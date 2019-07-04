Новый учебный год - в новых стенах

Открытие школы в «Борисоглебском» ожидается по плану.



В рамках намеченного графика планируется открытие новой школы в 55 микрорайоне. Школа распахнет свои двери 1 сентября и сразу же примет 1100 новых учеников На сегодняшний день в учебное заведение записались около 900 учеников, из них больше 150 пойдут в первый класс.

«МЕБЕЛИ ЕЩЕ НЕТ, НО ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ УЖЕ ЗАВЕРШЕНЫ»

В новом учебном году планируется открытие новой 17-й школы. Общая площадь здания составляет 12,5 тысяч квадратных метров. Внутренние отделочные работы в здании закончены. После центральных дверей - широкий вход, уже смонтирована система ограничения доступа. Также готово помещение обеденного зала, рассчитанное на 320 посадочных мест. Внутри школы - широкие просторные рекреации, высокие алюминиевые потолки. На лестницах установлены яркие красные перила.

Стены в рекреациях начальной школы окрашены в яркий оранжевый. Для старшей школы выбраны зеленые тона.

- Все стены спокойные, а мебель будет яркая, - отмечает начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Также, по словам директора образовательного учреждения Светланы ЧУБАРОВОЙ, в пятницу будет проведена первая поставка мебели.

ДЕТИ И ПЕДАГОГИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Учебные классы уже сформированы. Желающих поступить в первый, пятый и десятый классы оказалось больше. Собрано 6 первых классов - больше 150-ти детей, 5 пятых классов и 3 десятых.

- В целом, школа закрывает потребности микрорайона, - подчеркивает Татьяна Волнистова. - Она разгрузила 16-ю, 12-ю и 13-ю - то есть, окрестные школы. Частично «Державу» - есть желающие из лицея. А также сюда придут учиться дети Белорусского квартал и улицы Поленова.

В настоящее время уже сформирован педагогический состав, не хватает только трех учителей начальных классов. Среди педагогов - как молодые учителя, так и опытные профессионалы. Это кадры не только из других школ города, но и из окрестных муниципалитетов и Калуги. 28 августа планируется педсовет работников образования. К тому времени, как обещает Волнистова, учреждение будет полностью готово к открытию.

УЧЕНИКОВ ЖДУТ НОВШЕСТВА

17-я школа предоставит своим ученикам множество возможностей. К примеру, здесь будут работать три спортивных зала: «Сочи» (как именует его руководство), баскетбольный, в 600 с лишним квадратов, гимнастический - для него уже заказали тренажеры. Планируется также и хореографический зал.

Уже готов актовый зал, в котором будут проводиться все городские образовательные мероприятия. А сотрудничество с Детской школой искусств №2 предполагает еще больше возможностей для дополнительного образования.

- Что касается образовательной программы, у нас, в целом, будет такая же, как во всех других школах, - добавляет Татьяна Валерьевна. - Единственное, будет расширенная внеурочная деятельность с дополнительным образованием - здесь появятся большой медиацентр, коворкинг, огромная медиатека. Предусмотрены классы технологии для девочек (швейный цех и зона домоводства в формате мини-кафе) и для мальчиков - робототехника. Для кабинетов физики и химии установят современное техническое оборудование, поэтому можно будет заниматься и научно-техническим творчеством.

Рядом со школой уже идут работы по обустройству спортивных и детских игровых площадок, планируется теплица для занятий биотехнологий. Уже собираются уличные спортивные тренажеры. Почти готовы стадион и три беговых дорожки.

Школа, которая откроется в новом учебном году, обещает быть во всех отношениях необычной - для города точно.

Виктория ФЕРТ

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