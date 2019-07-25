Город, в котором будет комфортно работать и жить

В Обнинске наметили план развития на ближайшее будущее.

Несколько лет назад в Обнинске начали разрабатывать план стратегического развития города на ближайшие несколько лет. Основная цель разработки стратегии - определение приоритетов развития для достижения прорывных результатов как в научно-технологической сфере, так и в социально-экономической жизни города. Важнейшим аспектом является формирование общего видения, разделяемого всеми основными категориями представителей городского сообщества.

Над разработкой документа трудились представители самых разных отраслей: ученые, чиновники, руководители общественных организаций, предприниматели, деятели спорта и культуры - это далеко не весь список представителей разных сфер деятельности наукограда, которые на протяжении года ломали свои светлые головы, пытаясь нарисовать максимально идеальное для Обнинска будущее.

А на днях в первом наукограде состоялась стратегическая сессия «Развитие города Обнинска».

«ВСЕ НАШИ ПЛАНЫ ПРИВЯЗЫВАЕМ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ»

В настоящее время Обнинск является крупным научным образованием. Он развивается как многопрофильный исследовательский центр, специализирующийся на разработках в ядерной физике, атомной энергетике, радиологии, радиационной химии, геофизике и метеорологии, а также различных отраслях медицины (например, онкологии), фармацевтике, производстве материалов с уникальными свойствами. Немалых успехов добился Обнинск в культурной и социальной сферах.

Тем не менее останавливаться на собственных достижениях первый наукоград не собирается. На сегодняшний день Обнинск обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы расти сразу в нескольких направлениях.

В сессии, которая на днях прошла на территории наукограда, приняли участие первый заместитель главы региона Дмитрий ДЕНИСОВ, мэр Обнинска Владислав ШАПША, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, а также представители областного правительства и муниципалитета.

Открывая работу, Дмитрий Денисов подчеркнул, что в основе совместной деятельности стоят задачи, поставленные в Указе Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и стратегия развития Калужской области.

- У Обнинска уже есть стратегия развития, причем блестящая. Но сегодня мы все наши планы привязываем к национальным проектам, - подчеркнул Денисов.

Мероприятие началось с осмотра городских объектов. Одним из них стала новая школа - № 17, которая распахнет свои двери в новом учебном году. Учреждение уже построено, сейчас оно находится на последней стадии формирования - ведутся закупка и установка мебели и необходимого оборудования. Более того, как пояснила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, уже сформирована образовательная программа, готовятся документы на получение лицензии.

Иными словами, учреждение практически готово к встрече своих будущих учеников. В настоящее время сюда записалось уже более 900 человек (всего школа рассчитана на 1100 мест).

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ

В ходе сессии участники встречи также рассмотрели планы комплексного развития территории. Программа включала работу в группах, где состоялось обсуждение направлений и возможностей развития территории, барьеров и путей их преодоления.

В числе задач, которые необходимо решить, были определены:

- повышение качества предоставляемых медицинских услуг в КБ № 8;

- модернизация тепловых, водных сетей и сооружений сферы ЖКХ;

- улучшение экологии и утилизация ТКО;

- увеличение пропускной способности Южного въезда в город;

- обеспечение односменной работы общеобразовательных учреждений и местами в ДОУ детей до 3 лет;

- совершенствование работы городского транспорта;

- укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры.

Вообще, надо сказать, что планы на ближайшие несколько лет у разработчиков стратегии весьма серьезные. Так, например, главной целью является превращение Обнинска в ведущий мировой научный центр с эффективной экономикой, стабильным потенциалом, социально-благоприятным фоном и всесторонне развитой культурой. Иными словами, это должен быть город, в котором его жителям будет комфортно и работать, и жить.

А это значит, что развиваться, согласно новому стратегическому плану, первый наукоград намерен сразу в нескольких направлениях: экономическом, инновационном, культурном и образовательном.

Дарья ГУМЕРОВА

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