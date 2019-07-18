Главный тренер ФК «Квант» Олег Морозов: «Нам бы удержаться на этих рубежах»

На этой неделе стартовал новый сезон Первенства Профессиональной Футбольной Лиги - второй по счету для игроков обнинского «Кванта». Первая игра для наших оказалась домашней, но не совсем удачной - наукоград уступил липецкому «Металлургу» два очка, так и не открыв счет. Положение у «Кванта», надо признать, сегодня не из лучших - в турнирной таблице клуб занимает 12-ю позицию (из 14). В беседе с журналистом нашего еженедельника главный тренер ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ признался, что глобальных задач он пока не ставит. Основная цель - удержаться во Втором дивизионе.

«МЫ ВЗЯЛИ РЕБЯТ, НА КОТОРЫХ ВСЕ ПОСТАВИЛИ КРЕСТ»

Открытие сезона для футболистов наукограда оказалось неудачным. Причем игра не задалась с самого начала - буквально на первых минутах в ворота «Кванта» прилетел первый гол. Следующий мяч соперник забил уже во втором тайме.

Безусловно, судить о силах и способностях нашей команды пока что слишком рано. Вполне вероятно, что игроки несколько расслабились после перерыва. Но скорее всего, на несобранности «Кванта» сказывается серьезная командная перетасовка. В составе произошли серьезные изменения. Во-первых, клуб лишился сразу нескольких лидеров - кто-то, как например, Илья ЛАЕВСКИЙ, закончил карьеру. Максим БОЙЧУК перешел в московский клуб «Коломна». А форвард Азим ЮЛДАШЕВ из обоймы выпал временно - в настоящий момент он находится в командировке в Чечне (он военнослужащий). Еще четверо игроков не могут выйти на поле по состоянию здоровья - травмы получили: Артем МАХОТА, Федор БОЛТУНОВ, Иван ЗАХАРОВ и Алексей СЕРГУЛЕВ. Последний, кстати, проходит длительный период реабилитации, и на поле он сможет выйти, скорее всего, не раньше ноября.

Пришли в команду и новые фигуры. Контракт подписали пять игроков. Причем только один из них - Алексей БЕЛЯЕВ - является обнинским воспитанником, остальные четверо - выходцы иногородних клубов:

- вратарь Ренат ВАСИЧЕНКО - с 2009 года в СДЮШОР «Юность Москвы - Торпедо Москва», с 2012 до 2019 находился в системе «ФШМ» Москва;

- защитник Илья РАДЬКОВ - начинал свой футбольный путь в «Чертаново» (2008-2010) и «Трудовые резервы» (2011-2017). С апреля 2017 по апрель 2018 защищал цвета «Сетунь-Кунцево» (Москва), после чего перешел в «Долгопрудный-2». В сезоне 2018 дважды выходил в составе долгопрудцев против нашего второго состава в 3-ем дивизионе;

- защитник Кирилл ПЕТРУШИН - воспитанник ДЮСШ «Митино» Москва (2011-2014) и СДЮШОР «Строгино-2» Москва (2014-2015). Выступал в клубах «Родина» Москва (2015-2018), «Зенит» Москва (2018-2019), «Трудовые резервы» Москва (2019);

- защитник Артем СЫСОЕВ - первые шаги в футболе делал в ДЮСШ «Динамо-Брянск» (2009-2015), с 2015 по 2018 гг. выступал за «Мебельщик-Дятьково» на Первенство Брянской области. Также выступал за «Акрон» Тольятти (2018-2019) и «Спартак» Россошь (2019).

- У нас сейчас наступил важный этап - формирование новый команды. Мы взяли ребят, на которых другие клубы, можно сказать, поставили крест. Решили дать им шанс и заодно посмотреть, получится ли у них что-то в составе нашей команды, - говорит Олег Морозов.

ПОЕДУТ ЛИ ОБНИНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ В КАЛУГУ?

- Олег Славиевич, а какие-то серьезные задачи ставите сейчас перед игроками? Есть ли определенные цели - например, подняться на несколько позиций? - поинтересовались мы у главного тренера.

- Нам бы удержаться на этих рубежах, - откровенно заявил он. - Сейчас у нас играют даже те игроки, которые находились в запасе. Конечно, будем стараться. Будем бороться.

В эту субботу, 20 июля, «Квант» снова проведет домашнюю игру - на этот раз в рамках Кубка России. Обнинские футболисты встретятся с ФК «Долгопрудный». Прошлогодняя встреча с этим клубом (стадией выше -1/128 финала) выдалась очень тяжелой. В основное время команды не выявили победителя, потребовалось дополнительное время, в которое больше сил и желания победить проявили игроки нашего клуба, забив в каждой из 15 минут по голу.

А следующий матч в рамках Первенства состоится 24 июля - «Квант» встретится с «Калугой» - игра снова будет проходить на поле соперника. Напомним, что предыдущая встреча (в прошлом сезоне) оставила большой осадок в сердцах обнинских болельщиков, которые приехали в региональный центр поддержать родной клуб и наткнулись на местное «гостеприимство». Фанатам «Кванта» запретили проносить на стадион барабан, баннеры и флаги. А сразу после матча обнинцев чуть ли не под конвоем выдворили из города. Теперь оскорбленные болельщики сомневаются в том, стоит ли им после такого «радушия» снова ехать в Калугу. Команда наукограда, безусловно, выйдет на поле и поборется за победу и без «12-го игрока», но делать это, как признался Морозов, будет уже сложнее.

«ТРУД» ПОДОГРЕЮТ К ОСЕНИ

Между тем в ближайшее время на стадионе «Труд» будут менять покрытие футбольного поля. Сделать это планировалось раньше, но по непонятным причинам не получилось. Теперь менять поле будут уже в августе-сентябре, чуть ли не в перерывах между домашними играми. Об этом нам рассказал Олег Морозов.

Напомним, что новое футбольное поле с подогревом «перепало» Обнинску благодаря участию в проекте «Спорт - норма жизни». Средства на преображение стадионов будут выделены из федерального бюджета. Новое поле для стадиона «Труд» обойдется в 40 миллионов рублей.

Дарья ГУМЕРОВА

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