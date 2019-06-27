Депутаты одобрили установку еще одного памятника

На этой неделе состоялось последнее перед летними депутатскими каникулами заседание Обнинского городского Собрания. И на нем народные избранники обсудили самые наболевшие за последнее время вопросы.

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В частности, состояние реки Протвы, где недавно из-за экологической катастрофы погибло свыше 11 тысяч различных видов рыб. По данному факту было заведено уголовное дело.

На заседании Горсобрания главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ проинформировал, о том, что 13 июня его специалистами были взяты пробы воды из разных частей реки и проведен ее анализ. Содержание аммиака там превышено и микробиологические показатели удручают.

- Протва загрязнена, вода в ней не соответствует санитарным нормам, и купаться в ней запрещено, - в очередной раз сообщил Владимир Федорович.

Он также сказал, что причины случившегося пока выясняются и виновные обязательно будут наказаны. Хотя не стал отрицать, что одной из причин могли стать плохо функционирующие очистные сооружения соседнего Ермолина.

Константин ПАХОМЕНКО поинтересовался, можно ли сейчас в реке ловить рыбу. В ответ его коллеги горько заметили: «Да она вся погибла».

В подтверждении этих слов Анатолий ШАТУХИН рассказал, как сам лично участвовал в сборе погибшей рыбы и вместе с волонтерами ее собрали в массе около трех тонн. По мнению Анатолия Ефимовича, вина в случившемся лежит на определенных предприятиях, которые сливают воду из септиков в Протву. Однако называть их, как он заметил, пока никто не решается.

Звучали предложения о том, что нужно ускорить строительство в Ермолино новых очистных, о том, что реку нужно очистить, что не мешало бы время от времени поднимать для этого шлюзы плотины.

В настоящее время прокуратура Боровского района и Росприроднадзор проводят проверку для выяснения причин загрязнения. А после того, как они станут известны, и можно будет делать какие-то выводы и принимать какие-то решения.

В СПИСОК ОДАРЕННЫХ ВОШЛО 30 РЕБЯТ

На этом заседании депутаты утвердили список учащихся, которые получат городские премии за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве.

В этом году в список вошли 30 воспитанников общеобразовательных учреждений города. Из них 9 человек достигли высоких результатов в области образования, 14 - в области спорта и 7 - в сфере культуры.

Как проинформировал председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, торжественное вручение свидетельств на получение городских премий состоится 4 июля в здании администрации города.

Народные избранники проголосовали и за установку напротив здания ОМВД памятного знака в виде стелы «Героизм. Мужество. Честь» в целях увековечивания памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. С такой инициативой в администрацию города обратилось руководство ОМВД Обнинска. И все без исключения ее поддержали.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН уточнил, что данный вопрос был рассмотрен на заседании топонимической комиссии при администрации города 21 июня. И члены этой комиссии одобрили эскизный проект памятного знака, который установят за счет привлеченных спонсорских средств.

Инна ЕМЕЛИНА

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