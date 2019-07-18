Не было печали, но начался капремонт

Жители Жуковского района уже два месяца живут без крыши.

Представители Фонда капремонта Калужской области регулярно рассказывают журналистам, как они проводят претензионную работу в отношении должников. На неплательщиков подают в суды, описывают у них имущество, взыскивают финансовые средства из зарплаты. А кто ответит на вопрос: как действовать пострадавшим от деятельности Фонда капремонта людям? Куда жаловаться на равнодушие чиновников от ЖКХ?

ПОЧТИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Оставшиеся без крыши жители четырехэтажного дома по Мира, 1 сельского поселения «Село Чаусово» Жуковского района уже куда только не обращались по поводу своей беды, но пока все бесполезно. Этим, без преувеличения скажем, несчастным людям очень не повезло: они попали в программу капремонта и в мае текущего года им сняли крышу. Работы начала проводить подрядная организация из Калуги - ООО «Строй Плюс».

- У нас до этого никаких проблем с крышей не было, а после начавшего капремонта мы столкнулись с настоящим кошмаром. Снимали ее без применения специального оборудования, прямо кувалдами. Грохот стоял страшный. Весь громоздкий мусор скидывали прямо под окна жильцов. И не вывезли его до сих пор. Так и живем как после бомбежки. Каркас, который обычно устанавливают на крышах перед тем, как производить их ремонт, у нас установлен не был. А 14 июня пошел первый дождь, и наши квартиры залило до второго этажа. Вместо полноценной кровли на доме теперь остались голые бетонные плиты, сквозь швы которых свободно протекает вода, - рассказала жительница квартиры на четвертом этаже Ольга Владимировна.

Потом пошли дожди и затопления квартир стали регулярными. Ольга Владимировна хорошо помнит дни, когда это случилось: 23 июня, 26 июня, 6 июля, 10 и 11 июля. Еще бы! Разве такое забудешь. В ее квартире замкнула электропроводка, и теперь семья вынуждена жить без света. По сей день! Об испорченных стенах, потолке и личном имуществе даже говорить не приходится. Не помогла и натянутая подрядчиками на крышу целлофановая пленка. Та самая, которой обычно накрывают парники. Она попросту порвалась, а на другую у подрядчиков нет денег.

Кто теперь будет возмещать людям понесенные в результате «капитального ремонта» убытки? Неизвестно.

ИГОРЬ ЗЕЛЕНОВ: «А ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?»

Ольга Владимировна рассказала, что пострадал в результате этой деятельности не только дом № 1, но и еще две четырехэтажки села Чаусово.

- Мы неоднократно обращались к представителям ООО «Строй Плюс» с претензиями, но нам отвечали, что нет денег и нет стройматериалов для проведения дальнейшей работы. Дескать, рабочие не получают зарплату и поэтому работать не будут. Потом к нам приехал представитель Фонда капремонта, и мы попросили его зафиксировать факт залива наших квартир. Но тот сказал, что у него нет необходимых бланков и печатей. Он даже документы, удостоверяющие его должность, не представил. Правда, чуть позже он все-таки распечатал нужный бланк в офисе администрации сельского поселения, факт залива зафиксировал, но печати там нет. А без печати это просто бумажка, - возмущенно отметила Ольга Владимировна.

Сейчас, как утверждают жители, с ними не хотят разговаривать ни в администрации Жуковского района, ни в Фонде капремонта, ни в подрядной организации. Признаться, мы тоже имели возможность в этом убедиться. Глава администрации сельского поселения «Село Чаусово» Игорь ЗЕЛЕНОВ во время беседы с нашим журналистом бросал трубку дважды. То ли нервы у чиновника не выдерживали, то ли подчеркивал этим важность своего высокого положения. Но факт остается фактом. Да и на наши вопросы он ответить толком так и не сумел. Игорь Владимирович сказал, что проблему жителей своего села знает не хуже нас и заверил, что прежнюю подрядную организацию со дня на день должны заменить на новую.

- А как называется новое подрядное предприятие? - поинтересовались мы.

- Не знаю, - откровенно ответил чиновник сельского масштаба. - А зачем мне вообще знать, как она называется. Зачем мне это надо?

Вот уж действительно, зачем главе администрации сельского поселения это надо, если ему это не интересно. Люди уже два месяца мокнут в своих квартирах под дождем, а господину Зеленову и дела ни до чего нет.

Начальник производственно-технического отдела Фонда капремонта Калужской области Ярослав РАССОЛОВ также проинформировал, что подрядчик в Чаусово будет заменен, а жителям заплатят компенсацию за нанесенный им ущерб. Правда, после всего пережитого сельчане не верят в эти обещания. Но мы будем держать эту ситуацию на контроле.

ПОДРЯДЧИКИ ОБВИНЯЮТ ПОГОДУ

Удивил нас и комментарий директора по строительству ООО «Строй Плюс» Александра КУДРЯВЦЕВА. Он во всем случившемся обвинил стихию (!). То бишь погодные условия - дождь и град.

- Но вы же проводите работы в средней полосе России, здесь летом часто случаются дожди, - сказали мы ему.

- Да, но я давно не видел, чтобы вот так градом пробивало пленку, - парировал Александр Алексеевич.

Над его ответом, конечно, можно было посмеяться от души, если бы сами обстоятельства случившегося не были столь грустными. Жителей трех домов села Чаусово до сих пор заливает, так как там опять начался ливень. И в тот день, когда сдавался в печать этот номер, Ольга Владимировна рассказала, что им обещали натянуть на крышу новую пленку, но так и не натянули. Все квартиры опять в воде до второго этажа. Они уже не уверены, что этот кошмар вообще когда-нибудь закончится.

Жители села надеются, что об их проблеме наконец-то узнает губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. В Жуковском районе вообще очень много нерешенных проблем. Именно там все кругом заросло пресловутым борщевиком, и пассажиры общественного транспорта жалуются на грязные и сломанные маршрутки. А теперь еще и три многоквартирных дома остались без крыш, и их заливает дождем. Сельчане ждут Анатолия Дмитриевича к себе в гости и выражают уверенность в том, что он им поможет.

Инна ЕМЕЛИНА

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