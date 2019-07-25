Неудачный фокус трезвого «факира»

Жительнице Обнинска недодали в маршрутке 120 рублей.

Получая регулярно жалобы от наших читателей на водителей маршрутных такси, мы до недавнего времени считали, что удивить нас уже нечем. Как правило, обращения одни и те же: водители лихачат на дорогах, разговаривают в ходе движения по телефону, хамят пассажирам, возят их в сломанных машинах... В основном этот перечень уже известен, но, как выяснилось на этой неделе, он далеко не полный. Теперь еще в нашем городе пассажирам стали недодавать сдачу.

«ОН МЕНЯ БУКВАЛЬНО ПРОГНАЛ»

В минувшую среду в городе произошла еще одна неприятная история, связанная с поведением водителей маршрутных такси. К нам обратилась пассажирка 21-го маршрута Анна, которой водитель недодал сдачу в сумме 120 рублей. После чего она его все-таки разыскала, и деньги он ей вернул. Но сама ситуация вызывает большие сомнения в том, стоит ли перевозчикам брать таких людей на работу.

- Я всегда стараюсь держать в кошельке мелочь, потому что ежедневно езжу на общественном транспорте. Но вот так случилось, что с вечера не успела разменять пятитысячную купюру, и утром пришлось вручить ее водителю в качестве оплаты за проезд. Тот долго в нее всматривался, а затем принялся складывать на сиденье сдачу - я находилась рядом с ним. Выдал в основном сторублевками, но я не спорила. Как говорится, сама виновата - нужно было заранее разменять купюру. Но что меня насторожило, он мне не дал возможности пересчитать сдачу, хотя я просила об этом. Выдавать ее закончил как раз в тот момент, как мы подъехали к вокзалу, и тут же попросил меня срочно освободить кабину, объяснив это тем, что он торопится. Он меня буквально прогнал, - рассказала Анна.

Пересчитывала деньги пассажирка уже на остановке, когда водитель уехал. С ее слов, сделала она это раз десять и убедилась, что с учетом тех 20 рублей, которые она заплатила за проезд, ей недодали 120. Растерянной женщине посоветовали пройти на другую сторону вокзала и подождать водителя там, что она и сделала.

- Когда я его дождалась, мы стали пересчитывать деньги уже вместе, и тут произошло еще одно «волшебство». Водитель взял в руки всю мелочь, и через несколько минут ее стало на 20 рублей больше, чем было. В итоге он заявил мне, что «ошибся» только на сто рублей. Хотя я ошибиться не могла. Пока я его ждала, у меня было время все хорошенько пересчитать. Но надо было видеть, как он ловко «работает» руками. Настоящий факир. Я помню, что именно так в девяностые годы действовали так называемые наперсточники, - поведала нам изумленная Анна.

Она также призналась, что настроение в этот день у нее было напрочь испорчено. Вроде бы 120 рублей не такие уж большие деньги, но дело даже не в них, а в отношении к людям.

- Ни один раз наблюдала, как водители отказывали детям, которые просили их провести пару остановок бесплатно. Отказывали из принципа. А тут 120 рублей недодали. А эти деньги, между прочим, рассчитаны на шесть поездок, - возмущалась пассажирка.

КОЛЛЕГИ ВОДИТЕЛЯ ВОЗМУЩЕНЫ ЕГО ПОВЕДЕНИЕМ

При этом Анна уверена, что случайностью это не было. Иначе бы водитель не стал торопить ее выйти из маршрутки. Что примечательно, она эту историю на вокзале никому не рассказывала, но другие водители, глядя на все со стороны, сразу поняли, что к чему. Потому что, когда она после всего произошедшего пересела в другую маршрутку, коллега того «факира» поинтересовался, вернули ли ей деньги, и пообещал, что поведение коллеги будет обсуждено на общем собрании водителей - в их профессиональном кругу.

- Понимаете, он ведь на всех нас, тех, кто из Средней Азии, кидает тень. Зачем нам такой позор? Теперь люди будут думать, что мы все занимаемся обманом, - рассуждал мужчина.

А пассажирка не стала записывать номер машины, потому что, как она считает, в этой ситуации доказать все равно ничего нельзя. Водитель ведь просто скажет, что ошибся. Но его работодателям следовало бы присмотреться к этому господину.

- Я думаю, они поймут, о ком идет речь. Это седоватый мужчина в тюбетейке и с золотыми зубами. Явно из Средней Азии, а на вид ему лет 55-60, - добавила женщина.

Инна ЕМЕЛИНА