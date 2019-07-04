Туризм в Обнинске приобрел грани реальности

Еще совсем недавно такое понятие, как туризм, для первого наукограда было лишь пустым звуком. Что весьма странно. Ведь, несмотря на то что Обнинск - город довольно молодой, он имеет богатую и интересную историю, а также здесь сконцентрировано большое количество научных предприятий, институтов и мемориальных комплексов, посетить которые, думается, могло быть интересно многим.

В рамках празднования 65-летия мирного атома, которым была ознаменована прошлая неделя, в Обнинске прошло много тематических мероприятий, в том числе были организованы технические туры, в роли организаторов которых выступило местное Агентство городского развития (АГРО). Об экскурсии на Первую АЭС в этом номере мы уже рассказывали. Однако этот объект стал далеко не единственным, который привлек внимание общественности.

ОБНИНСК ВЫЗЫВАЕТ АЖИОТАЖ

Изначально одной из приоритетных задач, которые были поставлены перед обнинским Агентством городского развития, стало развитие туризма в нашем городе. Уже сегодня это направление в нашем городе активно развивается. Старт был дан в декабре прошлого года.

С целью привлечения в город туристов АГРО совместно с московской компанией ООО «Активные люди» прошлой зимой был разработан туристический маршрут «выходного дня», включающий в себя такие города, как Обнинск, Боровск и Малоярославец.

- Обнинск - территория, которая в достатке имеет необходимую для этого инфраструктуру: удобный транспортный узел, гостиницы и кафе. Иными словами, наш город в данном случае выступает не только как интересный объект, но и как некий «хаб». Мы хотим создать своего рода туристический центр на базе АГРО, - рассказывает директор АГРО Елена ПОПЛАВСКАЯ.

В декабре 2018 года при поддержке вышеупомянутой московской организации и «Центральной пригородной пассажирской компании» был организован пресс-тур, в котором приняли участие столичные блогеры, журналисты и фотографы. Для них была организована специальная экскурсия по историческим и культурным объектам Боровска, Малоярославца и Обнинска.

Ограничиваться одними лишь турами выходного дня в Агентстве не стали. Обнинская администрация поставила перед АГРО новую задачу - организовать экскурсии по передовым городским предприятиям, мемориальным комплексам и научным институтам. В список были включены следующие объекты: Геофизическая служба РАН (ИФЗ), школа подводников, НИФХИ им. Карпова, Первая АЭС, НПО «Тайфун» и ряд других.

Чтобы попасть на тот или иной объект, необходимо было сделать предварительный звонок организаторам и выбрать интересующий объект. И, надо сказать, технические туры вызвали большой ажиотаж, причем не только со стороны жителей Обнинска, но также со стороны жителей Москвы и ряда городов Калужской области. Всего участниками экскурсий стали 180 человек.

«ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ НАШЕМУ ГОРОДУ!»

Экскурсионные туры продолжались несколько дней. Так, например, за это время все желающие смогли посетить Главный информационно-аналитический центр Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории России. Данный центр, кто не знает, входит в состав обнинского «Тайфуна». Здесь же гостям научного предприятия продемонстрировали автомобильную лабораторию радиационной разведки.

Кроме того, экскурсионные группы посетили музей «Технической академии «Росатома»», побывали в комплексе протонной терапии при МРНЦ. Особый интерес у горожан и гостей Обнинска вызвали центр ВМФ, Первая атомная станция и обнинская «Технология». После экскурсий посетители оставили множество положительных отзывов. К примеру, горожанка Ольга БАРАНОВА, посетившая Первую АЭС вместе со своей внучкой, осталась под большим впечатлением.

- Хорошо организованная и очень интересная экскурсия. Переживали, что 11-14- летним ребятам будет неинтересно, но на удивление все слушали внимательно и остались довольны. Подобные мероприятия очень востребованы и необходимы городу, хотелось бы, чтобы их проводили чаще. Спасибо организаторам! - говорит пенсионерка.

Немало впечатлений у туристов вызвало посещение обнинского центра ВМФ.

- Много лет мечтал переступить порог бывшей всегда суперсекретной обнинской школы подводников, - рассказывает местный житель Владимир. - И хотя, к сожалению, тренажеров нам не показали (там шли занятия, которые прерывать нельзя) - мы побывали в интереснейшем музее Учебного центра ВМФ, который до недавнего времени тоже был недоступен для широкой публики. Как нам рассказал гид - на тренажеры учебного центра экскурсантов пускают обычно 23 февраля. Будем надеяться, что в будущем Агентство городского развития организует нам такую экскурсию.

К слову, как пояснила Елена ПОПЛАВСКАЯ, туризм в Обнинске представители АГРО намерены развивать и дальше. В настоящее время, например, открыты экскурсии на АЭС. Оставить заявку можно, позвонив в Агентство городского развития по телефону: 39-9-56-44.

Дарья ГУМЕРОВА

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