученый. Он очень многое сделал для развития Физико-энергетического института. Именно при его руководстве в ФЭИ произошло много значимых событий, в том числе и запуск крупного жидкометаллического стенда. Я хочу пожелать Андрею Александровичу успехов как в личной жизни, так и в профессиональной. Пусть всегда сопутствует успех в делах, которые он совершает во благо института и нашего города.

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей КАПРИН:

- Более пяти лет назад мне выпала честь познакомиться с Андреем Александровичем Говердовским, генеральным директором ГНЦ РФ Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского.

Человеком необычайно интересным, увлеченным и цельным. Более 30 лет назад пришел работать в ФЭИ и с 2013 года возглавляет его.

Мне бесконечно импонирует его стиль работы, умение заглядывать в будущее и добиваться результатов. Идея создать первый отечественный радиофармпрепарат йод125 завершилась конкретным его применением в брахитерапии, и сегодня мы продолжаем уверенно работать над выпуском целой линейки новых​ РФП для лечения онкологических заболеваний.

Объем производства в ГНЦ РФ-ФЭИ по сравнению с 2013 годом увеличился в полтора раза, и я думаю, здесь большая заслуга коллектива и его руководителя.​ Мне очень импонирует его жизненное кредо: «Многопрофильность есть залог нашего успеха».

Это и наш лозунг, ведь междисциплинарный подход, объединение усилий специалистов многих направлений является залогом эффективности нашего труда ради сохранения жизни на земле.

С юбилеем, дорогой Андрей Александрович! У нас​ с Вами такие большие, я бы сказал, глобальные задачи и на меньшее мы не согласны!

Исполнит- Андрей Александрович - человек с глобальным мышлением. Он способен генерировать невероятно крупные и долгосрочные планы, а самое главное, он всегда доводит начатое до конца. Человек с уникальным мышлением. Отличный руководитель, уникальный ученый. Я хочу пожелать ему, конечно же, здоровья, успехов, исполнения самых амбициозных планов и личного счастья!

Исполнительный директор калужского кластера ядерных технологий Наталья АЙРАПЕТОВА: - Андрей Александрович - человек с глобальным мышлением. Он способен генерировать невероятно крупные и долгосрочные планы, а самое главное, он всегда доводит начатое до конца. Человек с уникальным мышлением. Отличный руководитель, уникальный ученый. Я хочу пожелать ему, конечно же, здоровья, успехов, исполнения самых амбициозных планов и личного счастья! Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР: - Андрей Говердовский - замечательный человек, настоящий ученый, великолепный руководитель и просто неравнодушный человек. Он искренне волнуется за жизнь родного института и нашего города. Мы с Андрей Александровичем находимся в постоянном взаимодействии, направленном на решение проблем и вопросов, которые так или иначе касаются Обнинска. Он умеет принимать верные решения и поддержать в нужный момент. А еще в последнее время, когда я прихожу в ФЭИ, я все чаще встречаю там молодые лица - это говорит о том, что молодые ученые тянутся в науку, а Андрей Александрович их всячески поддерживает и направляет. Он умеет заражать идеями и дает возможность их реализовывать. Директор АО «НИФХИ им.Л.Я.Карпова» Олег КОНОНОВ: - Андрей Александрович Говердовский - замечательный специалист, настоящий «атомщик» с широким кругозором, живым как ртуть умом. Никогда не сидит на месте, постоянно фонтанирует идеями, придумывает что-то новое. Андрей Александрович родился чуть позже нашего атомного проекта, но всю жизнь посвятил этой отрасли. 60 лет для ученого не предел - это только рубеж, к которому Андрей Александрович подошел с прекрасными результатами. Дальше будут новые открытия и достижения. Мы в это верим! Здоровья и новых успехов. Коллектив НИФХИ. Первый заместитель по науке ФЭИ Дмитрий КЛИНОВ: - Я очень рад поздравить этого замечательного человека с его днем рождения. Андрей Александрович сделал очень многое для нашего института, для его сотрудников и города в целом. И нельзя не отметить, что именно у таких людей всегда много жизненных трудностей. Поэтому я желаю ему их всегда с успехом преодолевать. Пусть будут неиссякаемы его уникальные человеческие качества. Желаю крепкого здоровья, всевозможных успехов ему и его близким. С юбилеем, Андрей Александрович.

Наша редакция присоединяется к поздравлениям.

Андрей Александрович, желаем крепкого здоровья, успехов и новых научных достижений!

Дарья Гумерова

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