20.06.2019

Рискнут ли в Обнинске открыть муниципальный приют для животных?



Не так давно депутаты областного Заксобрания задумались о создании в регионе муниципальных приютов для бездомных животных. С одной стороны - идея хорошая, с другой - ее реализация не так проста, как может казаться на первый взгляд.

Хотя, если говорить откровенно, в нашем городе для создания такого приюта уже практически созданы все условия, да и люди опытные, как известно, в Обнинске тоже есть. Возможность появления муниципального дома для хвостатых бродяг мы обсудили с руководителем центра «Новый ковчег» Анной МОГИЛЬНЕР.

 

«СНАЧАЛА НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ»

- Муниципальный приют, по большому счету, конечно, нужен. Но в первую очередь необходимо разрабатывать стратегию относительно людей - важно поменять человеческое отношение к бездомным животным, - говорит Анна. - На самом деле проблема в головах людей, которые считают, что все беды от собак. Такое общественное мнение сформировано из-за большого количества негатива, которое вбрасывается в массы - например, собака покусала ребенка. Почему никто не рассказывает о том, как собака спасла человека, как животные помогают людям выйти из депрессии. Да куча примеров.

Кроме того, Могильнер уверена и в том, что необходимо менять культуру самих людей.

- Многие своих кошек и собак отпускают на самовыгулы, не убирают за своими питомцами, которые гадят, к примеру, в песочницы. Люди до сих пор не поймут, что животных лучше стерилизовать, чем потом выбрасывать потомство на произвол судьбы. Поэтому я считаю, что в вопросе заботы о животных, нужно в первую очередь начинать работать с людьми.

Что же касается приюта, то относительного его появления у нашего эксперта тоже неоднозначное мнение.

- Важно, кто и как будет заниматься организацией муниципального приюта. Если это будут клетки, в которых будут сидеть собаки без выгула и видеть человека раз в день, то такие приюты не нужны - пусть уж лучше по улицам бегают животные. Я просто знаю, о чем говорю. Некоторые муниципальные приюты в плане гуманности - это просто кошмар. Если в нашем городе появится именно такой приют, то мы первые побежим собак оттуда спасать. А если же инициативу в свои руки возьмут люди, которые в первую очередь любят животных, а не деньги, тогда мы, естественно, готовы помочь, - говорит руководитель «Нового ковчега».

Второй, не менее значимый аспект создания муниципального приюта - финансы. Нельзя отрицать того, что на содержание животных нужно немало средств - одно только питание тех же самых собак чего стоит. Не говоря уже о том, что все это звериное хозяйство нужно прививать, а людям, которые возьмутся за работу с животными, необходимо будет платить зарплату.

 

«МЫ ДОЛГО НА НЕГО ОБЛИЗЫВАЛИСЬ»

Между тем, в Обнинске есть практически готовые условия для создания приюта для братьев наших меньших. Мало кто знает, что в районе АБЗ, уже много лет пустует территория, где некогда располагался кинологический центр, в котором жили и обучались полицейские (тогда еще милицейские) собаки. Об этом нам рассказала местная жительница Вера, которая лично работала там вожатой.

- Уже много лет эта территория пустует. А ведь там есть все условия для содержания животных. Во-первых, имеется двухэтажная постройка - немаленькая, с несколькими помещениями. Во-вторых, сам участок очень большой, и он обустроен специальными конструкциями для собачьих тренировок. Да и расположена эта территория в удобном месте - домов жилых рядом нет, а это значит, что обитатели приюта никому не будут доставлять дискомфорт, - говорит Вера.

Как оказалось, Анна Могильнер прекрасно понимает, о каком объекте идет речь.

- Мы очень долго облизывались на этот участок. В 2012 году, когда наш центр лишился территории, и перед нами встала острая проблема - куда переводить животных, мы обратились в областное УМВД, в чьем ведении находится данная территория. Собрали кучу подписей, писем. Но нам отказали, пояснив, что в ближайшее время этот объект будут реконструировать и приводить в порядок территорию, - вспоминает Анна.

Между тем, прошло уже семь лет, а с бывшим кинологическим центром так ничего и не произошло, если не считать разрухи, которой там с каждым годом веет все больше. Вероятно, говоря о необходимости менять человеческое сознание, Могильнер была права. Иначе, как объяснить, что уже минимум десять лет пропадает столь лакомый кусок земли, который инициативные люди готовы были пусть, что называется, в дело. Найдется ли этому объекту достойное применение, или же он продолжит влачить свое жалкое существование, порастая бурьяном, покажет время.

Дарья ГУМЕРОВА

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