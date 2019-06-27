27.06.2019

Навстречу новым свершениям



20 июня состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания области. Как всегда, народные избранники обсудили целый ряд важных для региона вопросов и приняли по ним соответствующие законы.  

 

БЮДЖЕТ ПРОШЛОГО ГОДА: РОСТ ДОХОДОВ НА 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!

В частности, депутаты рассмотрели исполнение областного бюджета за 2018 год.  Отметим, что он традиционно принимается благодаря поддержке фракции партии «Единая Россия». В 2018 году по многим показателям он стал бюджетом развития.

 Доходы региональной казны составили 70 миллиардов 616 миллионов рублей. Это на 14 миллиардов 508 миллионов рублей  больше поступлений за 2017 год.

В приоритетном порядке средства направлялись на реализацию Указов Президента РФ по повышению оплаты труда. На эти цели был направлен 1 миллиард 253 миллионов рублей.

Ежемесячные денежные социальные выплаты получили 84 тысяч граждан. 196 тысячам жителей области выплачена компенсация за жилищно-коммунальные услуги.  44 тысячи граждан пользовались различными видами пособий на детей. На формирование современной городской среды в области было выделено 344 миллионов рублей. Больше всего расходов было направлено в сферу образования и здравоохранения региона.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания области Виктор БАБУРИН отметил:

 - Приятно подводить итоги, когда есть профицит в 8,5 миллиардов рублей. Ответ на вопрос, куда эти деньги потрачены, дал губернатор в своем отчете. В прошлом году мы закончили строительство южного обхода Калуги, выполнили все социальные программы. Это существенные результаты.

 

ЗА ФАЛЬСИФИКАТ ПРОДУКТОВ - УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На таких мерах настаивают депутаты областного парламента. Они приняли обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ.

Партия «Единая Россия» настойчиво добивается  усиления борьбы с  фальсификатом, проводит регулярные проверки торговых точек в рамках проекта «Народный контроль».

 Депутаты предложили ускорить внесение в Государственную Думу соответствующего законопроекта.

 

К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

С 2020 по 2025 годы в России будет действовать госпрограмма, направленная на  комплексное развитие села.

Министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ рассказал, что она включает в себя благоустройство, строительство дорог, объектов водоснабжения и газификации, предоставление социальных выплат гражданам на строительство и приобретение жилья. Предусмотрено предоставление сельским жителям льготных жилищных (ипотечных) и потребительских кредитов.

Депутаты уверены, что эти меры позволят приблизить условия проживания на селе к городским. На территории области реализацию программы взяла под свой контроль партия «Единая Россия».

Софья ВЕЛИЧКО

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