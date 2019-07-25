Сортировка мусора - цивилизованный подход

Уже полгода обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» работает напрямую с Калужским Региональным экологическим оператором - КРЭО. Учредители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО и Игорь КАРХОВ рассказали, как осуществляется эта деятельность и на решение какой проблемы они сейчас делают упор.

УК ДО СИХ ПОР В ДОЛЖНИКАХ

Сергей Владимирович в очередной раз напомнил, что его подрядная организация занимается только транспортировкой и вывозом мусора. А плату за это взимает КРЭО. Подрядчикам так работать намного проще, потому что им уже не приходится напрямую взаимодействовать с должниками. С теми же управляющими компаниями, которые до сих пор должны ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» около десяти миллионов рублей. Многие УК ссылаются на то, что им должны жители, но Игорь Леонидович привел простую статистику: более 90 процентов жителей наукограда оплачивают жилищно-коммунальные услуги аккуратно, поэтому отсылка на нерадивых жильцов выглядит здесь как-то неубедительно.

Но даже эта тема не является сегодня для подрядчика настолько актуальной, как тема раздельного сбора мусора. Сергей Владимирович и Игорь Леонидович считают, что в городе нужно активно внедрять этот принцип сбора ТКО.

Так, на этой неделе на предприятии была запущена сортировочная линия, рассчитанная на 150 тысяч тонн мусора.

- На нашей линии тоже работают люди, однако перед этим все отходы еще проходят сортировку на динамическом сепараторе, который отбирает гниющие фракции. Так что на стол к нашим работникам мусор поступает уже более-менее очищенным. Такие ТКО сортировать уже намного легче, - пояснил Игорь Леонидович.

В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» рассчитывают на то, что эта технология позволит втрое увеличить объем вторичного сырья, которое в дальнейшем можно будет использовать в каких-то других производствах. Предприятие ставит перед собой задачу добиться того, чтобы объем вторсырья был не ниже 15-18 процентов от общего количества сортируемого мусора.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА УЖЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Как пояснили учредители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», смысл раздельного сбора мусора в том, чтобы отделить мокрые отходы от сухих. И сейчас жителей призывают заниматься утилизацией по этому же принципу. Правда, не все на это соглашаются, но основная часть горожан призывы коммунального предприятия поддерживает.

В настоящее время в городских дворах силами ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» установлено 60 контейнеров для раздельного сбора мусора: для стекла, пластика и картона.

- Все на самом деле очень просто: следует отделять твердый мусор от пищевых отходов. Стекло мы вывозим отдельно, пластик вместе с картоном - в другие дни. С раздельно собранным мусором нам потом работать намного проще. Если с неотсортированного нам удается выбрать лишь 15 процентов вторсырья, то с раздельно собранного - целых 80 процентов. Разница налицо! - отметил Сергей Клименко.

Беспокоит учредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» и тот факт, что не во всех дворах города сегодня можно установить такие контейнеры - банально нет места. Особенно там, где в домах мусоропроводы. Но есть надежда, что со временем и эту проблему удастся решить.

Инна ЕМЕЛИНА

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