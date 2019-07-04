Косить - не косить?

В нашу редакцию обратилась студентка Анна, которая работает на предприятии на проспекте Ленина. Молодая девушка возвращается домой с работы со стороны улицы Шацкого в очень позднее время, когда уже темно. Ходит она мимо заросшего высокой травой сквера, что примыкает к кинотеатру. И находиться какое-то время среди таких зарослей, как отмечает Анна, просто страшно. Мы решили выяснить, почему на этой территории, между кинотеатром «Мир» и «ДОСААФ», не косят траву.

КОСЯТ, НО ОЧЕНЬ РЕДКО

Когда-то здесь, на улице Шацкого, была отличная площадка, где проводились джаз-концерты и молодежные фестивали. Сегодня - это пустырь с прилегающим к нему заросшим сквером. Примечательно, что с торца кинотеатра «Мир» не так давно открылась пиццерия с площадкой на открытом воздухе, а прямо напротив кафе - эта высокая трава.

Район, который считается почти центром, не благоустраивают. Ведь здесь есть посещаемый городской кинотеатр, ходит много людей. Такая картина не устраивает, в первую очередь, местных жителей. Это не только ненормально, но и некрасиво - когда рядом с парком такая заросшая и заброшенная территория.

Мы побеседовали об этом с прохожими. И все сошлись во мнении, что такая ситуация недопустима.

- Здесь ужасно, конечно, - отметила местная жительница Ольга. - Это все обязательно надо косить, но к кому это относится, никто не знает. К мэрии? К кинотеатру? С ними надо разговаривать, думать, чья это территория. Может, вообще к «ДОСААФу». Надо разговаривать и просить, чтобы убрали этот бардак, потому что то, что здесь, - это, конечно, кошмар.

Другая жительница, представившаяся Еленой Викторовной, считает, что по этому поводу необходимо обращаться в администрацию города.

- Если же это частная земля, и относится к кинотеатру, то жаловаться надо его директору. То есть, надо вначале узнать, кому принадлежит эта территория. Ведь это не может быть бесхозный участок. За него должен кто-то отвечать. У нас же есть земельные кадастровые планы, должен быть план и на эту местность. По ним можно найти хозяина территории, - считает Елена Викторовна.

Беседуя с другими жителями этого микрорайона, нам удалось выяснить, что иногда здесь все-таки косят траву. Но очень редко. В последний раз это было ранней весной.

ТРАВУ ПООБЕЩАЛИ СКОСИТЬ

Кроме того, не нравится заросший сквер живущим поблизости студентам политехнического техникума. Они считают, что в Обнинске и так мало мест, где можно нормально погулять в хорошей компании, а тут такое прекрасное место никто не благоустраивает.

- Этот сквер надо бы облагородить. Здесь должны быть лавочки, урны, чтобы приятно было гулять и проводить вечера, - прокомментировала студентка Алиса Н.

Сложившаяся ситуация - проблема для города. Лето, конец июня, а культурная территория в зарослях сорняка. И предприятия, находящиеся рядом, отрицают, что сквер является их собственностью.

Наш журналист побеседовал с вице-мэром по вопросам ЖКХ Вячеславом Вячеславовичем ЛЕЖНИНЫМ и тот сказал, что данный сквер является не городской, а федеральной собственностью. И именно поэтому он в таком состоянии.

Но, побеседовав с начальником отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Александром Юрьевичем БЕЛИКОВЫМ, мы выяснили, что сквер является все-таки городским и лишь рядом расположенный овраг - федеральным.

- Наш сквер мы косим регулярно, - отмечает Александр Беликов. - Овраг мы, естественно, не трогаем. Насколько я знаю, там убирали и всегда убирают. Сквер обслуживает МПКХ. Мы, в свою очередь, всегда проверяем и следим за их работой. Вероятно, сейчас еще не успели охватить эту территорию, и в скором времени скосят.

В итоге мы связались с директором МПКХ Владиславом Юрьевичем УСОМ, и тот проинформировал, что сквер все-таки принадлежит городу. Правда, причину неопрятного состояния этого места, мы так и не поняли. Владислав Юрьевич говорил, что прошли дожди, и трава начала расти быстрее. Но достаточно высокой она была еще до того, как прошли ливни.

В итоге он пообещал заняться благоустройством сквера в ближайшее время. Как говорится, поживем - увидим.

Виктория ФЕРТ

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