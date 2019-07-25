«Штат со специалистами - залог благополучия компании»

Вадим Кац поделился секретами успеха работы ЗАО «Быт-Сервис».



ЗАО «Быт-Сервис» существует на рынке труда уже не первый год. За все это время компания завоевала в городе хорошую репутацию. Наш журналист побеседовал с руководителем управляющей компании Вадимом Львовичем КАЦЕМ.

КАДРЫ И РАБОТА КОМПАНИИ

- Мы работаем, и те задачи, которые перед нами ставят, стараемся в полной мере выполнять. Прежде всего, речь идет о проведении мероприятий, связанных с подготовкой к зиме, - это ремонт инженерных коммуникаций, устранение выявленных нарушений работы тепловых сетей, промывка оборудования. В основном эти работы всегда выполняются по плану, и на настоящий момент 29 домов из 40 сданы в эксплуатацию. До начала отопительного сезона мы подготовим оставшиеся наши дома, ведь у нас есть еще часть лета, - рассказал Вадим Львович.

Компания обслуживает и старые, и новые дома. Даже имеются постройки 60-х и 50-х годов. Из новых самыми молодыми являются жилые здания, построенные в 2014- 2015 годах. Кроме того, компания принимает к себе дома от управляющих компаний, которые проявили себя как скандальные.

- К нам пришли дома из «Комфорта», есть дома из управляющей компании «УК». Но тем не менее, если люди обращаются, мы рассматриваем их обращение, обговариваем с ними условия, и если они устраивают обе стороны, проводим собрание, на котором принимается решение. И только после этого мы можем принять дом к себе в управление, - разъяснил Кац.

Все работники компании на своих местах. Кто-то в данный момент в отпуске, кто-то работает. Но «Быт-Сервис» старается сохранить основной костяк специалистов. Средний возраст рабочего - электрика или сантехника - ближе к пятидесяти. В компании есть своя система мотивации рабочих. Они получают оклад и дополнительно еще премии - это зависит от того, как они работают.

- К молодым кадрам я отношусь хорошо, но, к сожалению, молодежь коммунальным профессиям сейчас никто не обучает. Хорошо, если пришедшие к нам молодые люди уже работали ранее по этим специальностям. В противном случае их придется обучать.

На данный момент у нас работает даже подросток, которого мы взяли недавно. Он учится в школе, сейчас, естественно, на каникулах. Этот парень пока ничего не умеет, но мы посадили его рядом с диспетчером, ведь эта работа требует и постоянного присутствия, и некоего внимания и реагирования.

Сегодня нам нужны молодые специалисты с современными инновационными знаниями, потому что сложных проблем в домах становится все больше, ведь в наше время больше идет строительство домов, оснащенных энергосберегающими системами и совершенно новыми системами обеспечения. И в этом плане люди, даже проработавшие уже очень долгий срок и имеющие достаточно высокий уровень квалификации, не всегда способны разобраться в подобных проблемах. Нужны совершенно иные специалисты, которые будут разбираться в этом.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ



В ЗАО «Быт-Сервис», как и в любую управляющую компанию, всегда приходит немало заявок. В рабочее время с 9 до 17 жители могут обращаться в УК, а в другие дни - в аварийно-диспетчерскую службу, потому что все обращения оттуда поступают непосредственно в компанию.

- Показательный случай был в воскресенье. Поступил звонок с Калужской, 20 о том, что в доме пропала горячая вода. Мы подняли специалистов, которые занимаются этим делом, и человек, несмотря на свой выходной день, вышел на работу, разобрался и восстановил функционирование горячей воды, - рассказал Вадим Львович.

Характер заявок также различный. Это и ремонт кровли, и обращения, связанные с уборкой и очисткой территории. Жители чаще всего проведенными работами остаются довольны. Даже иногда звонят и лично благодарят.

- Но для нас это не самое главное - чтобы нам звонили и нас хвалили. Главное, чтобы мы провели нужные работы и решили проблему, которая мешала жителям нормально и комфортно жить, - отметил Вадим Кац.

- Бывают и жалобы на нас. Но чаще всего они касаются расчистки территорий или вывоза коммунальных отходов. Мы пытаемся контролировать и эту работу, реагируя на сообщения, которые нам поступают.

ОТНОШЕНИЕ К ДОЛЖНИКАМ



Должники у «Быт-Сервиса», конечно же, имеются, но разговор с ними далеко не короткий. Однако Вадим Львович не сторонник заглушек. С неплательщиками в компании начинается судебная работа.

- Мы каждый месяц извещаем собственников о состоянии оплаты. Мы получаем все отчеты, анализируем, кто и сколько должен, а кто рассчитался. Проводим анализы и разбираем должников по категориям - какая у кого задолженность. Затем мы смотрим, куда и что направлять. Если вначале это просто предупреждения, то впоследствии - письменные извещения о том, что такой-то человек является должником. Мы предлагаем погасить задолженность, а если этого не происходит, присылаем уведомление, в котором сказано, что если жилец не закроет долг, мы будем вынуждены принять меры. Потом обращаемся в суд. А дальше к делу приступают уже судебные приставы. Но в целом у нас собираемость - 95-96%. Обеспечить все сто - это, конечно, из области фантастики, - пояснил Вадим Ильич.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ



Сейчас «Быт-Сервис» проводит компанию по повышению тарифа на ремонт и содержание жилья. Несмотря на то что вопрос это непростой, повышение, по словам Вадима Львовича, необходимо.

- Мы считаем наши тарифы исходя из тех фактических затрат, которые мы несем. Это требуется не только для компенсации затрат, но и для того, чтобы платить работникам зарплату в рамках прожиточного минимума. А он в последние годы увеличился почти в два раза. Но у нас есть сеть домов, у которых тарифы не менялись с 2009 года. В том числе, и в старой части города, - говорит Вадим Кац.

Конечно, мы пытаемся искать компромиссы. Проводим собрания и договариваемся. Я лично готов встречаться с теми людьми, которые против повышения, разъяснять им эту ситуацию и искать взаимовыгодное решение.

Сейчас «Быт-Сервис» для жителей города - это предприятие, которому они доверяют. Обнинцы активно обращаются за помощью и всегда находят решение своих вопросов.

Как считает Вадим Львович, данная проблема - это внутренняя ситуация компании. Сама по себе стоимость содержания предприятия высокая, ведь, так или иначе, есть определенное количество людей, которые должны получать заработную плату - причем такую, которая бы действительно отражала их работу и была бы достойной. В ЗАО «Быт-Сервис» пытаются сохранить свои кадры, потому что штат со специалистами - это залог благополучия компании. Именно поэтому необходимы дополнительные средства. На данный момент руководство предприятия старается оптимизировать работу и пытается найти пути, чтобы удешевить этот бизнес. А те средства, которые компания получает, руководство старается направить на ее развитие - например, приобретать новое оборудование. Это и есть грамотная внутренняя политика предприятия.

Виктория ФЕРТ

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