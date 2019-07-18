УК «ЧИП» - компания, ломающая стереотипы коммунального хозяйства

Среди управляющих компаний не часто находятся такие, которые следят за тем, как проходит капремонт. По большому счету - это как раз та сторона жилищно-коммунального хозяйства, которая «управляшек» особо не касается. Однако в Обнинске есть компании, которые не могут равнодушно относиться к жителям тех домов, которые они взяли под свое крыло. К примеру, УК «Чип» всегда принимает активное участие в реализации программы капитального ремонта.



Сейчас подрядные организации ведут капремонты в трех домах. По словам руководителя УК «Чип» Евгения ХАЛЕЦКОГО, ремонт в одном из домов, на Ленина 162, изначально планировался к 2031 году. Однако три года назад выяснилось, что в доме серьезные проблемы с кровлей, и работы пришлось ускорять.

- План действий такой: мы обращаемся в БТИ, чтобы они подготовили заключение, потом пишем письмо в администрацию города. Оттуда его отправляют в Минстрой Калужской области, где уже принимают решение - двигать сроки или нет, - отмечает Халецкий. - В итоге, удалось скорректировать программу на 2019 год. Ремонт кровли на Ленина, 162 уже ведется, максимум через месяц-два работы будут окончены.

Кроме того, по плану ведутся работы по ремонту кровли на Гагарина, 37. Капремонт же на Маркса, 54 изначально стоил управляющей компании больших трудов. Планировалось менять инженерные коммуникации - это холодная и горячая вода, отопление и водоотведение, но жители дома не проголосовали за данное решение.

- Несмотря на то, что мы проводили множество собраний, чтобы донести до людей важность и необходимость этой работы, они были против, - говорит руководитель компании. - Тогда мы приняли меры, чтобы провести ремонт только в подвале. Мы проделали большую работу и не опустили рук. Кроме того, после наших обращений были внесены корректировки в проект и дополнительно включены работы по монтажу автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения.

Компания «Чип» оказывается услуги по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости с 2016 года. За это время они уже зарекомендовали себя как надежный и профессиональный партнер.

- В отличие от других компаний, мы, не стоим в стороне и активно участвуем в вопросах капремонта. При необходимости двигаем сроки, активно взаимодействуем с органами власти. Домам, у которых есть проблемы, мы всегда готовы помочь, - резюмирует Халецкий.

Виктория ФЕРТ

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