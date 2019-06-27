Грозит ли Обнинску борщевик?

Тему борьбы с пресловутым борщевиком обсуждают сейчас повсеместно. Вот только он как рос, так и продолжает расти везде, где только можно. Часто встречается этот опасный сорняк в Малоярославецком районе, хватает его в Боровском и Жуковском районах. К сожалению, и Обнинск не стал здесь исключением.

КИЕВСКАЯ ТРАССА ЗАРОСЛА ОПАСНЫМ СОРНЯКОМ

Хотя в городском МПКХ не так давно отчитались перед мэром: «Скошена трава в различных районах города на площади 82 тысячи квадратных метров, в том числе борщевик - на площади 5 тысяч 300 квадратных метров. У нас нет сомнений в том, что наши коммунальщики говорят чистую правду. Вот только бороться с борщевиком в одиночку, без вовлечения в эту работу соседей, не получится.

На днях нам позвонил житель наукограда, представившийся Владимиром Ивановичем, и рассказал о том, что перекресток на Киевской трассе, в месте поворота на Обнинск с южной стороны, буквально кишит борщевиком. Мы побывали там и убедились, что звонивший ничуть не преувеличил. Со стороны Обнинска этого растения, конечно, намного меньше, чем со стороны Жуковского района. Но, учитывая, что семена борщевика распространяются с высокой скоростью, а выводится он с огромным трудом, можно с уверенностью предположить, что в следующем году его и у нас будет намного больше, чем сейчас. Заросли этой гадости мы обнаружили на противоположной стороне «киевки», за постройкой, которая раньше называлась кафе «У Юры». Там уже целый лес борщевика, а власти соседнего Жуковского района как будто совсем ничего не замечают.

Понятное дело, что в этой ситуации наше МПКХ выполняет бесполезную работу. Сотрудники этого предприятия могут хоть каждый день скашивать гнусный сорняк на территории Обнинска, но пока за дело не возьмутся их коллеги из Жуковского района, все напрасно.

СПАСУТ ТОЛЬКО ЯДЫ

Директор обнинского МПКХ Владислав УС заверил нас, что его предприятие ведет с борщевиком самую активную борьбу. В самом наукограде его действительно не встретишь, разве что в поселке «Обнинское». А что касается Киевской трассы, то Владислав Юрьевич пояснил, что она является федеральной и МПКХ ее не обслуживает. Исключением является только район ветеринарной станции.

Жителям, которых возмущает ситуация на «киевке» руководитель МПКХ порекомендовал писать жалобу в областную административно-техническую комиссию. А Обнинск будет продолжать борьбу с борщевиком и дальше. Причем в следующем году ее методы ужесточатся.

- Мы планируем разыграть конкурс по выбору специализированной компании, которая проведет химическое уничтожение этого растения. Данный способ применяется уже во многих регионах, и мы тоже решили к нему прибегнуть, - рассказал Владислав Юрьевич.

Кстати, в соседнем Боровском районе борщевик уничтожают смесью из специальных ядов уже второй год подряд и положительный результат налицо.

- Хочется отметить, что площадь произрастания этого растения действительно начала сокращаться. Обработка ведется не каким-то конкретным препаратом, а сразу смесью из четырех ядов, поскольку иначе борщевик не поддается. Причем приходится приглашать подрядчика дважды - сначала в мае, а потом еще раз в конце июня, чтобы закрепить результат. Тем не менее, работы еще предстоит много, и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения, собственники которых не всегда уделяют внимание своим участкам, - отметил в беседе с нашим журналистом глава администрации сельского поселения «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

А, между тем, мы обнаружили борщевик и в одном из подворий поселка «Обнинское», на улице Московской. Это уже частная территория и хозяева, видимо, просто махнули на сорняк рукой. Но уже в следующем году власти обещают, что будет принят закон, подразумевающий ответственность за запущение своих наделов до такой степени, что на них начал расти борщевик. Точное время вступления в силу нового постановления пока неизвестно, но жителям поселка следовало бы принять соответствующие меры уже сейчас. Иначе штрафов им не миновать.



Инна ЕМЕЛИНА

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