Сергей Воронежский: «Обнинск - город возможностей, и мы будем его защищать!»

На этой неделе главный полицейский города, начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел пресс-конференцию. В рамках встречи с журналистами он не только рассказал об итогах первого полугодия, но и ответил на самые актуальные вопросы.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОКРАТИЛОСЬ

За первые шесть месяцев в наступившем году в Обнинске было совершено 1682 преступления, в то время как за аналогичный период прошлого года в первом наукограде было зарегистрировано 1710 противоправных действий. Тяжких и особо тяжких - 287 (360 - в первом полугодии 2018-го).

Особенно сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - за шесть месяцев в Обнинске таковых было зарегистрировано 85 случаев, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Кроме того, в наукограде совершено два убийства, 382 кражи, 185 преступлений мошеннического характера и 96 - экономической направленности.

Кстати, мошенничество сегодня является одним из самых распространенных видов преступлений, по крайней мере, в Калужской области. Более того, как пояснил Воронежский, их количество растет.

- Несмотря на то что мы систематически распространяем среди населения памятки, а также размещаем соответствующую предупреждающую информацию в СМИ, люди все равно становятся жертвами мошенников, - говорит Воронежский. Вот недавно случай был: мужчине предложили взять к себе в дом на временное хранение миллион рублей, предложив ему за эту услугу десять тысяч рублей. Он согласился. Когда мошенники пришли к нему, то выяснили, где лежат его сбережения, и подменили их на билеты банка приколов.

И таких случаев много. При этом, как пояснил Сергей Сергеевич, не стоит полагать, что жертвами мошеннических схем становятся только пенсионеры - немало наивных и доверчивых находится и среди других, более молодых возрастных групп.

«К НОВОМУ ФУТБОЛЬНОМУ СЕЗОНУ МЫ ГОТОВЫ»

В беседе журналисты поинтересовались у подполковника, много ли преступлений совершают мигранты. И, как оказалось, нет.

- Скорее, больше преступлений совершается в отношении них, чем ими самими. И при этом хочу сказать, что в нашем городе не было за последнее время никаких межнациональных конфликтов, - говорит Воронежский. - Город Обнинск, на самом деле, очень привлекателен с экономической точки зрения. Это город возможностей, и мы должны его защищать.

Зато не смогли журналисты нашего еженедельника вспомнить про другой громкий скандал, который произошел весной этого года. Наверняка все помнят массовую драку на улице Лейпунского в день проведения матча «Квант-Торпедо». Тогда группа неизвестных «встретила» московских болельщиков, устроив потасовку. Молва об этом происшествии разнеслась по всем новостным каналам, в том числе и федеральным.

В рамках конференции начальник обнинского ОМВД в очередной раз официально пояснил, что к тому событию отношения не имеют ни обнинские болельщики, ни фанаты соседних районов (как предполагалось изначально).

- В настоящее время это дело расследуется Следственным Управлением. Уже удалось установить ряд причастных лиц. Это так называемые «акционеры», относящиеся к околофутбольному сообществу, которые и устроили данную акцию в отношении торпедовских болельщиков. Мы провели переговоры как с представителями самого клуба, так и с московскими фанатами, и никто к Обнинску не имеет претензий, - пояснил Воронежский. - Они, правда, немного обиделись на нас за то, что их облили водой, но эту меру я все-таки считаю правильной, поскольку жечь фаеры во время проведения массовых мероприятий нельзя - это чревато последствиями. Я опираюсь на опыт. В Полотняном заводе был случай, когда искра отскочила в толпу, в результате вспыхнула детская коляска - травмы получили ребенок и мама.

При этом Сергей Сергеевич добавил, что обнинскими правоохранителями был учтен предыдущий опыт проведения в нашем городе футбольных матчей, а потому к новому сезону полицейские наукограда полностью готовы.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Охранять порядок в городе мирного атома наши полицейские, конечно, готовы. Но сотрудников в штате, как признался Воронежский, сегодня не хватает - некомплект в 51 человек. В настоящее время в обнинском ОМВД числятся 290 человек, 20 из которых - вольнонаемные.

- Нехватка кадров - это проблема не только Обнинска. В полицию почему-то

немногие хотят идти. Те же самые участковые сегодня в дефиците, хотя им предоставляются определенные льготы - например, компенсация за съемное жилье выплачивается в 100% размере (до 20 000 рублей) - на эти деньги в Обнинске можно даже «двушку» снимать.

Ну а тех, кто все-таки решил посвятить себя служению Родине и встал на стражу правопорядка, в Обнинске не забывают. Совсем скоро возле здания полиции появится памятный знак, посвященный сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении. Это будет мемориальная стела высотой более чем два метра. Вопрос об установке памятного мемориала был инициирован начальником обнинского ОМВД Сергеем ВОРОНЕЖСКИМ.

- Наша служба, так или иначе, сопряжена с риском. Преступники бывают разные, некоторые не хотят сдаваться и оказывают сопротивление. Случается, что полицейские погибают. Но мы своих не забываем, - говорит Сергей Воронежский.

Открытие памятника запланировано на День города.

Общее количество погибших при выполнении служебных обязанностей за 75 лет со дня формирования УМВД России по Калужской области - 84 человека:

- при охране общественного порядка - 4;

- при задержании правонарушителей - 6;

- в зоне действия чрезвычайного положения - 2;

- в результате нападения на сотрудника - 2;

- в ходе проведения контртеррористических мероприятий на территории Северо-Кавказского региона - 17;

- при совершении ДТП в рамках оперативно-розыскных мероприятий - 42;

- при иных обстоятельствах - 11.

Посмертно награждены орденом «Мужества» 23 человека.

Всего в Калужской области числятся 73 семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, шесть из которых обнинские.

Дарья ГУМЕРОВА

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