Светлые умы наукограда покоряют современную науку

Обнинск не просто так называют первым наукоградом. И речь сейчас вовсе не о самом статусе, который был ему присвоен в начале «нулевых». Хотелось бы акцентировать внимание на научных предприятиях и институтах, прославляющих наш город, и на здешних умах, которые совершают уникальные открытия. Причем среди деятелей науки немало и молодых дарований. Для таких уже несколько лет подряд существует федеральный конкурс «УМНИК», победители которого за свои научные проекты, отличающиеся, если не уникальностью, то новизной, получают гранты в виде полумиллиона рублей. Эти деньги молодые ученые должны потратить на реализацию собственной разработки - то есть, выпустить на рынок готовый продукт.

По итогам прошлого года, сразу несколько студентов обнинского Института атомной энергетики стали финалистами конкурса «УМНИК». О многих проектах мы уже рассказывали на страницах нашего еженедельника. Кто не успел познакомиться, с молодыми учеными Обнинска, мы подведем небольшие итоги и еще раз напомним о том, какие открытия совершает умная молодежь города мирного атома.

УНИКАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

Анастасия Миценык, которая в настоящее время проходит обучение в магистратуре ИАТЭ, пояснила, что идея для участия в программе «УМНИК», которая дает возможность молодым ученым получить гранты на реализацию своих идей, возникла в процессе написания бакалаврской выпускной квалификационной работы. Девушка занималась изучением криобиологических свойств половых клеток млекопитающих при ультранизких температурах. Именно эта работа дала толчок к началу разработки оптимального протокола витрификации (мгновенное погружение биоматериала в жидкий азот) половых клеток млекопитающих (ооцитов и эмбрионов крупного рогатого скота), который в будущем способен дать толчок к внедрению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности, витрификацию, в сельское хозяйство и животноводство.

В настоящее время для сохранения и длительного хранения ооцитов и эмбрионов млекопитающих (коров, свиней и др.), как и для человека, используется несколько способов заморозки: медленное и быстрое замораживание (витрификация), - объясняет автор проекта. - Разница состоит в том, что при медленном способе биоматериал сначала постепенно замораживается в программируемых фризерах и только потом переносится в жидкий азот для длительного хранения. При витрификации клетки в специальных соломинках или криопробирках сразу опускаются в жидкий азот.

Для заморозки ооцитов и эмбрионов наиболее эффективным признан метод витрификации, потому что из-за высокой скорости замораживания исключается риск образования вне- и внутриклеточных кристаллов льда, губительно действующих на живые объекты, и уменьшается время контакта половых клеток с криопротективными средами, - говорит Анастасия.

На сегодняшний день всего несколько иностранных фирм представляют свою продукцию для криоконсервации ооцитов человека методом витрификации в России. В то время как в нашей стране нет ни одного отечественного аналога для витрификации половых клеток млекопитающих. В РФ среды для замораживания наследственного материала животных не производятся.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ АЭС

А студент четвертого курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ Денис СОХА над научным проектом работал в тандеме со своим однокурсником Амаяком МАНУЧАРЯНОМ. Молодые люди учатся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиринг». Темой их совместной работы стала соответствующая: «Разработка программно-аппаратного комплекса для контроля динамики дегазации водорода для прогнозирования сейсмической активности и геодинамических напряженностей на территории строящихся и действующих АЭС».

- Перед нами стояла задача по разработке и внедрению сети сейсмических станций в зоне наблюдения АЭС, предназначенных для проведения ежегодных сейсмологических наблюдений и выявлений карстовых провалов и землетрясений, - пояснил Денис Соха.

СТУДЕНТКА МЕДФАКА РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РАКА

Рак молочной железы у женщин считается самым распространенным женским онкологическим заболеванием. Многие женщины задаются вопросом о том: «Как проявляется рак груди?».

Именно этим всерьез озадачилась студентка пятого курса медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ Алиса ФЕДИНА. Девушка признается, что образ врача ее привлекал еще в раннем детстве - уже тогда маленькая Алиса мечтала стать хирургом.

- Существует некий стереотип относительно того, что такая профессия, как хирург подходит только для мужчин. Он несколько повлиял и на мой выбор при поступлении - я выбрала именно женское направление - маммологию, - рассказывает Алиса. - А несколько лет назад я всерьез увлеклась наукой.

Девушка начала посещать онкологический кружок, который работает на базе местного МРНЦ. Здесь она познакомилась с доктором медицинских наук Ией СМИРНОВОЙ. Эта встреча стала для Фединой знаковой. Именно Смирнова помогла девушке определиться с темой для научных исследований. В результате, уже на протяжении двух лет Алиса занимается изучением рака молочной железы. Одна из самых важных и актуальных проблем данной области - диагностика онкологического заболевания и поиск эффективных методов лечения.

Метод, разработанный Алисой Фединой, позволяет быстро и точно выявить подтип, причем сделать это на ранней стадии заболевания. И для множества людей это настоящий шанс на жизнь.

- Принцип достаточно простой. Исследовать надо не белки, как это делается сейчас, а предшественники белков - молекулы РНК, - объясняет Алиса Федина. - По сути, мы создаем диагностический набор. Основной его элемент - это полипропиленовая плашка с 96 лунками, в каждой из которых находятся лиофилизованные короткие молекулы ДНК (праймеры), позволяющие определить наличие того или иного диагностически значимого признака у пациента, то есть определить что за опухоль, динамику ее развития и восприимчивость к лекарствам по сигналам, которые считывает специальный прибор - амплификатор. С помощью набора гораздо проще делать анализ, с этим могут справиться квалифицированные лаборанты. Проведение анализа требует около суток, а стоимость будет те же 5 тысяч, только за все 30 маркеров сразу. Еще один плюс такого набора для анализа - что он позволяет выявить образование раковой опухоли на самой ранней стадии - тогда, когда шансы на абсолютное выздоровление очень велики.

ТЕХНОЛОГИЧНО, НАДЕЖНО И НЕДОРОГО

Молодой ученый Герман Богачев родился и вырос в Обнинске. Интерес к техническим наукам он проявлял с малолетства. В 2013 году парень окончил местную гимназию и поступил в ИАТЭ на отделение Интеллектуальных Кибернетических Систем. Институт Герман окончил с красным дипломом, затем поступил в магистратуру - уже в июне этого года молодой человек будет защищать свой красный диплом. Параллельно с учебой Богачев работает инженером-конструктором и системным администратором в компании «ИВС - сигналспецавтоматика», а также является научным сотрудником ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

- После посещения международной ежегодной выставки посвященной пожарной и охранной безопасности (МИПС SECURICA) и анализа рынка, возникла идея создать универсальный прибор, по фиксирования дыма и пламени, - объясняет Богачев.

- На сегодняшний день многие здания оснащены пожарными сигнализациями, дымовыми датчиками и детекторами пламени. Все это имеет высокую стоимость и является частью довольно сложной и налаженной системы, - говорит молодой ученый. - Однако все эти устройства по фиксированию и определению задымленности и возникновению пламени пожара можно заменить одним универсальным прибором. Это видеокамера, которая способна проводить анализ задымленности помещения и появления огня в любое время суток.

Как рассказывает Богачев, данное решение является более технологичным, надежным и, что не менее важно, дешевым. Помимо определения задымления и воспламенения помещения видео-анализатор имеет возможность модификации и способен работать как температурный извещатель (например, для фиксировании нагрева ЛЭП), либо как детектор присутствия. Получение подобных модификаций возможно посредством добавления специализированных фильтров и небольших модификаций программного обеспечения прошивки устройства и программного обеспечения для ПК и смартфона на базе Android.

Кристина ЗВОН

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