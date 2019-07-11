Зарабатывают, как могут

Пожилой житель Обнинска тяжело заболел, когда узнал, что заплатил авантюристам.

На этой неделе в редакцию нашей газеты со слезами на глазах обратилась 82-летняя Александра Дмитриевна КРЮКОВА, проживающая в доме № 17а по улице Энгельса. Женщина стала уверять, что из-за своей доверчивости попалась на крючок непорядочных людей и попросила нас о помощи. Однако в ходе разбирательства мы поняли, что помочь ей вряд ли получится, но, рассказав ее историю, можно уберечь от подобной ситуации других наших пенсионеров.

«БУДЕМ ЗВОНИТЬ, ПОКА НЕ СОГЛАСИТЕСЬ»

Александра Дмитриевна пришла в редакцию с племянником Геннадием. Мужчина всячески старался поддержать ее и физически, и морально. Он сокрушался по поводу того, почему его тетя после общения с сомнительными людьми сразу же не позвонила ему. Потому что в этом случае он бы тут же сорвался с работы и, приехав к ней, ни за что не допустил бы, чтобы женщина отдала незнакомым людям целых 20 тысяч рублей. Но обо всем по порядку.

Представители некоей фирмы по установке пластиковых окон звонили Александре Крюковой давно. Говорили, что когда-то они уже устанавливали у нее окна и теперь хотят проверить, все ли с ними в порядке. В случае обнаружения каких-либо поломок обещали их устранить, уверяя, что консультация мастеров бесплатная.

Поначалу от этих услуг женщина категорически отказывалась, а тут почему-то пошла на уступки. То ли настроение у нее в тот день было такое, то ли звонившая ей девушка сумела на пенсионерку надавить.

- Она сказала, что будет звонить мне до тех пор, пока я не соглашусь, и я сдалась, - вспоминает Александра Дмитриевна.

Как она рассказала, приехавшие «мастера» принялись охать и ахать, убеждая старушку и ее 84-летнего мужа в том, что установленные когда-то окна давно пора ремонтировать, иначе они скоро рухнут. Пенсионеры испугались и согласились заключить со «специалистами» договор, в рамках которого окна приведут в порядок. Стоимость своих услуг незваные гости оценили сначала в 50 тысяч рублей, а потом, увидев округленные глаза пенсионерки, снизили сумму до 34 тысяч 600 рублей. Что тоже немало.

ОБМАН НА ОБМАНЕ

А дальше, как рассказывает Александра Дмитриевна, начался самый настоящий кошмар. Она передала «мастерам» предоплату в размере 20 тысяч и те буквально выдернули окно на кухне, поставили его к стене, забрали деньги и уехали.

- Они хотели то же самое сделать и в спальне, но я не пустила их туда, - дрожащим голосом рассказывала женщина. - Они пообещали приехать через день и все закончить. Разумеется, если я доплачу оставшиеся недостающие средства.

В итоге за 20 тысяч рублей пожилые люди остались без окна. Повезло еще, что сильного дождя в тот день не было. Александра Дмитриевна позвонила племяннику, и тот установил снятое окно самостоятельно.

Геннадий обратился в полицию, Но там, изучив договор, ему пояснили, что факта нарушения закона в этой ситуации нет. Договор составлен юридически правильно, обе стороны его подписали. Да и деньги пенсионерка отдала по своей собственной воле.

- Но меня возмутило то, что по телефону меня убеждали, что звонят из той самой оконной компании, которая мне уже устанавливала окна. Было это 15 лет назад. И компания эта находится в Обнинске. А из договора я узнала, что эти господа приехали из Калуги. Я позвонила в прежнюю компанию и там сказали, что никого ко мне не отправляли. С какой целью меня обманули? - задается вопросом Александра Дмитриевна.

Уже находясь у нас в редакции, ее племянник Геннадий позвонил по номеру телефона, указанному в договоре.

- Вы заключили с моей тетей договор, - начал было он.

- Да, заключили. И сегодня к ней приедут наши специалисты, чтобы закончить работу, - ответили на другом конце.

- А может ли она расторгнуть этот договор? - поинтересовался мужчина.

Выяснилось, что может. Но вот только деньги ей вернут не все, потому что специалисты уже произвели замеры окна и изготовили для него необходимые комплектующие элементы, за которые придется заплатить. Стоимость этих деталей оценили почти в восемь тысяч рублей.

НА ЧУЖОМ ГОРЕ...

Геннадий все-таки вздохнул с облегчением: хотя бы 12 тысяч вернут.

Мы в свою очередь тоже позвонили по номеру телефона, указанному в договоре и выяснили, что связались с компанией «Экофенстер» индивидуального предпринимателя Кривовичева. Кстати, в договоре мы эти данных не нашли. А девушка-диспетчер, отвечая на наши вопросы, заучено протараторила: «Мы используем в своей работе только дорогостоящие комплектующие, закупаем их за границей за доллары и евро, поэтому наши услуги стоят недешево».

Обратились мы и в ту самую обнинскую компанию, которая 15 лет тому назад устанавливала окна супругам Крюковым. И там нам сказали, что за 34 тысячи они могут не то, что отремонтировать, а даже установить два абсолютно новых окна.

Уже на другой день Александра Дмитриевна решила пригласить к себе на консультацию специалиста обнинской оконной компании. Той самой, в которую обращалась 15 лет назад. И по иронии судьбы, когда он пришел, заявились и представители «Экофенстера». Коллеги, что называется, встретились лоб в лоб. И мы потом тоже связались с обнинским мастером по установке окон, назвавшимся Сергеем, и попросили у него комментарий по поводу увиденного.

- Население просто вводят в заблуждение, - прокомментировал ситуацию мужчина. - За один отлив и три откоса с бабушки попросили двадцать тысяч рублей, хотя все эти детали в принципе не нужны. В них нет острой необходимости. Так получилось, что в тот день, когда к Крюковым приехали мои коллеги из Калуги, хозяева вызвали туда и меня. Я открыто спросил калужан, для чего они все это привезли и взяли с людей такие огромные деньги, но в ответ мастера сказали, что они тут ни при чем. Дескать, начальство распорядилось, и они выполняют распоряжение.

Сергей также рассказал, что представители этой областной компании обзвонили уже многих жителей Обнинска и больше всего пострадавших среди пенсионеров.

- Судите сами: замена оконной резинки у них стоит от семи до десяти тысяч рублей. А по факту стоимость этой детали - 300 рублей. И за работу в целом можно запросить максимум одну тысячу рублей, но никак не десять, - пояснил наукоградский специалист.

Мужчина признался нам, что уже на улице спросил у калужского коллеги, почему тот так поступает с людьми и в ответ услышал: «Каждый зарабатывает, как может».

Только вот у 84-летнего супруга Александры Дмитриевны Романа Абрамовича после всего случившегося сильно пошатнулось здоровье. Пожилой человек слег с высоким давлением, и родные очень обеспокоены его состоянием. В таком возрасте переживать крайне опасно, а несчастный пенсионер буквально рыдал, когда узнал, что жена отдала неизвестным последние деньги.

Плакала в редакции и Александра Дмитриевна. Жалко ей не столько денег, сколько близкого и родного человека. Ей даже страшно подумать, что кто-то вот так взял и заработал на здоровье ее старенького супруга. Просто погрел руки на чужом горе.

Инна ЕМЕЛИНА

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