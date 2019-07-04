И в горе, и в радости

В наши дни юбилеи свадеб становятся все большей редкостью: столько вокруг разводов. И 25-летие совместной супружеской жизни уже значимое событие, не говоря о 50-летии. Но есть в Обнинске пара, которая в этом году отметила бриллиантовую свадьбу! Супруги БОТЯНОВСКИЕ - Владимир Сергеевич и Лариса Николаевна - вместе уже 60 лет.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Наши журналисты посетили на днях эту счастливую пару. Люди разменяли восьмой десяток лет, а выглядят намного моложе своих лет. Бодрые, подтянутые, нарядные, да еще и с чувством юмора. Лариса Николаевна встретила нас в вечернем платье, с прической и макияжем.

- Так я выгляжу всегда, - кокетливо заметила она в ответ на наш комплимент.

А когда мы спросили, как состоялась их первая встреча, у супругов загорелись глаза.

- Мы оба жили в Пензе, работали на одном заводе - ЭВМ. Это было предприятие вычислительной техники. Я трудился в должности монтажника и наладчика вычислительных машин, а Лариса - контролером, - вспоминает Владимир Сергеевич.

Только Лариса Николаевна пришла на это предприятие на пару лет раньше, когда ей едва исполнилось 16 лет. А Владимир Сергеевич уже успел отслужить в армии и закончить техникум. Юную красавицу, за которой пытались ухаживать многие молодые люди, он заметил сразу. Вот только не решался к ней подойти. Ведь капризная Лариса была очень разборчива.

- Помню, как ко мне в цеху подходили товарищи Владимира и все просили: «Ну, хоть пройди разок мимо него, а то у него все из рук валится», - смеется Лариса Николаевна.

Мимо стеснительного паренька она так и не прошла. А потом с подругой пошла в кино и там к ним подошли познакомиться какие-то молодые военнослужащие. Лариса Николаевна, в отличие от подруги, их отвергла сразу же. И даже отказалась от просмотра кинофильма.

- Вышла из кинотеатра и вижу: на другой стороне улицы идет Володя. Я его и окликнула сама, - рассказывает она. - Мы в тот вечер пошли в кино с ним вдвоем. Впервые тогда посмотрели «Весну на заречной улице».

Романтическая обстановка еще больше всколыхнула чувства. Так начался их роман.

ПЕРЕЕЗД В ОБНИНСК

Владимир Сергеевич уверяет, что его привлекла в девушке не только внешняя красота, он нашел в ней родную душу. Уже на заре юности они оба пережили серьезные трудности: рано потеряли матерей. При этом отца Ларисы Николаевны репрессировали за то, что его брат во время Великой Отечественной войны попал в плен, и посадили на два с половиной года, а у Владимира Сергеевича не сложились отношения с мачехой. Так что в подростковом возрасте им обоим приходилось буквально выживать...

Сейчас принято делать предложение руки и сердца в какой-то оригинальной форме. Часто устраиваются роскошные дорогостоящие свадьбы. Но, к сожалению, ни то, ни другое не является залогом крепкого брака. А Владимир Сергеевич сделал Ларисе Николаевне предложение очень просто. Пара прогуливалась по улице, на которой находился ЗАГС, и он предложил зайти туда и расписаться. Лариса Николаевна сразу же согласилась, ведь встречались они на тот момент уже целый год.

Расписали молодых тоже сразу. В далеком 1959 году был другой порядок регистрации браков: время на обдумывание столь серьезного решения в ЗАГСе не предоставляли.

Жили молодые душа в душу. Правда, в бараке. Владимир Сергеевич, как наладчик ЭВМ, часто ездил в командировки. И в один прекрасный день 1963 года его направили в Обнинск, в ФЭИ. Повез туда новое оборудование. В наукограде молодого, подающего надежды, специалиста заметили и пригласили его остаться работать в Обнинске. Предложили комнату в коммуналке, и Владимир Сергеевич согласился.

- Сам город мне тоже очень понравился. Все-таки город науки, перспективный, да и красивый - много зелени, - вспоминает Ботяновский.

Еще через пару лет супруги получили двухкомнатную квартиру, а затем и трехкомнатную. В 1969 году у них родился сын Дмитрий.

В ФЭИ потом трудилась и Лариса Николаевна. А Владимир Сергеевич работает там по сей день - уже 55 лет. В самых разных должностях: электрослесаря по ремонту приборов, электромеханика, слесаря КИПиА, сварщика на лазерных установках, наладчика и других. Он является автором и соавтором 23 изобретений и 80 рацпредложений. Имеет массу званий и регалий. В разные годы Владимиру Ботяновскому было присвоено звание Новатора ФЭИ, Отличника изобретательства и рационализации, ветерана ФЭИ, ветерана труда атомной промышленности и энергетики. Он был награжден Орденом трудовой славы третье степени и знаком «Лучший рационализатор Калужской области».

МУЗА ПОЭТА

Мы попросили Ботяновских поделиться секретами своей долгой счастливой семейной жизни. И выяснилось, что с трудностями им приходилось сталкиваться ничуть не меньше, чем другим. Просто у обоих хватало терпения прощать друг друга и находить компромиссы.

- У всех разные характеры, но нужно научиться понимать друг друга, - посоветовал Владимир Сергеевич.

Случалась в их семейной жизни и ревность. Но Ботяновские считают, что и в такой ситуации нужно проявлять терпение. Даже если ревность обоснованная.

- Пройдет время, и любимый человек все равно поймет, что ошибался, - уверена Лариса Николаевна.

Супруги говорят о том, что с годами страсть перестает в нечто большее: в уважение, в нежность, в желание заботиться о близком человеке. Спустя столько лет люди становятся по-настоящему родными, и они понимают друг друга с полуслова.

У Владимира Сергеевича есть прекрасное увлечение - он пишет стихи и выпустил уже не один поэтический сборник. Причем почти все они посвящены его любимой женщине - Ларисе Николаевне.

- А знаете, как переводится с греческого имя Лариса? - спрашивает он. И сам же отвечает: «Чайка».

И говорит об этом одновременно и с гордостью, и с нежностью. Владимир Сергеевич считает, что его жена, как и эта морская птица, такая же красивая, изящная и романтичная. Как и подобает быть музе.

Инна ЕМЕЛИНА

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