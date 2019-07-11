На пути к будущей профессии

Из юных медиков наукограда растят настоящих докторов.

С сентября 2016 года на базе МРНЦ продолжает свою работу школа профессиональной ориентации «Юный медик». Курируют данный проект обнинское управление общего образования и муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр». Это уникальная возможность для молодежи пообщаться с ведущими специалистами центра и определиться с выбором будущей профессии. На сегодняшний день в программе школы уже появились доработки и новшества.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Изначально курс школы включал в себя два года обучения. С того времени прошли уже два выпуска. Как отмечает директор МБУ «Учебно-методический центр» Светлана АВИЛКИНА, в первом выпуске основная группа получилась небольшой, но на открытых лекциях посещаемость была высокой.

С сентября собирали учеников для обучения. Если вначале организаторы считали, что будут охватывать с 8-го по 11-й классы, то на настоящий момент ориентируются на 9-й.

- Самое оптимальное - это девятый класс, - считает Светлана Олеговна. - Это самое время, когда надо с детьми заниматься профоориентационной деятельностью, ведь именно в этот период перед ребенком стоит выбор: продолжать учиться или поступать в колледж.

Первоначально в школу набирали 42 человека и вели от начала до конца. За два года насчитали более 700 учеников.

- Однако, проанализировав свою работу, мы поняли, что два года - это не очень оптимально, - говорит Светлана, директор «Учебно-методического центра». - Поэтому с этого года, с сентября, мы перекроили программу и сделали ее на один год.

ЧТО НРАВИТСЯ УЧЕНИКАМ



Новый учебный год школа встретила с обновленной системой, которая оправдала себя и оказалась более интересной. По словам Светланы Авилкиной, два года ученикам выдержать трудно - влияет общая образовательная деятельность и дополнительно - подготовка к экзаменам, репетиторство.

Программа школы под названием «Юный медик» авторская, разработанная педагогом-психологом Ларисой БРЕНДАКОВОЙ. Она представляет собой цикл встреч, проводимых раз в месяц. Каждая встреча - это лекционный материал, ответы на вопросы слушателей, экскурсии в различные подразделения клиники. Как правило, в рамках проекта есть составленный учебно-методический план, в котором отражены все даты, темы и даже авторы, выступающие перед детьми.

Что интересно, задействованы молодые врачи. Это не теоретики и не лекторы, а практиканты, с которыми интересно общаться школьникам.

Каждый месяц занятия приносит ученикам что-то интересное. Это и лекции о наложении повязок, и совместные работы детей. Кроме того, в обучении предусмотрены и выезды - например, было множество профориентационных поездок в Калугу.

Среди интересных встреч - ознакомление с работой обнинского ортопедического предприятия в 51-м микрорайоне. Школьники прослушали лекцию о распространенных заболеваниях - о сколиозе, о нарушении развития ступни. В том числе, посетили склад, наблюдали, как производятся ортопедические стельки.

ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ВЫБОР



В первую очередь, школа «Юный медик» помогает ученикам определиться с выбором дальнейшей профессии, а такой выбор немаловажен, и должен быть добровольным и осознанным.

Выпускники «Юного медика» в перспективе - это новые кадры в области медицины. Многим школа дала возможность сделать выбор своей будущей профессии. 44% опрошенных организаторами выбрали медицину, остальные - работу в военной, химической областях. И только 18% так и не смогли определиться.

Сами ученики хорошо отзываются о школе. Благодаря такой работе, они увидели новые возможности, в том числе познакомились с современным развитием медицины.

Организаторы «Юного медика» планируют в дальнейшем также сделать акцент на индивидуальных особенностях детей. В планах - раздельные встречи для мальчиков и девочек, на которых школьники смогут поделиться с гинекологом и урологом проблемами, которые их беспокоят.

- За эти три года мы решили все задачи, которые планировали, - резюмирует Светлана Олеговна. - Единственно, что у нас не свершилось - это научно-практическая конференция, о которой мы мечтали. И ознакомительная поездка в институт Герцена в Москве - мы планировали туда выезд, но не получилось. Возможно, удастся в следующем учебном году, потому что детям это было бы интересно.

Татьяна ВОЛНИСТОВА, начальник управления общего образования:

- «Школа «Юный медик» - это наша организация профориентационного обучения. Изначально мы не афишировали ее открытие, потому что хотели видеть результат. Сейчас, по итогам двух выпусков, мы его видим и считаем, что у нас есть право эту школу популяризировать.

Наши ученики идут на целевые наборы и хотят связать свою жизнь с медициной. Совместно с руководством МРНЦ мы будем развивать это, потому что школа востребована.

Я считаю, что это наше движение в сторону того, чтобы в городе увеличивался интерес наших детей к таким предметам, как физика, химия, биология - то есть, всему, что связано с медициной. На данный момент мы очень довольны результатами нашей работы. Школа себя оправдала. Мы будем ее поддерживать и расширять в этом направлении.

Виктория ФЕРТ

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