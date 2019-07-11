Жительница Обнинска Яна Ермакова о правде и лжи в известном телешоу

Любители различных телешоу часто верят каждому слову, произнесенному с экрана и искренне радуются и переживают за героев. Критически настроенные граждане уверяют, что все эти телевизионные проекты - это сплошное вранье.

О том, что правда, а что художественный вымысел авторов передачи, нам рассказала жительница Обнинска Яна ЕРМАКОВА. Недавно она стала участницей 9 выпуска 2 сезона телешоу «Одинокий папа мечтает познакомиться» (телеканал «Ю»).

«НАУТРО ПОЗВОНИЛА РЕДАКТОР»

На съемки проекта Яна попала, просто заполнив анкету на сайте.

Проведя новогодние корпоративы и отправив туристов в новогодние туры, молодая мама двух малышей загрустила и решила съездить к бабушке в Нижний Новгород, тем более, что Лидия Васильевна болеет и всегда рада увидеть внучку и правнуков.

Однако плохое самочувствие не убавило у бабушки молодого задора и, посмотрев передачу «Одинокий папа мечтает познакомиться», бабушка предложила внучке поучаствовать в проекте. Сказано - сделано. В тот же вечер в Интернете нашли анкету, заполнили и отправили.

А на следующее утро раздался звонок редактора телешоу. Оказалось, что фотографию Яны выбрали сразу три одиноких отца. Теперь уже выбирать должна была Яна. Правда, говорить об этом потенциальным женихам редакторы запретили. Предполагается, что мужчинам приятнее осознавать, что выбор только за ними. Потенциальный жених из Челябинска Виталик ждал свою избранницу целых четыре месяца.

- Живем один раз, почему бы не попробовать? - говорит Виталий.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ НЕВЕСТА ЕДЕТ В ГОСТИ К ЖЕНИХУ

Проект предоставляет одиноким отцам с детьми шанс построить новую семью.

Знакомятся пары онлайн, и только затем герои встречаются. Потенциальные невесты отправятся в гости к папам и их детишкам. Вместе им предстоит провести целую неделю.

Предполагается, что человеческому мозгу нужно всего несколько секунд, чтобы принять решение, симпатичен нам человек или нет. А это значит, что семи дней совместной жизни, участникам шоу вполне достаточно, чтобы решить, хотят они продолжать отношения или нет.

- В какой город вы не хотели бы ехать? - поинтересовалась редактор передачи.

- Пожалуй, в Челябинск, - пожала плечами потенциальная «невеста».

- Ну, вы прямо угадали! - восхитилась телевизионщица. - Вы едете в Челябинск. Ну, или на Алтай. Но алтайский жених живет с дедушкой в однокомнатной квартире.

Челябинский жених был более презентабелен и проживал в трехкомнатной квартире с двумя детьми и бабушкой. Решено было ехать в суровый город:

- Билеты оплачивали. Чего дома сидеть? - говорит Яна. - Я на это смотрела как на интересное приключение. Когда я еще побываю в Челябинске?

И обнинская «невеста» отправилась вместе с двумя парнями двух и четырех лет на другой конец страны. В самолете дети вели себя очень прилично, чем необычайно порадовали не только маму, но и стюардесс, и всю съемочную группу из пяти человек.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЪЕМОК - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

По приезде в Челябинск сразу выяснилось, что «жених» живет у бабушки, а детей у него не двое, а трое. Правда, в своем отцовстве на третьего малыша папа не уверен, поэтому младенец живет с матерью.

Бабушка жениха с гостьей особо не церемонилась:

- Дети маленькие, почему с мужем развелась? - сурово спросила старушка.

- Он меня ударил, когда я была беременна. Демьян родился шестимесячным, весил всего килограмм двести грамм, - честно ответила Яна.

Однако в Челябинске свои представления о нормальных семейных отношениях.

- Если бил, значит было за что! - заявила бабка. - И вообще, ты нам не подходишь. У тебя работа, фирма, квартира, а наш-то ничего не хочет.

Тот факт, что жених явно не принц на белом коне и так было понятно, но прекратить съемки - это удовольствие достаточное дорогое. По контракту, в случае срыва съемок, виновный оплачивает издержку. И это логично. Не для того авторы программы покупали билеты и тащили на другой конец страны съемочную группу, чтобы потом зависеть от капризов женихов и невест. Так что нравится - не нравится, а пришлось налаживать отношения и с суровой бабушкой, и с «женихом», и с его пока еще двумя детьми.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ БАБУШКА ВРЕДНИЧАЛА «НА КАМЕРУ»

Редакторы время от времени подсказывают, когда и на какую тему вести беседу, предъявлять ли претензии или отправляться гулять по городу.

По правилам проекта, развлечения с детьми оплачивают телевизионщики. Если жених захочет как-то развлечь гостью, то делается это за его счет. Съемочная группа всячески приветствует такое развитие событий и тоже снимает, но финансовые издержки в этом случае не возмещаются. В принципе, это тоже логично. Потратившись на «невесту», жених демонстрирует креатив и серьезность намерений или хотя бы хорошее отношение к новой знакомой.

Челябинский жених потратился на горячие источники, чем удивил и съемочную группу, и Яну.

- Все остальное время я провела на кухне у плиты с небольшими перерывами на съемки, - признается обнинская звезда телешоу.

Это и не удивительно: чтобы 4 раза в день накормить компанию из семи человек, нужно хорошо поработать.

Однако суровая челябинская бабушка вместо «спасибо» стала капризничать «на камеру»: «Я вермишель укропом заправляю, а такую я не ем!».

- Все всё ели, - уверяет Яна. - Это почему-то не показали, но дети по три тарелки супа съедали.

Истерила бабулька и при попытке гостьи навести порядок в квартире, а попытка убрать песок с пола пылесосом вызвала бурный протест:

- И так чисто! Положи пылесос! - требовала хозяйка жилья.

Если учесть, что по небольшой квартирке ходила съемочная группа из пяти человек и две семьи из трех и из четырех человек, говорить про чистоту могла только очень нетребовательная к порядку в доме хозяйка.

Челябинская бабушка от съемок была в восторге и «работала» на камеру с большим удовольствием. К сожалению, единственное, что она смогла показать, это бесконечные претензии и склоки.

К счастью, в Челябинске съемки длились не неделю, а всего четыре дня. После этого съемочная группа решила отправиться в Обнинск, а заодно заглянуть в Нижний Новгород к бабушке Яны.

КАК НА РАБОТУ «СКОРОЙ» ВЛИЯЮТ КАМЕРЫ

В Нижнем бабушка гостям так обрадовалась, что у нее поднялось давление и ей стало плохо. Пришлось вызывать «Скорую». Приехавший на вызов врач весьма разъярился от того, что в подъезд ему удалось попасть не сразу: с первой попытки не сработал домофон.

- Почему я должен..., - начал врач и тут увидел камеры. - А у вас тут съемка? - сразу сменил тон медик. - Бахилы нужно надевать?

Далее 40 минут врач демонстрировал похвальное внимание, вежливость и участие в судьбе пациентки. Уходя спросил шепотом: «А в какой передаче смотреть?».

Однако кадры с идеальным врачом в шоу не вошли - бабушка продолжила съемки задорно и весело, одобрив жениха и пожелав ему найти работу.

СВЕЖИЙ ОБНИНСКИЙ ВОЗДУХ УДИВИЛ ЧЕЛЯБИНЦЕВ

Съемки в Обнинске длились четыре часа. Челябинский жених со своими двумя детьми погуляли по парку, подышали свежим воздухом.

- В Челябинске дышать нечем, - рассказывает Яна. - Местные жители говорят, что когда приезжает комиссия, президент или еще кто-нибудь, фильтры на предприятиях, вероятно, включают. Но длится это недолго. И мне все сказали, что в марте и зимой еще ничего, а вот летом дышать вообще нечем. Так что жителям наукограда еще грех жаловаться.

На свежем воздухе «жених» оживился и подарил Яне кольцо.

- Я вообще люблю такие маленькие города, - сказал нам Виталик, - в них очень уютно и комфортно жить. К сожалению, наше знакомство не имело продолжения. Яна сказала, что не готова стать матерью четырех детей.

«Через месяц Виталий приехал в Обнинск, устроился на работу и сделал Яне предложение», - заверили зрителей авторы проекта.

- Конечно, ничего этого не было, - признается Яна. - Но ни о какой свадьбе речь не идет.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЪЕМОК

Несмотря на то, что съемки были тяжелые, да и поездка в Челябинск - удовольствие на любителя, Яна своим участием в передаче довольна:

- Я получила новые впечатления, новые эмоции, познакомилась с людьми.

В общем, профессиональная телесъемка всей семьи, дело интересное, а память останется детям и взрослым на долгие времена.

Мы поинтересовались у Виталия, реально ли за семь дней понять, что именно с этим человеком ты хочешь связать свою жизнь.

- Конечно. Мне казалось, что я знаю Яну очень давно. То ли это был эффект съемок, то ли потому, что жили в одной квартире, но было реальное ощущение, что это близкий и родной мне человек.

- Съемки как-нибудь изменили твою жизнь? - спрашиваем у героя телешоу.

- Да, мне стало легче общаться с людьми, появилась уверенность в своих силах. Я, наконец, собрал мотоцикл. Да и дети почувствовали себя звездами.

- Ваш третий малыш живет с мамой и в передаче прозвучало, что Вы не совсем уверены в своем отцовстве. Не собираетесь принять участие в программе «ДНК»?

- Нет. Я вообще не хочу иметь никаких дел со своей бывшей женой. Она после съемок проявилась, вспомнила о детях и взяла их, когда возвращала, даже телефон дала, чтобы дети ей звонили. Но младший, Даня, вытащил «симку» и выбросил, говорит, что не хочет, чтобы мама ему звонила.

А что же наша Яна? Она по-прежнему одна воспитывает своих детей, работает в своем турагенстве «Лагуна-тур» и ведет корпоративы. А ее близкие по секрету признались, что планируют уговорить Яну участвовать в проекте «Голос», потому как среди талантов обнинской «невесты» не только умение готовить, но и дивный голос, который не раз уже отмечали заезжие зазывалы на всякие певческие конкурсы.

Рената БЕЛИЧ