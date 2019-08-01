Празднование Дня города в этом году признали одним из самых масштабных за всю историю Обнинска

27 июля наукоград отметил свой день рождения. Масштабные мероприятия, посвященные дню города, проводились на всех без исключения городских площадках. В этом году в праздновании приняло участие невероятное число людей, которые до сих пор пребывают под приятным впечатлением.

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО

День жителей Обнинска начался с Атомного марафона. В 9:30 на улице Мира у мемориала «Вечный огонь» встретились около 1300 участников. Перед стартом им пожелали сил и энергии для преодоления выбранных дистанций, которых было четыре - 21 км, 7 км, 3 км и 1 км.

В процессе марафона был предусмотрен освежающий душ. Кроме обнинцев, в забеге приняли участие и известные обнинские деятели и чиновники, среди которых - мэр города Владислав ШАПША.

К концу забега на проспекте Маркса уже начался традиционный фестиваль ремесел и фольклорного искусства «Город мастеров». Это была большая ярмарка с праздничным выступлением творческих коллективов и ансамблей. Жители могли приобрести поделки ручной работы. Для детей были организованы всевозможные мастер-классы по лепке игрушек и вышиванию картин.

Кроме того, именно здесь состоялось торжественное награждение активистов местного самоуправления. Заслуженные подарки получили самые ответственные члены ТОСов - на протяжении всего года они безвозмездно проводили работу по благоустройству и озеленяли дворы.

ТОРЖЕСТВО В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ И СТАРОМ ГОРОДЕ

Примечательно, что именно 27 июля в Обнинске были зарегистрированы два брака. Счастливые пары прогуливались в Белкинском парке. Молодожены принимали поздравления от друзей и родственников - в этот день они отмечали день рождения не только своего города, но и своей семьи.

Также в Белкино в это время проходил турнир по судомодельному спорту. Восемь участников из Обнинска и Москвы соревновались за первенство в четыре заплыва. Каждому участнику давалось одинаковое количество времени, за которое скоростные мини-катера должны были проплыть как можно больше кругов. Кстати, многие из представленных моделей еще и собраны вручную.

Массовые гуляния проходили и в Старом городе. В полдень здесь начался фестиваль «Менестрельник» - праздник в настоящих средневековых традициях. Обнинцы в латах выходили на поединки. Поклонники Средневековья - пришедшие на праздник зрители - слушали баллады и наблюдали исторические и национальные танцы.

Здесь же выступил и индийский фокусник Рами Кумар с завораживающим шоу, а окончили навеянный романтикой Средневековья фестиваль игры и мастер-классы.

Однако на этом мероприятия в Старом городе не закончились. В Городском парке весело приветствовали и отмечали день рождения наукограда. Кроме того, проходила выставка - раздача животных «Хочу домой», организованная зоозащитным центром «Новый ковчег», благодаря которой жильцы приюта, наконец, смогли обрести свой новый дом.

В усадьбе Турлики-Михайловское ближе к вечеру состоялся показ спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского. Совместная постановка театра-студии «Д.Е.М.И.» и студенческого театра ИАТЭ собрала всю площадку музейного объекта Обнинска. Романтическая история, местами - комедийная и драматическая, на несколько часов погрузила зрителей в себя. А между тем в центре города для жителей уже начиналось самое интересное.

ТРАДИЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ



Грандиозное шествие от Дома ученых начали представители обнинских организаций. Его традиционно вел Атом, махая зрителям руками и выкрикивая вместе со всеми поздравления наукограду.

В этом году в шествии было задействовано огромное количество людей. Среди присутствовавших также поприветствовали гостей воспитанники отделения спортивной школы олимпийского резерва «КВАНТ», которой в этом году исполнилось 60 лет, вместе с тренерами, родителями и администрацией. Присоединились к ним и представители группы активной поддержки одноименного футбольного клуба. И впервые за всю историю обнинского шествия участники пронесли по площадке двухсотметровый флаг Российской Федерации. А завершил этот памятный день потрясающий подарок от «Обнинскоргсинтез», благодаря которой жители и гости наукограда смогли насладиться выступлением звезд большой эстрады. Кстати, в этом году компания «Синтек» отмечает свое 20-летие.

ЗВЕЗДНАЯ КУЛЬМИНАЦИЯ



Для жителей выступила с зажигательным шоу участница «Евровидения», испанская певица Сорайя. Громкими криками и аплодисментами обнинцы встретили первого российского победителя «Евровидения», певца, завоевавшего сердца не только молодежи, но и взрослой аудитории, Диму БИЛАНА. Артист выступал дольше остальных, исполнил свои самые популярные песни и даже спустился к публике, чем еще больше ее раззадорил.

После грандиозного представления молодого певца Макса БАРСКИХ на площади, собравшей около 20 тысяч человек, что по своим масштабам вообще впервые для Обнинска, жители увидели праздничный салют от группы компаний «Русский дом». А расходиться обнинцы стали после шикарного выступления известного немецкого дуэта La Bouche.

Стоит отметить, что празднование 63-го дня рождения в Обнинске прошло с особым размахом. Такого количества людей, мероприятий и грандиозного концерта в наукограде еще не было никогда.

Виктория ФЕРТ

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