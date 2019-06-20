Подготовка к отопительному сезону-2019/20 пройдет по-новому

Сколько раз россияне слышали шутку о том, что зима для коммунальщиков нагрянула неожиданно. В нынешнем году в Калужской области решили подобной оплошности не допускать, помня о том, что от качества профилактических работ летом зависит бесперебойное поступление тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Впрочем, выбор управляющим компаниям не оставили: подготовка жилых зданий к зиме - это лицензионные требования.

ГЖИ по Калужской области составила своеобразный алгоритм успешной подготовки к зиме и разослала всем управляющим компаниям и ТСЖ «Перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения контрольных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному периоду «2019/20 года».

КАЖДЫЙ ДОМ ПОЛУЧИТ ПАСПОРТ

Долгие годы профилактические работы были на совести управляющих компаний и поставщиков ресурсов. Каждый начальник сам решал, стоит ли ему тратить деньги и силы на все эти хлопоты по подготовке дома к зиме. И частенько выбор был не в пользу жильцов.

Но в нынешнем году ГЖИ решила не пускать дело на самотек и разослала управляющим компаниям перечень документов, которые нужно представить, чтобы отчитаться о ходе работ по подготовке к зиме. Это лицензионные требования, выполнение которых обязательно для всех управляющих компаний: и маленьких, и больших.

Для того чтобы получить паспорт дома, управляющей организации необходимо провести определенные работы и «сдать» их различным комиссиям. Каждый из 23 пунктов списка обязателен для исполнения. Проверку Государственная жилищная инспекция обещала серьезную.

Как работается коммунальщикам в новых условиях, мы спросили у генерального директора управляющей компании «ООО «ЖКУ» Марины ЗУЕВОЙ. Эта компания не стала тянуть с профилактическими мероприятиями и уже представила в администрацию графики промывки систем отопления в своих домах.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

18 июня сотрудники управления городского хозяйства отправились посмотреть, как сотрудники управляющей компании «ООО «ЖКУ» готовят к зиме трубы в доме по Маркса, 110.

В половине одиннадцатого к дому подвезли аппарат и в присутствии представителя «Теплоснабжения» почти торжественно начали операцию по промывке тепловых сетей, внутренних систем теплопотребления, узлов ввода и водоподогревателей.

- Для подготовки дома к зиме нужно выполнить гидравлические испытания и промывку, провести проверку оперативных и исполнительных схем системы теплопотребления, обеспечить ЦТП, ИТП, ТП надежными запирающими устройствами, - рассказывает директор управляющей компании «ООО «ЖКУ» Марина ЗУЕВА. - Но прежде нужно уточнить планы по взаимодействию с оперативными службами энергоснабжающих организаций в случае аварийных ситуаций, изучить варианты аварийных ситуаций и разработать планы по их ликвидации с указанием необходимых для этого персонала, материалов и оборудования.

Но в этот день все обошлось без нештатных ситуаций.

На очереди «чистка» тепловых систем домов-кораблей по Маркса, 88 и 102, промывка в домах 77,75,78 по проспекту Маркса.

ВСЕ ДОМА ПОД КОНТРОЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

Мы поинтересовались у Игоря РАУДУВЕ, начальника управления городского хозяйства администрации Обнинска, как проходит «приемка» профилактических работ.

- В день мы смотрим два, три, пять домов.

- В управляющей компании говорят, что промывка систем занимает 4-7 часов, - удивились мы объему работы, который предстоит выполнить городской администрации.

- Дома в нашем городе разные. Если здания большие и были жалобы жильцов, то приходится промывать систему «постоячно» и это занимает много времени. Если дом принят, то составляем акт, подтверждающий промывку и опрессовку систем. В противном случае, записываем замечания, которые необходимо устранить.

- Сотрудники администрации обойдут каждый дом?

- Да. И не один раз. Сначала проверка идет с представителями «Теплоснабжения», потом проверяет свою часть «Водоканал». Потом уже смотрим, что должны сделать управляющие компании по списку. И когда вся информация будет собрана, только тогда дом получит паспорт.

КАК БАТАРЕИ «ВЗРЫВАЮТСЯ»

В общем, системная операция по промывке и опрессовке труб идет полным ходом во всем городе. И, к сожалению, порою без потерь не обходится.

В принципе, такие работы должны были проделываться каждый год, но некоторые дома вряд ли вообще когда-либо подвергались подобной процедуре.

- Давать давление более 6 атмосфер весьма опасно, - волнуются специалисты, - тем более что в одной из обнинских квартир батарея уже рванула.

Страшно даже представить картину, когда осколки чугунной батареи разлетаются по квартире, но специалисты «ООО «ЖКУ» объяснили, что обычно батареи просто начинают подтекать, а в системе падает давление. В этом случае, опрессовку останавливают и идут по домам искать место «протечки». А чаще всего внимательные и опытные жильцы сами приходят и сообщают о проблеме.

Однако все больше среди горожан людей, которые не обращают внимания на объявление о проведении профилактических работ по опрессовке труб. Прочитали и забыли. А между тем, самое время озадачиться тем, чтобы в этот день кто-то присутствовал в квартире и время от времени смотрел, не текут ли батареи.

Конечно, у всех жильцов свои дела и все работают и даже отдыхают. И, безусловно, у большинства владельцев квартир в многоэтажных домах никогда ничего страшного с батареями не случалось. Но мало ли...

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ - ПРИНЦИП ООО «ЖКУ»

Сотрудники администрации отметили, что во всех домах, которые обслуживает ООО «ЖКУ», в подвалах проведен свет.

- В подвал нужно приходить, чтобы работать, - говорит Марина Зуева, - а не для того, чтобы там бродить с лампочкой на лбу. Мы же не шахтеры.

Для того, чтобы войти в подвал и зажечь свет, коммунальщики проделали очень большую работу, которая не только приятно удивила проверяющих, но и дала возможность работать в комфортных условиях.

Работать на опережение - это принцип ООО «ЖКУ». Здесь не ждут, когда им скажут жильцы или власти, что нужно делать. Город только начал ревизию балконов, а у Марины Зуевой уже давно все подозрительные конструкции на учете, уже переговорили с жильцами. А некоторые балконы даже удалось отремонтировать вместе с жильцами.

Вот и основные мероприятия по подготовке к зиме 2019/20 планируют закончить к августу.

Так что у кого-то подготовка к зиме идет по-новому, а в ООО «ЖКУ» все идет по плану. И алгоритм подготовки дома к зиме простой: делать надо так, как положено, а не так как легче и дешевле.

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