Губернатор Анатолий Артамонов всерьез задумался о реорганизации региональной системы здравоохранения

На этой неделе глава региона Анатолий АРТАМОНОВ провел ряд выездных совещаний, два из которых коснулись темы здравоохранения. В частности, губернатор посетил людиновскую центральную больницу, а также встретился с коллективом центральной больницы Кировского района.
«ЗАДАЧА КОЛОССАЛЬНАЯ, НО ЕЕ НАДО РЕШАТЬ»
В рамках рабочей поездки в Людиновский район губернатор области, провел рабочее совещание по реконструкции недостроенного пятиэтажного корпуса больницы, а также встретился с коллективом Людиновской центральной районной больницы.
В совещании приняли участие министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ, а также представители проектных организаций и профильных ведомств.
На встрече с коллективом ключевой темой разговора стала реорганизация региональной системы здравоохранения. Речь также шла о планах по улучшению качества медицинского обслуживания населения района, кадровых вопросах и реконструкции городской поликлиники.
Анатолий Артамонов особо отметил, что в модернизацию региональной системы здравоохранения вкладываются серьезные финансовые ресурсы, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение». По словам губернатора, всё это делается ради одной цели - ради создания для всех жителей Калужской области равных условий и возможностей получения высококвалифицированной медицинской помощи. В 2019 году в регионе организуют шесть хорошо оснащённых межрайонных центров. Один из них появится в Людиновском районе.
- Задача колоссальная, но ее надо решать. Население отдаленных муниципалитетов должно получать такой же, как и жители крупных городов и районов, доступ ко всем медицинским услугам. В этом - весь смысл, - подчеркнул губернатор.
В ходе рабочей поездки в Людиновский район глава региона посетил подведомственное учреждение министерства здравоохранения области - санаторий «Спутник». Он функционирует круглогодично, осуществляет лечение и оздоровление различных групп населения, в том числе родителей с детьми по программе «Мать и дитя». Большое внимание уделяется организации летнего отдыха детей.
Анатолий Артамонов осмотрел территорию «Спутника», обсудил с руководством перспективы реконструкции корпусов учреждения и пообщался с отдыхающими.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
На этой неделе глава региона также встретился с коллективом центральной районной больницы Кировского района, где также были затронуты актуальные вопросы реорганизации региональной системы здравоохранения.
В мае текущего года в результате реорганизации Кировской ЦРБ были присоединены районные больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского района. Образованную Центральную межрайонную больницу №1 возглавил Александр ФЕДОРЕНКОВ.
По информации профильного министерства, сеть учреждений здравоохранения в Кировском районе включает круглосуточный стационар на 190 коек и дневной стационар на 20 коек, в котором в минувшем году пролечено более 1200 человек. В поликлинике на 1000 посещений в смену, а также в женской и детской консультациях ведется приём по 17 специальностям. Служба скорой медицинской помощи на 100% укомплектована санитарными автомобилями в системой ГЛОНАСС и медперсоналом.
Говоря о переменах в системе региональной системы здравоохранения, Анатолий Артамонов подчеркнул, что их главная цель - повышение качества и доступности медицинских услуг, особенно для населения, проживающего в сельской местности.
- Какие сегодня претензии у населения, первая - недоступность услуг. Надо проконсультироваться у врача узкой специальности, а попасть на прием проблематично. Вторая причина - эффективность работы самих медицинских учреждений в небольших районах, - говорит Анатолий Дмитриевич.
В ходе встречи глава региона подробно рассказал о грядущих преобразованиях, отдельно коснулся кадровых вопросов, повышения квалификации медперсонала.
- Кировская больница - одна из шести создаваемых опорных районных медучреждений в области. Она будет доведена до требуемого уровня по площади, комфортности условий для пациентов, - заявил Артамонов. - Будет проведена реконструкция. Все это запланировано. И будет сделано за счет средств региона и национального проекта. Ни один сотрудник не останется без работы.
Губернатор также отметил, что больницы обеспечат необходимым количеством автобусов, чтобы жители районов могли оперативно получать качественную медицинскую помощь.