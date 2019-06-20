Программа мероприятий, посвящённых 65-летию Первой атомной электростанции и атомной энергетики

НПО «Тайфун», ул. Жукова, д.1.
25 июня, 10-00 Круглый стол по оценке воздействия АЭС на окружающую среду в НПО «Тайфун» совместно с ВНИИРАЭ (к 185-летию Гидрометеорологической службы России)
25 июня Пресс-тур региональных СМИ из городов АЭС Концерна «Росэнергоатом»:
- посещение Главного информационно-аналитического центра Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ГИАЦ ЕГАСМРО)
ГНЦ РФ - Физико - Энергетический институт имени А. И. Лейпунского,
пл. Бондаренко, д.1.
25 июня Пресс-тур региональных СМИ из городов АЭС Концерна «Росэнергоатом»:
- посещение Музея Первой в мире атомной электростанции
Дом ученых, пр. Ленина, д.129.
26 июня, 11-00 - 16-00 Научно-техническая конференция под эгидой Ядерного общества с международным участием (к 65-летию атомной энергетики и пуска Первой в мире АЭС в год 30-летия WANO и отечественного Ядерного общества) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21 веке»
26 июня, 16-30 Молодёжный видеомост Гент-Вена-Обнинск (ЯОР, Европейское ЯО, МАГАТЭ/ООН)
27 июня, 10-00 Научная сессия конференции «Наука для Атомной Энергетики» (председатель - академик Л.А. Большов)
27 июня, 10-00 Круглый стол «Эволюция автоматизации АЭС: от реле до цифровых технологий»
27 июня, 11-00 Круглый стол по вопросам профессионального долголетия работников атомной энергетики, вопросам региональной медицины «Трудовое долголетие работников опасных производств»
27 июня, 14-00 Круглый стол «Будущее WANO: Участие молодого поколения в выполнении миссии ВАО АЭС»
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Студенческий городок, д.1.
26 июня, 15-00 - 17-00 Заседание Фонда городов АТР АЭС
26 июня, 14-00 - 16-30 Проводы студенческих строительных отрядов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Вручение сертификатов иностранным слушателям подготовительного факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ
27 июня, 10-00 - 14-00 Круглый стол «Участие молодых учёных и специалистов в формировании реального представления об атомной энергетике у населения».
- Молодёжные заседания (МО ЯОР, МО Росэнергоатома).
- Атомный диктант (с участием МО ЯОР, НИЯУ МИФИ, МО Калужского отделения Российского общества «Знание», Калужский СМУиС Калужской области и др.).
- Лекция для молодёжи по теме атомной энергетики в формате «Курилка Гутенберга»
27 июня, 11-00 Расширенное заседание Ассоциации опорных ВУЗов Росатома (М.Н. Стриханов)
Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126.
26 июня, 17-30 Торжественный вечер, посвященный 65-летию пуска Первой в мире атомной электростанции и атомной энергетики. В программе: официальные поздравления, музыкально - драматическая композиция «Энергия тысячи солнц». Вход по пригласительным билетам.
Санаторий-профилакторий
Физико-энергетического института, Пионерский проезд, д.23.
27 июня, 11-00 Круглый стол «Актуальные вопросы регулирования безопасности в области атомной энергетики»
Техническая академия Росатома, ул. Курчатова, д.21.
27 июня, 11-00 - 17-00 Мероприятия Росатома в области международного сотрудничества в ядерном образовании:
- Научно-практический семинар ветеранов атомной энергетики «Итоги развития атомной энергетики в нашей стране и в мире. Критический анализ».
- Круглый стол «Правовые вопросы развития атомной энергетики» с участием депутатов ГД и сенаторов СФ ФС РФ.
- Круглый стол «Дополнительное образование в мире изменяющихся технологий: роль и возможности женщин-специалистов» в формате WIN.
Агентство инновационного развития Калужской области, пр. Ленина, д.125
27 июня, 15-00 Круглый стол «Атом для здоровья»
Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.
27 июня, 15-00 Торжественное мероприятие для ветеранов атомной отрасли
Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.126.
25 июня - 28 июля Работает фотовыставка «Обнинск - Первый наукоград России». Лекционный зал. Вход свободный.
27 июня, 11-00 «Музей мировой атомной энергетики в системе научно-технических музеев». Представляет Общероссийская общественная организация «Ядерное общество России» (совместно с Политехническим музеем, Российским обществом «Знание» и Правительством Калужской области)
Городская детская площадка, пр. Маркса.
28 июня, 17-00 День мирного атома
Интерактивная детская развлекательная программа «В стране мирного атома»:
- мастер- классы, игры и конкурсы, розыгрыш призов;
- шоу «Роботы - трансформеры»;
- концертная программа с участием коллективов и солистов города.
19-00 Официальное открытие праздника
Концертная программа с участием Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой, Ирины Музалёвой, Лауреата Национальной музыкальной премии «Овация» Игоря Милюкова, Ольги Варвус (г. Москва), Дмитрия Янковского с проектом «NeoClassic» (г. Москва), вокального проекта «Viva» (г. Москва).
Спортивные мероприятия.
МАУ «СШОР «Квант», Спортивный проезд, д.1.
22 июня, 10-00 Открытый Чемпионат и Первенство города Обнинска по лыжероллерам, посвященный 65-летию Первой в мире АЭС
д. Кабицыно, микрорайон «Молодёжный».
22 июня, 10-00 Фестиваль детского дворового футбола, посвященный 65-летию Первой в мире АЭС