Ежегодная областная декада образования пройдет в Обнинске

С 19 августа по 2 сентября в рамках реализации национального проекта «Образование» будет проходить ежегодная областная Декада образования. В это время планируется проведение секций, семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий образовательной направленности. Этот форум решает задачи проектной деятельности и информирования населения.

ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ

Традиционно Обнинск принимает участие в областной Декаде образования. На областные площадки будут направляться делегаты из Обнинска. Насыщенные мероприятиями недели начнутся 19 августа.

Форум включает в себя множество возможностей для всех, среди которых - консультирование родителей и интерактивные площадки для педагогов. Родители смогут получить ответы на любые вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей. Для самих преподавателей будет организована методическая школа в рамках Дня регионального проекта «Учитель будущего», а также всевозможные тренинги и мастер-классы по актуальным вопросам системы образования.

Одновременно с форумом будет проходить выставка «Юннат», в которой традиционно примет участие школа №1.

- Мы очень гордимся, тем, что наша школа, которая традиционно участвует в этой выставке, всегда привозит призовые места, - отмечает начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Центральным событием Декады станет ежегодный августовский форум с участием работников образования. Ежегодно на большом педсовете министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ ставит перед педагогами задачи на предстоящий учебный год и обозначает основные направления политики в сфере образования в нашем регионе.

ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ

Местом проведения городского педагогического форума в Обнинске станет новая 17-я школа в 55-м микрорайоне. Цель этого мероприятия - ознакомление с новыми инновационными площадками, которые работают в городе уже сегодня. Это мероприятие способствует ознакомлению жителей с возможностями дополнительного образования в наукограде, приобщает их к кластеру науки, который интенсивно развивается в нашем городе. Биологическая школа Олимпийского Резерва, школа «Юный медик», школа юного физика, открывшаяся сравнительно недавно, «Проектория» - направление, которое наиболее активно реализуется в настоящее время в школе №4 совместно с предприятием «Технология» - вот те инновационные элементы, которыми мы можем похвастаться сегодня.

По словам начальника Управления общего образования, еще одно новшество, которое планируется развивать в Обнинске на базе Центра развития творчества детей и юношества - кванториум. Именно там сейчас достаточно интенсивно развивается научно-техническое творчество, есть действующая сильная химическая школа. Город Обнинск намерен заявиться для участия в федеральном конкурсе на создание кванториума.

Кроме того, на встрече будет идти разговор об обновлении кабинетов технологии.

- Если раньше уроки труда для юношей проводили с применением устаревших технологий, то сегодня мы планируем в перспективе все мастерские обеспечить современным оборудованием - это станки с программным управлением, лаборатории прототипирования, - подчеркивает Татьяна Валерьевна.

Вся эта работа будет проводиться совместно с организацией «Школа Технолаб».

«РАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ»

Декады образования - это еще и возможность обсудить насущные проблемы школ. Педагоги будут говорить об эффективности методической системы в городе, делиться опытом и тенденциями развития образования.

Примечательно, что помимо руководителей действующих образовательных организаций, на форуме будут выступать активные молодые учителя. Все они занимаются в школе молодого педагога и, в первую очередь, будут рассказывать о перспективах развития школы, о приобретенных знаниях и навыках.

А 2 сентября во всех школах состоится День знаний и классный час, посвященный 75-летию Калужской области.

Помимо всех мероприятий Декады образования в этом году 7 сентября в Обнинске на площадке школы №13 пройдет открытый городской фестиваль образования «От 0 до 100», организованный при поддержке Агентства инновационного развития. В его программу войдут волонтерские акции, флэш-мобы, уроки под открытым небом и мастер-классы.

В числе прочего, мероприятия фестиваля призваны замотивировать представителей научных предприятий города на профориентационную работу в образовательных организациях, которая позволит внести существенный вклад в подготовку будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона.

- Наш город активно развивается, мощным ресурсом являются наукоемкие предприятия города. На наш взгляд важно, чтобы эти предприятия отбирали и воспитывали кадры для работы со школьной скамьи, - резюмирует Татьяна Валерьевна. - А для этого надо сформировать систему взаимодействия школ и организаций по вопросам профориентации и дальнейшего сопровождения выпускников. И городской фестиваль образования нацелен на решение этого вопроса. Декада образования - еще один успешный инновационный элемент в развитии наукограда.

Виктория ФЕРТ

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