Обнинск готовится отметить 63-й день рождения

27 июля Обнинску исполнится 63 года. Жителей ждет традиционное праздничное шествие, фееричный концерт-подарок городу с участием звезд российской эстрады от «Обнинскоргсинтез», а на десерт - праздничный салют от компаний «Русский дом». Кроме того, предусмотрены в наукограде и различные мероприятия, приуроченные к этому событию.

ДОСУГ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ



Помимо грандиозного празднования, администрация предлагает жителям принять участие в различных мероприятиях, посвященных 63-летию Обнинска.

19 июля на площади перед центральной городской библиотекой в 16:00 состоится праздник «Читай, город!». Будет открыт летний читальный зал, множество книжных выставок, а также фотовернисаж «Обнинск глазами читателей». Кроме того, в наукоград приедут детская калужская писательница Ольга АЛИФАНОВА и автор книг об Обнинске Елизавета МАЦУПКО. Они проведут презентации и предложат читателям приобрести их произведения. В этот же день возле центральной городской библиотеки в 18:00 для зрителей споет Заслуженная артистка России, победительница шоу «Голос 60+» Лидия МУЗАЛЕВА

К тому же, 19 июля ознаменован в наукограде еще и как День Старого города. Праздник пройдет в ДК ФЭИ в 18:00.

20 июля в Обнинске состоятся межрегиональные соревнования по мотокроссу - по традиции, на площадке напротив АБЗ. Регистрация участников начнется утром, а в 12:00 зрителей будет ждать захватывающее зрелище.

Также в эту субботу закрывается III фестиваль «Пленэр-фест на Морозовской даче». Будут подведены итоги, награждены победители. А свои работы художники и все желающие смогут увидеть в городском музее с 25 июля по 24 августа.

26-27 июля в Обнинске пройдет межрегиональный фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров-2019». На площади около бизнес-центра «Капитал» весь день несколько сотен мастеров и ремесленников будут проводить мастер-классы, представлять свои работы, а всех желающих научат лепить глиняные игрушки. Также по традиции предусмотрен фольклорный праздник с участием творческих коллективов.

Немало мероприятий и для школьников. Например, 24 июля в 14:00 центральная городская библиотека устраивает интерактивную экскурсию для подростков «Улицы города рассказывают». А 27-го в 11:30 юных зрителей будут с нетерпением ждать в кинотеатре «Мир». Для детей организуют целый кинопраздник, дадут возможность поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, представят цирк дрессированных собак, а в завершение пригласят на детскую дискотеку.

СПОРТИВНЫЙ ОБНИНСК



В субботу в 20:00 администрация Обнинска также приглашает жителей наукограда принять участие в городском велопробеге. Всех любителей велопрогулок организаторы будут ждать на площадке у «Триумф Плазы». А преодолевших 8-километровую дистанцию по вечернему Обнинску на финише встретит грандиозное фаер-шоу.

27 июля для всех желающих состоится 4-й обнинский атомный марафон. Участники стартуют в 9:30 у мемориала «Вечный огонь» на улице Мира по четырем различным дистанциям - 21, 1 км, 7 км, 3 км и 1 км. Для участников будет организован освежающий душ, а после забега - бесплатная солдатская каша. Каждый финиширующий получит бесплатные фотографии от компании sport-images и сможет принять участие в розыгрыше телевизоров.

На этом спортивные городские мероприятия не заканчиваются. 27 июля в 9:30 также состоится кубок по пляжному волейболу на спортивной площадке микрорайона «Циолковский», а в 12:00 всех желающих будут ждать в городском парке с восточным танцем от фитнеса и йоги клуба «Прана». Там же 28 июля предусмотрены мастер-классы по сальсе от преподавателей танцевальной студии SDS Александра ЗЕЗИНА и Алины КОВАЛЕНКО.

ТАКЖЕ В ДЕНЬ ГОРОДА

Всех любителей Средневековья будут ожидать в следующую субботу, в День города, на парковой территории у ДК ФЭИ в 12:00. Уличный праздник «Менестрельник» - это не только гуляния в настоящем средневековом стиле, но и рыцарские бои, клуб фехтования и исторической реконструкции, музыка и песни и исторические и национальные танцы. Участники сыграют в игры, побывают на мастер-классах, увидят фокусы. А в завершение - сходят на выставку художественного и прикладного творчества.

В городском парке города в этот день будут раздавать меньших братьев в добрые руки. В 16:00 состоится совместная постановка театра-студии «Д.Е.М.И» и Студенческого театра ИАТЭ одноименной пьесы А. Островского «Лес». Показ будет в усадьбе «Турлики-Михайловское». Вход свободный.

А приятным заключением вечера станет празднование Дня города на площади у ТРК «Триумф Плаза».

Виктория ФЕРТ



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