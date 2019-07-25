25.07.2019

Только смелым покоряется высота



Свой праздник в пятницу отмечают любители парашютного спорта.

Ежегодно 26 июля отмечается национальный праздник - День парашютиста. Это событие посвящено не только профессионалам, занимающимся данным видом спорта, но и любителям. В канун праздника мы встретились с некоторыми жителями Обнинска, которые покоряют небеса. 

 

ОТ ИСТОКОВ

Всем известно, что нынешние занятия парашютным спортом в корне отличаются от того, что было лет 20 назад. Своей историей с нами поделился Алексей ФИЛАРЕТОВ, основатель музыкальной группы «Регион 40». Парашютный спорт для мужчины - увлечение временное. Еще в юности он хотел преодолеть свой страх и поспорил с друзьями, что прыгнет с парашютом.

- Я дал слово и выполнил его, - делится Алексей Филаретов. - Я попал в парашютную школу, но это было не в Обнинске, а в Татарстане, под Казанью. В то время, в 90-е годы, я еще учился в университете.

Инструктаж по прыжкам длился две недели, занятия проходили по будням. Парашютисты тренировались прыгать с самолета Ан-2 1949 года. А парашют был советский, Д-5. Профильную школу Алексею закончить удалось. Кроме того, он сдал на третий взрослый разряд.

- Я прыгал три раза, но это было не для того, чтобы заниматься этим видом спорта, - говорит Алексей Витальевич. - И уже впоследствии я оставил эту идею, так как понял, что преодолел свой страх.

А страх перед первым прыжком действительно был огромен: самолет, ощущение неизбежности и, как назло, парашют под номером 13.

История с прыжком у Алексея тоже вышла интересная. Когда у него раскрылся основной парашют, он запоздало понял, что забыл отключить запасной - так как при прыжке у спортсменов всегда два парашюта. Вышло так, что раскрылись оба и запутались.

- Это был жуткий момент для меня, - вспоминает Алексей Филаретов. - Я просто начал кубарем падать вниз. Но в какой-то момент, наверное, что-то свыше помогло мне. Я вспомнил лекцию и слова инструктора и как-то вмиг сразу успокоился. У меня пропали и страх, и волнение, и я сделал все, что было необходимо в этой ситуации.

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А что касается прыжков в наше время? Ведь любители продолжают прыгать и, более того, получают от этого удовольствие. Арсен БАГДАСАРОВ, один из основателей направления военной подготовки в ДОСААФ, занимается этой деятельностью не первый год. Прыжки с парашюта являются частью этой подготовки.

- Мы тренируемся как полевые разведчики, - делится Арсен Александрович. - Проводим прыжки на десантных парашютах Д-6 на очень качественном, с точки зрения парка техники, аэродроме - в Ватулино, под Рузой.

По словам парашютиста, в центральном легионе в Ватулино хорошо построена система подготовки человека к первому прыжку, ведь зачастую на аэродромах довольно долгое время нужно посещать занятия, а здесь человека к первому прыжку готовят за день - с раннего утра до вечера.

- В первый раз мы ездили туда прыгать с сестрой с калужским клубом «Экстрим 40». Мы не знали, как туда попасть напрямую, и нам пришлось поздно уезжать в Калугу, спать на вокзале, а с утра отправляться на аэродром, - рассказывает Арсен Багдасаров. - Потом мы еще прослушали инструктаж и были наполовину в неживом состоянии. Впечатления моей сестры практически никакие. Выражаясь ее словами, она «проспала свой первый прыжок». У меня - «прыгнул - и прыгнул».

Д-6 - стандартный современный парашют для приземления. Им можно только управлять - повернуться вправо или влево. Высота для новичков при прыжке - 700-800 метров. С других парашютов могут сбросить и с 1100. К тому же очень многое зависит от времени раскрытия парашюта. Если с 800 метров он раскрывается за три секунды, то с 1100 - за пять. Этим с нами поделился обнинский предприниматель Станислав МАСЛОВ.

Для Станислава Александровича парашютный спорт был увлечением. Первый прыжок у него случился в армии, когда он служил в спецназе в Тамбове. Затем захотелось попрыгать для себя.

- Мы с друзьями ездили в Ватулино, - рассказывает Станислав. - Инструктаж там длится целый день.

По словам парашютиста, в 10 утра на аэродроме начинается общий сбор, всех распределяют по группам - кто приехал в первый раз и вообще ничего не знает, и кто уже прыгал. Обучение длится пять часов и, как говорит Станислав, совсем не похоже на то, что в армии - всю информацию за один день дают, а не целый год готовят.

- Для меня страшен был не сам прыжок, а этот процесс ожидания. Когда ты идешь к самолету и осознаешь, что впереди, - поясняет парашютист. - А сам прыжок даже не столько страшный, сколько необычный. Первый раз для меня был особенно удивительным. Казалось, что я куда-то проваливаюсь. Ты просто не осознаешь, куда прыгаешь и когда приземлишься. А еще кажется, что из тебя выходит весь воздух. Видимо, организм ожидает, что ты вот-вот опустишься на ноги, а этого не происходит.

 

ЭТО КРАСИВО

И все же, какими бы разными ни были истории парашютистов, все сходятся в одном - это свобода и красота.

-  Мой страх при прыжке превратился в незабываемые потрясающие впечатления, - рассказывает Алексей Филаретов. - Когда у тебя раскрывается парашют, ты летишь, и то, что ты видишь, - это непередаваемо.

Вокруг тишина, безмолвие. А еще красота кругом. Это момент, когда спортсмены чувствуют адреналин и получают удовольствие.

- Для тех, кто любит небо, - это самое оно, - говорит Арсен Багдасаров. - Это именно красиво. Один свой прыжок я помню довольно ярко. Тогда было очень туманно, видимость была плохая. Мы прыгнули практически в молоко. Куда ни посмотришь - везде белое марево. И только иногда где-то в этом тумане проплывает другой парашютист.

- Ты просто в свободном полете, - повествует Станислав Александрович. - Когда парашют раскрывается, ты летишь и смотришь по сторонам. В воздухе тишина. И тепло становится. А после приземления становится очень жарко. Прямо все тело горит.

Виктория ФЕРТ

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