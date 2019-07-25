Наукоград поделился опытом инноваций с коллегами из семи регионов России

24 июля Агентство инновационного развития в Обнинске посетили руководители из семи регионов страны. Наукоград поделился бизнес-опытом и опытом управления территориальными инновационными кластерами.

СТАЖИРОВКА ДЛЯ КОЛЛЕГ



На заседании генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ рассказал гостям об инновациях в регионе и о важнейшем факторе стратегии развития Калужской области - кластерах.

- К нам сегодня приехали гости из семи регионов России, - объясняет Анатолий Александрович. - Это наши коллеги по центрам кластерного развития. Приехали они в связи с тем, что Калужская область традиционно является одним из лидеров в сфере кластерного развития в России.

Первые кластеры начали формироваться в регионе 10 лет назад. Сегодня Обнинск позиционирует себя как территория инновационного развития, в которой кластеры играют ключевую роль.

- Наш накопленный опыт и то, как развиваются наши кластеры, представляет для коллег большой интерес. Они приехали в Обнинск на три дня, чтобы изучить, как в Калужской области развиваются кластеры, - говорит генеральный директор.

Перенимать опыт создания и управления территориальными инновационными кластерами собрались представители семи регионов Российской Федерации, где в настоящее время реализуется проект «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Такие стажировки для коллег АИРКО проводит уже второй год. В прошлом году обучение проходили представители Калининградской и Смоленской областей, а также Ненецкого автономного округа (НАО). В этом обучение пройдут сотрудники центров кластерного развития из Орловской, Архангельской, Ростовской, Вологодской областей, Республики Крым, Республики Карелия, Красноярского края.

- Орловский регион уже не в первый раз приезжает сюда для обмена опытом, - говорит руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей НЕВСТРУЕВ. - Мы сюда привозили и бизнес-миссию. Сейчас у нас активно взаимодействуют два наши кластера. Мы состыковали людей и бизнес из IT-кластера Орловского региона и IT-кластера Калужской области. И такое активное взаимодействие идет уже как межрегиональное взаимодействие между двумя кластерами.

В течение трех дней участники стажировки обсудят вопросы и посетят предприятия Обнинска и Калуги, а также встретятся с ведущими представителями фармацевтического, туристско-рекреационного кластера, кластера информационно-коммуникационных технологий, композитных и керамических материалов.

КЛАСТЕРЫ В ОБНИНСКЕ



На сегодняшний день в рамках стратегии развития Калужской области в регионе существуют 9 кластеров: фармацевтический, автомобильный, композитный, IT-кластер, ядерный кластер, образовательный, туристический, агропромышленный и логистический.

Развитие кластеров в наукограде - это принципиально ключевой подход для всего региона. Первый кластер, фармацевтический, был сформирован в середине 2011 года, и в марте 2012 был юридически оформлен в виде АССОЦИАЦИИ «Калужский фармацевтический кластер».

- Когда мы начали формировать фармацевтический кластер, для нас ключевой задачей было понять наиболее важные проблемы участников этого кластера и то, как эти проблемы можно решить, - объясняет генеральный директор агентства.

Ключевые площадки фармацевтического кластера - Обнинск, Ворсино и Калуга. Центр кластера находится в наукограде.

IT-кластер был сформирован в Обнинске в 2013 году. Целью создания этого кластера послужила реализация в Калужской области полноценной экосистемы для развития отрасли информационных технологий. На момент его создания в регионе работали 250 компаний в IT-сфере, и самые крупные из них стали учредителями кластера. Сегодня IT-кластер - самый большой по количеству участников - более 140. Основная цель создания IT-кластера была в необходимости формировать консорциумы из нескольких небольших предприятий, чтобы объединенным потенциалом участвовать в тендерах на разработки для крупных компаний.

Кроме того, отметил генеральный директор АИРКО и значимость для Обнинска кластера ядерных технологий.

- Обнинск - наукоград. Здесь была построена первая атомная станция, - говорит Сотников. - У нас есть много проектов, связанных с ядерными технологиями - это развитие ядерной медицины, радиационные и биотехнологии. Ключевая идея кластера - это применение ядерных технологий для неядерных отраслей. Мы достаточно часто встречаемся с коллегами на различных российских мероприятиях, где обсуждаются аспекты кластерного движения. Сегодня очевидно: это движение - приоритетный элемент в развитии экономики России. И Калужская область наглядно это показывает - потому и не случайно, что встреча прошла именно в Обнинске. Наш опыт создания кластеров - один из самых успешных в России.

Виктория ФЕРТ

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