04.07.2019

Президент Владимир Путин поздравил калужан с праздником



Президент России Владимир ПУТИН направил телеграмму в адрес губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, поздравив всех жителей региона с 75-летием образования Калужской области:

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с замечательным юбилеем - 75-летием образования Калужской области.

Во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. Они искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага.

Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях. Стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе - Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития. Вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств - здесь уделяется неустанное внимание вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного, духовного наследия края.

Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго».

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