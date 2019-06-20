Обнинские перевозчики не хотят переходить на безналичный расчет

В Обнинске с нетерпением ждут новый конкурс по пассажирским перевозкам. С одной стороны власти наукограда обещают упорядочить ситуацию с общественным транспортом в городе. А с другой, жители опасаются, что маршрутки после нововведений начнут ходить реже. И у них есть на то свои основания.

ЖИТЕЛИ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ

Не так давно прошла пресс-конференция мэра Владислава ШАПШИ, на которой он сообщил журналистам, что в настоящее время дорабатывается схема движения городского общественного транспорта, и в ней будут учтены все поступившие в мэрию замечания жителей. Глава городской администрации заверил, что из схемы пропадут все дублирующие маршруты, и как только ее утвердят, будет проведен конкурс по пассажирским перевозкам.

Планируется обязать частных перевозчиков бесплатно перевозить льготные категории граждан. Кроме того, оплату за проезд хотят перевести на безналичный расчет.

- Должна быть городская карта, с помощью которой можно расплатиться на всех видах общественного транспорта, - проинформировал мэр.

Идея, в общем-то, хорошая. Только удастся ли ее воплотить в жизнь? Многие жители Обнинска в этом засомневались.

- Я являюсь льготницей и езжу бесплатно в городских муниципальных автобусах. А несколько лет тому назад я стала свидетельницей неприятной сцены, когда в одну из наших маршруток не впускали ветерана Великой Отечественной войны. Человек показывал удостоверение, но водителю это было неинтересно. Хотя, насколько я помню, тогда прошла информация, что ветеранов должны возить бесплатно. Поэтому боюсь, что таких сцен станет теперь больше, - считает жительница поселка «Обнинское» Вера Георгиевна.

«МЫ И СЕЙЧАС ЕЛЕ ДЫШИМ»

Сами предприниматели-перевозчики тоже не рады такому повороту дела. В беседе с нами перевозчик маршрута № 3 Андрей НОВИКОВ признался, что он и его коллеги к безналичному расчету в маршрутных такси не подготовлены.

- Да, соответствующий федеральный закон имеется, и он финансирует эту статью расходов. Но на городском уровне финансирования, скорей всего, не будет и перевозчикам придется тратить свои средства. Валидаторы к нашим машинам не подходят, а онлайн-кассы, как мы уже поняли, нам придется приобретать за свой счет. Нам уже предлагали закупать эти кассы. Так что, перевозчики потерпят убытки. Да и будут ли эти аппараты работать? Имеются сомнения и по поводу того, как «безналичка» будет проходить на банковские счета, - сказал нам Андрей Викторович.

Он вспомнил, как несколько лет назад перевозчиков обязали закупать контрольно-кассовые машины для автобусов. Но через какое-то время выяснилось, что пользоваться ими водителям неудобно и они этого делать не стали. Лишь отчитывались перед налоговыми органами, а потом и вовсе от этих ККМ отказались.

- А что касается льготников, то город будет компенсировать проезд только тех из них, которые проживают в Обнинске. А если льготник приехал из Калуги, то нам придется возить его бесплатно. Так что компенсация будет очень условной, - считает Андрей Новиков.

С негативом отнесся к новости о безналичном расчете и перевозчик маршрута № 16 Сергей ВДОВИН. Он сказал, что очень дорого обходится обслуживание самой контрольно-кассовой техники, да и размер налога при ее использовании тоже значительно вырастет. А это значит, что больших убытков предпринимателям не миновать.

При этом льготные категории граждан Сергей Иванович, по его признанию, перевозит уже сейчас, не дожидаясь конкурса.

Комментируя эту ситуацию, руководитель предприятия ООО «Обнинсктрансавто», обслуживающего маршрут № 2, Зафар АВЗАЛОВ не стал торопиться с выводами по поводу введения безналичного расчета.

- Надо сначала увидеть и изучить конкурсную документацию, а потом говорить о каких-то результатах. Но если работать по новым правилам будет невыгодно, то многие уйдут с этого рынка. Мы и сейчас еле дышим, у нас и так много проблем, - сказал Зафар Набижонович.

Проведение конкурса предприниматели ждут ближе к осени. Так что уже в конце текущего года станет ясно, насколько эффективными оказались нововведения.

Инна ЕМЕЛИНА

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