В Обнинске выпустили необычную детскую книгу

Согласитесь, объяснить ребенку, что такое мирный атом, не так-то просто - тема не совсем уж детская и не особо интересная для юного поколения. Однако в Обнинске с этой задачей удалось справиться. Здесь вышла книга, прочитав которую, любознательные малыши узнают, что такое атом и энергия, и как появилась Первая в мире атомная станция. Простой язык и стихотворная форма подачи делают этот сборник легким для детского восприятия.

Автором оригинальной идеи стал Иван ЦАРАПКИН, текст стихотворения написал писатель-фантаст Игорь КОНЫЧЕВ. Книга издается при поддержке Государственной корпорации «Росатом», Ядерного Общества России и издательского дома «Мак-Медиа».

Стихи и интересные факты о первой в мире атомной электростанции сопровождаются красочными иллюстрациями, так что даже такую серьезную тему юные читатели воспримут легко и с удовольствием!

По словам Игоря Конычева, идея создания детской книги появилась еще много лет назад, когда он работал в ФЭИ. Но тогда он еще не представлял, как эту идею можно было осуществить. Но в этот раз, что называется, звезды сошлись. Нашлись люди, поддержавшие идею, и книга родилась легко и бодро.

Кстати, помимо книги, посвященной атомной энергии, издательский дом «Мак-Медиа» подготовил спецвыпуск журнала «ОбнинскLIFE», где подробно рассказывается о том, как появилась первая АЭС, а также о людях, чьи имена вписаны в историю мирного атома.

Детская книга и уникальный выпуск глянцевого журнала были презентованы непосредственно в День мирного атома, в рамках проведения конференции в Доме Ученых. Все участники мероприятия получили подарочный комплект.

Другие статьи из рубрики «Культура»