Проект реконструкции Южного въезда будет готов уже в этом году

Недавно в Обнинске прошла стратегическая сессия, в рамках которой были определены приоритетные задачи на ближайшее время. В список намеченных целей попала и реконструкция южного въезда в город - проблема, которая назрела много лет назад. Сегодня пути ее решения уже определены. Об этом нам рассказал мэр наукограда Владислав ШАПША.



По сути, попасть в Обнинск (как и выехать из него) можно тремя путями - «Кончаловские горы», южный и северный въезды. И если последний будет преображен в рамках реконструкции Киевской трассы, то вопросом реорганизации южных ворот Обнинску пока еще предстоит заняться. Точнее, определенный план уже есть. Как рассказал Владислав Шапша, в настоящее время уже разрабатывается соответствующий проект - этим занимается новосибирская компания, выигравшая конкурс. Только одна общая стоимость разработки данной концепции обойдется городу более чем в 20 миллионов рублей. Потом еще городу предстоит найти источники финансирования для реализации данного проекта.

Но делать это нужно, и власти первого наукограда, понимая это, настроены радикально.

- Проблема реконструкции южного въезда существует уже давно. Если еще некоторое время назад пробки там образовывались по выходным, то теперь - ежедневно. Связано это с ростом населения в нашем городе. Нужен однозначно безсветофорный проект, который позволит водителям выезжать сразу на Киевскую трассу, минуя поселок «Обнинское», - говорит Шапша.

Как пояснил Владислав Валерьевич, изначально рассматривался вариант организации на месте тоннеля эстакады. Но в результате, от этой идеи пришлось отказаться по определенным и весьма веским причинам. Во-первых, там проходит газопровод с высоким давлением, а во-вторых, под снос попало бы несколько жилых домов, что, конечно же, недопустимо.

В итоге, было принято решение сделать прокол под углом на пару десятков метров дальше от тоннеля в сторону Москвы. Данное решение еще нужно согласовать с РЖД.

Второй и, пожалуй, самый важный момент в вопросе реконструкции южного въезда - это, безусловно, финансирование. Как мы уже говорили, только одна разработка проекта обойдется городу, как минимум, в 20 миллионов рублей! Где взять денег на реализацию идеи - это отдельный вопрос. Город, как признается Владислав Шапша, такие расходы не потянет, а потому приходится надеяться на помощь из вне - в частности, на федеральную. Впрочем, надежда на финансирование свыше вполне реальна, тем более что положительный опыт у нашего города уже имеется. Ведь изначально о преобразовании того же самого северного въезда в рамках реконструкции Киевской трассы не шло и речи, однако Обнинску все-таки удалось переломить ситуацию в свою пользу и внедрить эти планы в федеральный проект.

Когда именно в наукограде смогут приступить к реконструкции южного въезда, мэр Обнинска загадывать не берется. Но проект власти наукограда рассчитывают получить уже в этом году.

Дарья ГУМЕРОВА

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