Опыт Калужского региона в развитии фармкластера оценили на питерском форуме

На днях в северной столице прошел очередной международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодная встреча, которая собирает огромное количество людей - представителей власти и многих других отраслей. Участие в форуме традиционно приняла и делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ. В этом году наш регион заключил больше полутора десятков различных соглашений. Среди них - соглашения с регионами, финансовыми организациями, федеральными агентствами, иностранными и отечественными компаниями и инвесторами. По ряду соглашений сумма вложе-ний, которые поступят на развитие экономики региона,составляет порядка 17 миллиардов рублей.

Впервые участие в ПМЭФ принял и Обнинск, который представил мэр Владислав ШАПША.

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ - ЧЕСТНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ»

На протяжении нескольких дней участники экономического форума посещали различные дискуссионные площадки, где обсуждались самые актуальные вопросы, касающиеся экономической отрасли.

Так, например, глава Калужского региона Анатолий Артамонов посетил бизнес-завтрак, который проходил под названием «Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты». Модератором встречи выступил член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ.

Представители отраслевых федеральных ведомств, контролирующих структур, руководители международных и российских фармацевтических компаний, научных центров, учреждений здравоохранения, профильных ассоциаций обсуждали основные задачи и приоритеты Национальной лекарственной политики по выполнению майского Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Отмечалась роль государственного регулирования для повышения доступности лекарственных средств и удовлетворения потребности отечественного рынка в инновационных лекарствах.

Предоставляя слово Анатолию Артамонову, Александр Петров отметил уникальность опыта Калужской области по привлечению инвесторов. В том числе в фармотрасль.

Анатолий Дмитриевич рассказал о том, что 12 лет назад на территории Калужской области не было ни одного фармацевтического производства. Сегодня кластер фармацевтики, биотехнологии и биомедицины - это один из крупнейших отраслевых кластеров в стране и включает более 60 участников.

- Основные принципы успешной работы - честность, доступность и обязательность. Мы планируем и дальше развивать этот кластер. Наша задача, чтобы все инвесторы чувствовали себя уверенно и спокойно в нашем регионе. Моя личная задача, как губернатора, стоять на страже интересов компаний, которые в нас поверили, и отстаивать их, особенно, когда происходят перемены, - подчеркнул глава региона.

Артамонов отметил положительный опыт концентрации фармпроизводств на нескольких площадках региона - в Калуге, Обнинске, в индустриальном парке «Ворсино» и в особой экономической зоне «Калуга». В настоящее время калужский фармкластер - это не только производства, но и эффективная индустриальная инфраструктура, специализированные инжиниринговые центры, дуальная система подготовки кадров, образовательные программы от фармкомпаний, смежная производственная структура. Обращаясь к руководству фармацевтических компаний, Анатолий Артамонов предложил рассмотреть возможность локализации своих производств и создания исследовательских центров в России. Это позволит обеспечить значительный прирост объемов произведенных отечественных лекарственных средств.

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЦЕНТР ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ

Как уже было сказано выше, в питерском международном экономическом форуме впервые принял участие Обнинск, который представил мэр Владислав Шапша. И, стоит отметить, что эта поездка нарисовала для первого наукограда весьма интересные перспективы. В рамках форума было подписано сразу два важных для Обнинска соглашения.

Один из них - о строительстве в нашем городе центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение было заключено между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдингом «Росэлектроника», Госкорпорацией «Ростех» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. Предполагается, что центр появится в Обнинске в 2024 году.

Есть и еще одна приятная новость, имеющая непосредственное отношение к Обнинску. В рамках экономического форума мэр Обнинска заключил соглашение с компанией «Русатом. Инфраструктурные решения», согласно которому первому наукограду удастся привлечь более трех миллиардов рублей на реконструкцию инженерных сетей - тепловых, канализационных и водопроводных. Как пояснил Владислав Валерьевич, все концессионные процедуры должны завершиться уже в этом году. И уже в следующем город сможет приступить непосредственно к выполнению работ.

Кристина ЗВОН

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