Владимир Викулин: «Калужская область - один из передовых регионов»

В этом году исполняется 75 лет Калужской области. Юбилей солидный и можно долго рассказывать о том, как в течение этого времени наша область развивалась, какие у нас были построены предприятия и каких успехов мы добились. Но не стоит забывать, что любой регион - это, прежде всего, живущие в нем люди, благодаря которым и были достигнуты такие результаты. По инициативе Законодательного Собрания области средства массовой информации рассказывают о людях, внесших значительный вклад в развитие Калужского края. И одним из них является Глава обнинского городского самоуправления, председатель Обнинского Горсобрания и советник генерального директора ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» имени А. Г. Ромашина по взаимодействию с Военно-промышленной комиссией РФ Владимир Васильевич ВИКУЛИН.

НАЧАЛО ПУТИ

Владимира Васильевича уважают и ценят за многочисленные заслуги перед наукоградом. Его авторитет неоспорим и есть твердая уверенность, что этот человек сделает еще много полезного для нашего региона в целом и для Обнинска в частности.

Он неоднократно избирался в состав Обнинского Горсобрания и в 2010 году был избран в Законодательное Собрание Калужской области. А началась его карьера в начале семидесятых, после окончания Ивановского химико-технологического института. Тогда он уехал в Обнинск, поступил в аспирантуру и параллельно работал младшим научным сотрудником филиала НИФХИ имени Л. Я. Карпова.

- В Обнинск я попал очень легко. Я не хотел сюда приезжать, но от судьбы, как говорится, не yйдешь, и некоторые события просто надо пускать на самотек. Как оно должно произойти, так оно и произойдет. После того, как я защитил диплом, мне предложили поступить в аспирантурy Карповского физико-химического института в Москве. Там, конечно, были сложности. Тогда вообще было непросто поступить в аспирантурy, тем более московскую. Особенно yчитывая то, что обучение в Ивановском химико-технологическом институте было ориентировано не на занятие наукой, а на производство на химических комбинатах. Нy, так вот получилось, - рассказывает о том времени Владимир Васильевич.

В 1975 году он перешел на работу в ОНПП «Технология», где последовательно занимал должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника сектора, начальника лаборатории, заместителя генерального директора и с 2005 по 2011 годы - генерального директора.

Викулин является автором более 200 научных трудов, авторских свидетельств и патентов, он член редколлегий нескольких научно-технических журналов, эксперт Минобрнауки и Академии наук РФ, доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения Обнинского института атомной энергетики и, конечно же, политик, член партии «Единая Россия».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

Владимир Васильевич рассказал свою историю вступления в партию. В начале двухтысячных, когда партия имела другое название, и ее возглавлял тогдашний мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, вступить в нее Владимиру Викулину предложил один его знакомый. Но Владимир Васильевич отказался. На тот момент политика его не интересовала.

- А через пару лет, в 2005 году, меня пригласил к себе ныне покойный Владимир Васильевич МОРОЗОВ, который на тот момент исполнял обязанности главы местного самоуправления. Он предложил принять участие в процессе восстановления деятельности партии «Единая Россия» в Обнинске. Я не был членом партии, но мне стало интересно. Я никогда не стремился к карьерному росту посредством партийной деятельности. Об этом даже не думал на тот момент. Но почувствовал, что предстоит новая, интересная работа. К тому же президентом тогда был Владимир Владимирович ПУТИН, к которому я испытывал большие симпатии. Поэтому уже не стал отказываться. На конференции местного отделения партии меня приняли в ее ряды и избрали секретарем. А уже после моего назначения генеральным директором «Технологии», пришел посыл из области о том, что директора должны идти в депутаты. Я принял участие в выборах в Горсобрание и победил.

Владимира Васильевича тогда в первый раз избрали председателем Горсобрания. И поначалу он, по его же признанию, испугался большой нагрузки, так как только-только вступил в должность гендиректора «Технологии».

- Я планировал заниматься в одном из комитетов наукой, производством, общественной деятельностью, решением проблем жителей. А должность главы местного самоуправления для меня представлялась чем-то очень серьезным. Но коллеги убедили меня, что я справлюсь. Назад ходу не было. Помню, так получилось, что в день голосования я был на совещании в городе Жуковском, где решался вопрос: быть или не быть гражданскому самолету МС-21, о котором сейчас много говорят и пишут. Я там делал очень ответственный доклад, в связи с чем, катастрофически опаздывал на Горсобрание. И меня мои коллеги ждали примерно час или полтора. Приехал и меня избрали большинством голосов.

Хотя его опасения по поводу большой загруженности имели основания. Первое время действительно было тяжело. Но Владимир Васильевич успешно преодолел и эту трудность.

- Напряжение было большое, но эта нагрузка не отразилась на моей работоспособности. Помогло то, что я всю жизнь занимался спортом, всегда был выносливым. Физическая подготовка пригодилась, и со временем я стал работать все увереннее, - вспоминает он.

«ЗАКСОБРАНИЕ РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО»

А в Законодательном Собрании Викулин занимал должности заместителя председателя комитета по экономике и председателя комиссии по контролю и депутатской этике. Время от времени ему и его коллегам приходилось обсуждать не очень корректное поведение коллег. Но, как он вспоминает, работа комиссии по этике никогда не заканчивалась скандалами и демаршами.

- Мы всегда оставались доброжелательными с теми, кого обсуждали за некорректное поведение, всегда проявляли к ним уважение, даже если они позволяли себе что-то лишнее, - рассказывает Владимир Васильевич.

Он считает, что Заксобрание нашего региона работает очень эффективно.

- Значит, Вы верите в успех нашего региона?

- Калужская область начала производить продукцию, востребованную на российском рынке. Поэтому у нас были решены многие социальные проблемы. Это касалось и надбавок льготным категориям граждан, и выделения земли многодетным семьям, и экологических задач. Очень важно, что в нашем регионе существует программа развития Калужской области до 2030 года, где рассмотрены вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и другие. Строительство жилья у нас идет хорошими темпами, несмотря на некоторые сбои. Поэтому в успех нашего региона я твердо верю. Калужская область и сейчас является одним из самых передовых регионов. Уверен, что эту планку она не опустит, - подчеркнул Викулин.



Инна ЕМЕЛИНА

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