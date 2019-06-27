В МП «Водоканал» борются с должниками

С апреля 2018 года жители имеют право заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими предприятиями. Многих такое положение дел обрадовало. Дескать, не будем теперь платить через посредников, да и долги перед поставщиками сократятся. Однако по факту все оказалось не так просто.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛУЧШЕ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ

Мы пообщались на эту тему с руководителем группы по претензионно-исковой работе МП «Водоканал» Ольгой РУБЦОВОЙ, которая рассказала, что в настоящее время должников хватает и среди физических лиц, заключивших с этим предприятием прямые договоры на предоставление холодной воды и водоотведения. И взыскивать с них эти средства тяжелее, чем с управляющих компаний и юридических лиц. Хотя наибольшая сумма долга у управляющих компаний.

Ольга Александровна пояснила, что если платежи просрочены на два месяца, юристы МП «Водоканал» начинают претензионную работу: отправляют неплательщикам предупредительные заказные письма с уведомлением, звонят им лично, проводят разъяснительные беседы.

Если и после получения претензии человек не оплачивает долг, то на него подают в мировой суд, который выносит приказ о взыскании задолженности. Но в этом случае, помимо долга неплательщику придется уже оплатить госпошлину, пени, все почтовые расходы.

Многие начинают в такой ситуации осознавать, что зря игнорировали предупреждения сотрудников претензионной группы. А в отношение тех, кто не исполнил судебный приказ в полном объеме, судебные приставы возбуждают исполнительные производства. И начинается еще более неприятный процесс, связанный с арестом имущества, ограничением вождения транспортных средств, невозможностью выехать на отдых за границу. Нередко сотрудники МП «Водоканал» принимают участие в совместных с приставами рейдах по квартирам должников. И все эти меры дают свои положительные результаты.

СУДЕБНЫХ ТЯЖБ СТАЛО МЕНЬШЕ

Ольга Александровна привела статистические данные. За период 2019 года «МП «Водоканал» было направлено неплательщикам 280 претензий на сумму около 51 миллиона рублей. Из них 128 претензий на сумму 421 тысяча рублей - физическим лицам, 80 претензий на сумму 48 миллионов рублей - УК и 72 претензии на сумму два с половиной миллиона - юридическим лицам.

Как пояснила Ольга Александровна, если юрлица не оплачивают услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в течение двух месяцев, МП «Водоканал» имеет право отключить их от холодного водоснабжения.

А что касается УК, то на сегодняшний день их долг МП «Водоканалу» составляет 80 миллионов рублей. Им тоже ежемесячно пишут претензии и если те не реагируют, то на них подают в арбитражный суд. Но, со слов Ольги Александровны, в последнее время во взаимодействии с ними прослеживается положительная динамика. Многие компании заключают соглашения о рассрочке по погашению задолженности. Да и в целом судебных тяжб с УК стало меньше.

А в МП «Водоканал» стараются усовершенствовать претензионную деятельность, делают упор на разъяснительную работу. И эффект налицо.

Инна ЕМЕЛИНА

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