Программа мероприятий, посвящённых 65-летию Первой атомной электростанции и атомной энергетики

НПО «Тайфун», ул. Жукова, д.1.

25 июня, 10-00 Круглый стол по оценке воздействия АЭС на окружающую среду в НПО «Тайфун» совместно с ВНИИРАЭ (к 185-летию Гидрометеорологической службы России)

25 июня Пресс-тур региональных СМИ из городов АЭС Концерна «Росэнергоатом»:

- посещение Главного информационно-аналитического центра Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ГИАЦ ЕГАСМРО)

ГНЦ РФ - Физико - Энергетический институт имени А. И. Лейпунского,

пл. Бондаренко, д.1.

25 июня Пресс-тур региональных СМИ из городов АЭС Концерна «Росэнергоатом»:

- посещение Музея Первой в мире атомной электростанции

Дом ученых, пр. Ленина, д.129.

26 июня, 11-00 - 16-00 Научно-техническая конференция под эгидой Ядерного общества с международным участием (к 65-летию атомной энергетики и пуска Первой в мире АЭС в год 30-летия WANO и отечественного Ядерного общества) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21 веке»

26 июня, 16-30 Молодёжный видеомост Гент-Вена-Обнинск (ЯОР, Европейское ЯО, МАГАТЭ/ООН)

27 июня, 10-00 Научная сессия конференции «Наука для Атомной Энергетики» (председатель - академик Л.А. Большов)

27 июня, 10-00 Круглый стол «Эволюция автоматизации АЭС: от реле до цифровых технологий»

27 июня, 11-00 Круглый стол по вопросам профессионального долголетия работников атомной энергетики, вопросам региональной медицины «Трудовое долголетие работников опасных производств»

27 июня, 14-00 Круглый стол «Будущее WANO: Участие молодого поколения в выполнении миссии ВАО АЭС»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Студенческий городок, д.1.

26 июня, 15-00 - 17-00 Заседание Фонда городов АТР АЭС

26 июня, 14-00 - 16-30 Проводы студенческих строительных отрядов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Вручение сертификатов иностранным слушателям подготовительного факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ

27 июня, 10-00 - 14-00 Круглый стол «Участие молодых учёных и специалистов в формировании реального представления об атомной энергетике у населения».

- Молодёжные заседания (МО ЯОР, МО Росэнергоатома).

- Атомный диктант (с участием МО ЯОР, НИЯУ МИФИ, МО Калужского отделения Российского общества «Знание», Калужский СМУиС Калужской области и др.).

- Лекция для молодёжи по теме атомной энергетики в формате «Курилка Гутенберга»

27 июня, 11-00 Расширенное заседание Ассоциации опорных ВУЗов Росатома (М.Н. Стриханов)

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126.

26 июня, 17-30 Торжественный вечер, посвященный 65-летию пуска Первой в мире атомной электростанции и атомной энергетики. В программе: официальные поздравления, музыкально - драматическая композиция «Энергия тысячи солнц». Вход по пригласительным билетам.

Санаторий-профилакторий

Физико-энергетического института, Пионерский проезд, д.23.

27 июня, 11-00 Круглый стол «Актуальные вопросы регулирования безопасности в области атомной энергетики»



Техническая академия Росатома, ул. Курчатова, д.21.

27 июня, 11-00 - 17-00 Мероприятия Росатома в области международного сотрудничества в ядерном образовании:

- Научно-практический семинар ветеранов атомной энергетики «Итоги развития атомной энергетики в нашей стране и в мире. Критический анализ».

- Круглый стол «Правовые вопросы развития атомной энергетики» с участием депутатов ГД и сенаторов СФ ФС РФ.

- Круглый стол «Дополнительное образование в мире изменяющихся технологий: роль и возможности женщин-специалистов» в формате WIN.

Агентство инновационного развития Калужской области, пр. Ленина, д.125

27 июня, 15-00 Круглый стол «Атом для здоровья»

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.

27 июня, 15-00 Торжественное мероприятие для ветеранов атомной отрасли

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.126.

25 июня - 28 июля Работает фотовыставка «Обнинск - Первый наукоград России». Лекционный зал. Вход свободный.

27 июня, 11-00 «Музей мировой атомной энергетики в системе научно-технических музеев». Представляет Общероссийская общественная организация «Ядерное общество России» (совместно с Политехническим музеем, Российским обществом «Знание» и Правительством Калужской области)



Городская детская площадка, пр. Маркса.

28 июня, 17-00 День мирного атома

Интерактивная детская развлекательная программа «В стране мирного атома»:

- мастер- классы, игры и конкурсы, розыгрыш призов;

- шоу «Роботы - трансформеры»;

- концертная программа с участием коллективов и солистов города.

19-00 Официальное открытие праздника

Концертная программа с участием Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой, Ирины Музалёвой, Лауреата Национальной музыкальной премии «Овация» Игоря Милюкова, Ольги Варвус (г. Москва), Дмитрия Янковского с проектом «NeoClassic» (г. Москва), вокального проекта «Viva» (г. Москва).

Спортивные мероприятия.

МАУ «СШОР «Квант», Спортивный проезд, д.1.

22 июня, 10-00 Открытый Чемпионат и Первенство города Обнинска по лыжероллерам, посвященный 65-летию Первой в мире АЭС

д. Кабицыно, микрорайон «Молодёжный».

22 июня, 10-00 Фестиваль детского дворового футбола, посвященный 65-летию Первой в мире АЭС

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»