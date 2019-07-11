Один день из жизни почтальона

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи - День российской почты. Однако труд почтальона включает в себя множество обязанностей, помимо разноса почты. Наш журналист побеседовал с сотрудником обнинского почтамта и выяснил, как проходит обычный день почтальона.

«ПОЧТАЛЬОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕЩЕ И БУХГАЛТЕРОМ»



Алевтина ШЕРСТНЕВА, почетный сотрудник обнинского центрального почтамта, работает почтальоном уже три года. Девушка, как только пришла работать, сразу же прижилась, а выиграв в конкурсе профессионального мастерства, стала лучшим почтальоном нашего города и попала на доску почета. Коллеги души в ней не чают, считают очень ответственной в выполняемой работе.

- Она и в мероприятиях во многих у нас участвует - например, на Дне города, - делится специалист по связям с общественностью Ольга СТРОК. - В общем, открытая, очень позитивная.

Самой Алевтине работа очень нравится - особенно летом.

- Зимой работать сложнее, домофоны замерзают, на дорогах скользко, - говорит она. - Но почтальон - на то и почтальон, чтобы работать и в снег, и в дождь, и в любую погоду. Но на самом деле, очень интересно. Сразу вспоминается фильм «Королева бензоколонки»: из той же серии - не работа украшает человека, а человек - работу. Однако работа почтальона - это не только разнос почты.

- Многие представляют нашу работу несколько иначе, - делится Алевтина Шерстнева. - Считают: пошел, разнес - и все. На самом деле, почтальон должен быть бухгалтером, потому что приходится много считать и писать, внимательно сверять и просматривать. Следить за платными доставками, знать, что такое трек и извещение; заказное письмо или нет. Мы даже пенсию сами суммируем и считаем, а потом, когда выдают деньги, еще по несколько раз все снова проверяем.

Кроме того, почтальонам приходится много всего заполнять. Кроме обычных бланков и реестров, сотрудники заполняют отчеты о доставке, где указывают примерное время - когда письмо было вручено, где и кому.

Еще один документ - ходовик. Это паспорт доставочного участка, в который вносится, например, подписка на периодические издания.

- Мы по ним смотрим пенсии, - комментирует Шерстнева. - Ходовики - как наш журнал. Благодаря им мы знаем, куда нести газеты, куда пенсии. Даже у кого день рождения. По ним мы, как по расписанию, каждый день ходим, разносим газеты, пенсии и почту.

Поэтому почтальон должен быть компетентен во всем.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ПИСЕМ

Работа почтальоном может длиться с утра до вечера. Иногда меньше, иногда больше.

С самого вечера почтальоны считают пенсии - уже с утра им на руки выдают деньги. Помимо пенсий, почтальоны делают различные другие доставки по квартирам и офисам, среди которых - платежи и обычная почта.

- А еще материальная помощь, - рассказывает Алевтина. - Например, мы доставляем товары на заказ тем, кто их физически сам не может забрать. Даже еду приносим - предлагаем товар, который у нас есть в наличии, и предоставляем чеки. Конечно, все всегда качественное, вкусное и свежее. Таким образом, мы стараемся помочь инвалидам и пенсионерам. Это своего рода даже благотворительность.

А кроме еды и писем, почтальоны также доставляют подписки и лотереи. Как говорят сотрудники почтамта, люди часто удивляются, что пенсии разносят на дом. Да еще и коммунальные услуги, и подписки на газеты, и еду.

У каждого отделения почты свой определенный район. Почтальоны собирают почту, еще раз проверяют адреса, складывают всю доставку вместе и отправляются разносить, используя известные вездеход ключи.

Примечательно, что до сих пор актуальны и подписки на газеты.

- Порой мы и сами предлагаем подписаться, - делится Шерстнева. - Если человек до сих пор не выписал, мы звоним и спрашиваем. Многим приходится предлагать, ведь газеты читают все. А подписка на журналы - это еще и выгодно.

Как только почтальоны заходят в нужный дом, они достают письма. Еще раз сверяют номер дома и квартиру.

- Ящики мы все уже наизусть знаем, - говорит Алевтина. - Самое главное - вложить аккуратно и не спеша, чтобы не помять конверт. Еще бывает, когда в ящике много конвертов, я звоню в домофон и предупреждаю жителей: «Это почта. У вас ящик полный». Они, конечно, благодарят в ответ.

Извещения почтальоны выписывают вручную. Жители часто их выкидывают, считая за рекламу, а потом приходят на почту с просьбой отдать. А иногда письма также выставляют из ящиков - значит либо в этом доме такого жителя нет, либо он получать не хочет.

- Был у меня в практике один мужчина, постоянно ходил на почту и жаловался на меня - что я ему не вовремя судебное извещение приношу, - рассказывает Алевтина. - Приходил несколько раз. Тогда я взяла извещение и пошла ему его на дом вручать. Открыла мне женщина, как оказалось, его бывшая жена, и сказала, что он здесь не живет. Дело было в том, что он был прописан по тому адресу - потому и извещения приходили именно туда. А потом в подобном виноватой остается почта.

ПОЧТАЛЬОНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ВСЕГДА

Со стороны кажется, у почтальонов простая работа. А ведь на них, на самом деле, держится вся почта. Это ответственные люди, которые не жалеют ни своих сил, ни времени. Их нельзя ничем заменить.

- Иногда спрашивают, что будет с почтальоном будущего? - говорит Ольга Строк. - Конечно, можно и устройство изобрести какое-нибудь, но именно человеческое общение никакое устройство не заменит. Многим бабушкам, например, одиноко - можно с почтальоном пообщаться. Или, например, кто вам напомнит о том, что надо почту забрать из ящика? Машина?

Для работы с людьми нужен именно оптимистичный человек. Всегда с позитивным настроем, с улыбкой, активный и готовый взаимодействовать с другими. Именно такие задачи стоят перед нашими почтальонами, с которыми они изо дня в день успешно справляются.

Виктория ФЕРТ

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