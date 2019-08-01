«Сказочная» медицина

Жители Малоярославецкого района считают, что врачи скорой сделали не все возможное для спасения их родственника.

На прошлой неделе в одном из поселков соседнего Малоярославецкого района от сердечного приступа скончался 59-летний мужчина. Его родные считают, что приехавшие по вызову медики скорой помощи сделали не все возможное, чтобы спасти близкого им человека. Однако сами медики с этим не согласны. Мы попытались разобраться в сложившейся ситуации.

ГЛАВВРАЧ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ПОДЧИНЕННЫХ

Все произошло в ночь с 24 на 25 июля. Мужчине внезапно стало плохо. Его супруга позвонила сначала в скорую, а потом начала обзванивать детей, проживающих отдельно - в Малоярославце. И, как они рассказали, им удалось приехать на место раньше врачей.

Со слов родных умершего, на момент их прибытия мужчина был еще жив. Но у медиков не было с собой никакого реанимационного оборудования. Не было даже кислородной подушки. А на вопрос, почему так долго добирались, они сослались на то, что у них в наличии всего лишь три машины.

Сами медики с этим категорически не согласны и считают, что их оговорили. Главный врач Малоярославецкой районной больницы Михаил БРУК рассказал нашим журналистам свою версию случившегося.

- Машина скорой помощи была на месте уже через 21 минуту после того, как на нашу подстанцию скорой медицинской помощи поступил вызов о сердечном приступе у пациента. Причем направлена туда была машина класса «С» - новенький автомобиль реанимационного уровня, оснащенный всем необходимым оборудованием, вплоть до дефибриллятора. Только вот, к сожалению, на момент приезда медиков, пациент уже был мертв, поэтому оказывать помощь было некому, - рассказал нам Михаил Александрович.

Свои слова главный врач готов подтвердить документально.

РОДСТВЕННИКИ НАСТАИВАЮТ НА СВОЕМ

Но родственники продолжают настаивать на своем. В частности, сын умершего пациента уверяет, что отцу сделали только три укола в шею и были еще попытки реанимировать его путем непрямого массажа в сердце. Причем делали его и медики, и родственники.

- В сердце укола не было. Дефибриллятора, как нам сказали, в машине не было. И кислородная маска отсутствовала, - рассказал сын.

Также он заверил нас, что скорая приехала минимум через полчаса.

- Мама вызвала ее за десять минут до звонка нам, потом мы еще минут десять ехали в поселок и уже на месте ее еще минут десять ждали. Свидетелей тому очень много. И это не только родственники, но и наши соседи, которые смогут подтвердить, как все было на самом деле, - отметил молодой человек.

Связались мы по этому поводу и с главой Малоярославецкой районной администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ, который проинформировал, что по данному факту им была проведена проверка, и выяснилось, что машина скорой на месте была через 21 минуту. Однако спасти пациента не удалось, потому что сразу же была зафиксирована его смерть.

Но особенно нас удивило то, что со слов Вячеслава Викторовича, жалоб со стороны населения на Малоярославецкую районную больницу практически нет. Глава районной администрации заявил журналистам, что они «рассказывают ему сказки».

- Я работал в Боровском районе и там жалобы были, а тут за 11 месяцев мне поступила всего одна жалоба, - сказал Вячеслав Викторович.

Выходит, наш народ проявляет активность только в интернете? Хотя мы точно знаем, что проблем в медицине Калужской области и Малоярославецкого района в частности, хватает. Только почему-то люди говорят о них только в соцсетях.

Инна ЕМЕЛИНА

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