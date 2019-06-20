Кому хот-доги, а кому и пирожки

Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» продолжает радовать горожан своими новинками. Недавно там начали выпускать линейку так называемой молодежной продукции: булочки для хот-догов и гамбургеров.

КРАСИВО, УДОБНО И ВКУСНО

Управляющий предприятием Андрей КАЦИМОН рассказал нам, что эти хлебобулочные изделия они стали производить по многочисленным просьбам обнинских подростков. Оказывается, мода существует и на кулинарную продукцию.

Следует заметить, что при разработке новых булочек технологи ОАО «Хлебокомбинат» сумели проявить весь свой креативный потенциал. Гамбургеры получили названия: white-булка и black-булка, так как используются полуфабрикаты всего двух видов: белые и черные. А вот хот-доги уже более разноцветные - они пяти цветов: белые - под названием «Америкос», красные - «Помидорыч», черные - «Обамка», зеленые - «Дон Зеленка» и оранжевые - «Оранж».

При этом Андрей Владимирович пояснил, что в булочках нет никаких химических красителей. Там все натуральное. К примеру, в зеленые для цвета добавляются прованские травы, в оранжевые - витамин «А», в красные - томатная паста, а в черные - активированный уголь. Упаковывают их тоже красиво - в соответствии с названиями.

Кстати, для хот-догов булочки продаются слегка надрезанными, а для гамбургеров - полностью разрезанными. Оригинально, удобно, красиво и главное - очень вкусно. Потому что мука при выпечке булочек используется только высшего сорта. Натуральными являются и все остальные ингредиенты.

И в Обнинске уже появились поклонники этой продукции, с которыми мы познакомились в одной из торговых точек хлебокомбината.

- Я очень люблю хот-доги, но сосиски в них предпочитаю определенного сорта. То, что мне предлагают в различных ларьках и общепитах, чаще всего оставляет желать лучшего качества. А здесь очень удобно: купила нужные сосиски, купила вкусные свежие булочки и дома буквально за пять минут подогрела все это в микроволновой печи, - рассказала нам студентка Олеся Н.

Так что на рынок с этими новинками ОАО «Хлебокомбинат» входит уверенно и успешно.

НАЧИНКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Но есть хорошие новости и для любителей исконно русской кухни. В ближайшее время ОАО «Хлебокомбинат» начинает выпуск пирожков с разными видами начинки: с картошкой, с грибами, с мясом, с повидлом и другим вкусным содержимым.

Как рассказал Андрей Владимирович, оборудование для этого вот-вот должны привезти из Калуги, из областного хлебокомбината. Там такие пирожки покупателям очень полюбились. Теперь решено побаловать ими жителей наукограда.

Как мы уже писали, ОАО «Хлебокомбинат» - это не просто пищевое предприятие, а целая творческая лаборатория. Здесь постоянно разрабатывают новые рецептуры, придумывают все новые виды продукции. Отдел продаж изучает рынок, собирает информацию о пожеланиях клиентов. Наверное поэтому в торговых точках этого предприятия всегда такие длинные очереди.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Производство»