Край, в котором хочется жить

Калужской области исполняется 75 лет!

Текущий год для нашего региона оказался юбилейным во всех смыслах. К примеру, на прошлой неделе мы отметили 65-летие мирного атома - дату, имеющую огромное значение не только для Обнинска (где была запущена Первая в мире атомная станция) и региона, но и всей страны в целом.

Кроме того, в этом году, а именно пятого июля, исполняется 75 лет со дня образования Калужской области. На страницах нашего еженедельника мы решили рассказать немного об истории региона и о том, что представляет он собой в настоящий момент.

15 ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ

Безусловно, история появления Калужской земли берет свое начало в далеком прошлом - впервые географически она была определена во времена правления Петра Первого в 1719 году. Тогда она имела статус Калужской провинции и входила в состав Московской губернии. Первым воеводой, под чьим управлением находилась тогда наша земля, стал Дмитрий БЕСТУЖЕВ. На тот момент в состав провинции входило несколько городов, большинство из которых существуют по сей день - к примеру, Воротынск, Козельск, Мещовск, Мосальск, Перемышль и сама Калуга.

Шло время, менялась власть. Уже в 1775 году правящая Екатерина Вторая провела в России губернскую реформу. В результате из провинции Калужская земля была преобразована в губернию, в состав которой вошли 12 уездов. Во главе губернии встал гражданский губернатор.

Позже было создано Калужское наместничество, состоявшее уже из трех губерний - Калужской, Тульской и Рязанской. А первым наместником стал Михаил Кречетников.

Но в скором времени Калужской земли не стало как таковой - на карте она была ликвидирована. На закате 1920-го года, а именно в 1929 году, Постановлением Президиума ВЦИК губерния была попросту упразднена. Ее земли были разделены между Московской и Западными областями.

Калужская земля пропала с карты ровно на 15 лет. Ее восстановлению поспособствовала Великая Отечественная война. Необходимость скорейшего восстановления народного хозяйства от освобожденных от немецко-фашистской оккупации земель повлекла новые изменения территориально-административного устройства страны. И 5 июля 1944 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР».

В нее вошли 27 районов из разных областей. Из состава Смоленской области в нее вошли Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский.

Сегодня Калужская область, или как ее называют - Благословенная Калужская земля, граничит с Москвой, Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Вот уже почти 20 лет нашу область возглавляет губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. Именно в период его правления нашему региону удалось сделать большой рывок в сторону развития. Главной своей задачей Анатолий Дмитриевич считает повышение качества жизни населения области. Приоритетные направления деятельности - развитие инновационной экономики, привлечение инвестиций, совершенствование межбюджетных отношений, а также газификация области, укрепление системы ипотечного кредитования, строительство социально значимых объектов.

В последние годы Калужская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов России и по основным показателям занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе.

- Калужская область начала производить продукцию, востребованную на российском рынке. Поэтому у нас были решены многие социальные проблемы. Это касалось и надбавок льготным категориям граждан, и выделения земли многодетным семьям, и экологических задач. Очень важно, что в нашем регионе существует программа развития Калужской области до 2030 года, где рассмотрены вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и другие. Строительство жилья у нас идет хорошими темпами, несмотря на некоторые сбои. Поэтому в успех нашего региона я твердо верю. Калужская область и сейчас является одним из самых передовых регионов. Уверен, что эту планку она не опустит, - говорит председатель Обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН.

Пятого июля в региональном центре состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию образования Калужской области. В мероприятиях примут участие и представители Обнинска - депутаты, сотрудники администрации и сотрудники ряда предприятий наукограда. Возглавит делегацию мэр города мирного атома Владислав ШАПША.

- Я уверен, что все жители Калужской земли с большой любовью относятся к своему родному краю. За последние годы наш регион сделал большой рывок вперед, и сегодня он занимает лидирующие позиции не только в Центральном федеральном округе, но и во всей стране. В Калужской области наблюдается экономический рост, развитие в плане благоустройства и комфортной среды, а также с каждым годом у нас появляется все больше рабочих мест, что говорит о привлекательности нашего региона для инвесторов и для самих жителей, которые все меньше уезжают на заработки из родного края, - говорит Владислав ШАПША. - Я хочу пожелать жителям Калужской области успехов и процветания, поскольку успех каждого из нас, несомненно, отразится на благосостоянии всего нашего края.

Дарья ГУМЕРОВА

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