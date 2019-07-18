УК «РУК»: когда интересы жителей в приоритете

Как бы у нас не критиковали реформу ЖКХ, в Обнинске она реализовывается более-менее успешно. Во всяком случае, многие жители наукограда уже смогли доказать, что они являются не просто собственниками, а самыми настоящими хозяевами своего жилья. Ощутили это и управляющие компании. От каких-то из них люди уже отказались, но есть и компании, с которыми большинство граждан стремится заключить договоры. И к таковым относится холдинговое предприятие ООО «РУК», расшифровывающееся как «Региональная управляющая компания».

НА СВЯЗИ - КРУГЛЫЕ СУТКИ

На днях мы побеседовали с директором этой УК Ингой Олеговной ЕФИМОВОЙ, которую попросили поделиться секретами успеха. Данный холдинг имеет несколько направлений и работает по всей Калужской области. А в Обнинске в управлении УК «РУК» находится 25 многоквартирных домов и два таунхауса.

Компания более 10 лет оказывает услуги по управлению недвижимостью, более 7 лет компания плодотворно и успешно развивается под руководством Инги Олеговны ЕФИМОВОЙ.

Приоритетом в своей работе она считает постоянное, открытое личное взаимодействие с жителями.

За эти семь лет отношения были выстроены очень эффективно.

Без преувеличения все 24 часа Инга Олеговна находится на связи с людьми. Заявки от народа принимаются круглые сутки: и в рабочее время, и в нерабочее, при этом копания стремится использовать все доступные современные системы общения с собственниками.

- Я вообще считаю, что ходить в офис управляющей компании жильцы не обязаны. Это уже прошлый век. Они могут написать нам в соцсетях, а также в приложениях мобильного телефона WhatsApp или Viber. Там многие теперь оставляют свои заявки, на которые мы реагируем сразу же. И там же потом отчитываемся по поводу того, что авария устранена и какие были проведены работы. В соцсетях, в наших группах, мы размещаем и различные объявления: об отключениях воды или об изменениях тарифов. Одним словом, стараемся идти в ногу со временем. Обратная связь у нас налажена хорошо, - рассказала Инга Олеговна.

Опыт показал, что это удобно для всех. Люди чувствуют себя в такой ситуации защищенными, а сотрудникам УК спокойно за свою работу.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОВОДИТСЯ ГРАМОТНО

В управлении ООО «РУК» имеются как старые дома, так и новые. Приняли они в свое время жилые здания и от проблемных компаний. Эти, конечно, находятся в плачевном состоянии и требуют больших вложений, потому что ими длительное время вообще никто не занимался. Но Инга Олеговна подходит к решению данной проблемы очень тонко и деликатно. Организовывает встречи с жильцами, на которых разъясняет, для чего необходимы дополнительные средства и большинство граждан с ней соглашаются.

- В таких домах, к сожалению, не накоплены дополнительные средства. А вложений они требуют немалых. Потому что сейчас в несколько раз ужесточились требования к сдаче жилых объектов к отопительному сезону. Отопительная система в обязательном порядке должна быть промыта, необходимо наличие паспорта готовности, подписанного МП «Теплоснабжение». В домах обязательно должны быть заменены или установлены терморегуляторы жидкости - так называемые ТРЖ. Вот как раз сейчас мы их устанавливаем за дополнительные средства. Этим летом такая работа будет проведена в доме № 206 по проспекту Ленина. В старых домах они вообще отсутствуют. А стоимость таких приборов на один дом превышает сто тысяч рублей, - отметила директор УК.

Конечно, есть и жильцы, которые относятся к призывам доплатить за что-то весьма болезненно. Есть и те, кто даже за стандартный набор жилищно-коммунальных услуг платит с большим опозданием. С должниками приходится работать. В то время как свои долги перед ресурсоснабжающими организациями УК «РУК» погашает в срок. Как раз из накопленных средств. Потому что внутренняя экономическая политика предприятия проводится грамотно. Инга Олеговна не допускает, чтобы долги перед поставщиками превышали месячный срок.

- Я за этим слежу очень строго, потому что сразу же начисляют пени. А это опять дополнительные траты, которых мы допустить не можем, - заверила она.

- А как боретесь с должниками? Эта проблема сейчас беспокоит многих ваших коллег, - спросили мы Ингу Ефимову.

- Конечно, Управляющая компания имеет право в строго установленном законом порядке ограничить предоставление части услуг и поставку некоторых коммунальных ресурсов, но долги по содержанию и коммунальным ресурсам- это долги денежные. Если неплательщик не вносит деньги, получается, что он нарушает права тех, кто исправно платит. Поэтому компания, не затягивая, работает со злостными неплательщиками по взысканию финансовых задолженностей, однако индивидуальные основания возникновения долга (реальное тяжелое имущественное положение, болезнь и прочие обстоятельства должника) всегда учитываются. - пояснила Инга Олеговна.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОРОГО СТОИТ

Для удобства жителей в ООО «РУК» печатают одну квитанцию на все виды услуг. Там есть даже такие строки, как «домофон» «телевидение», «домашний телефон». УК приходится заключать договоры со всеми поставщиками этих услуг и для коммунального предприятия это дополнительная работа. Но делается она исключительно в интересах жильцов.

Сейчас Инга Олеговна задумалась над тем, чтобы уменьшить людям оплату за вывоз мусора. В Обнинске этого уже добились некоторые ТСЖ. К примеру, дома № 1 по улице Любого. Там заключили договор с КРЭО и платят теперь только за фактически вывезенные бытовые отходы. А в УК «РУК» уже готовы перенять этот полезный опыт.

- Люди нам доверяют, а мы дорожим этим доверием, стараемся его оправдать, - призналась Инга Ефимова.

Объем и перечень услуг, предоставляемый компанией, огромный.

Инга Олеговна лично контролирует все сферы работы Управляющей Компании, лично участвует в решении всех вопросов, возникающих между собственниками и Управляющей Компанией.

Поэтому в эту компанию жильцы звонят не только с жалобами, но и для того, чтобы сказать «спасибо».

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»