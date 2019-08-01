Парк вчера, сегодня и завтра: с чего все начиналось и какие инновации ждут горожан

Сегодня мы любуемся красотой и ухоженностью Городского парка в Старом городе. Это место стало любимым для людей всех возрастов. Совместными усилиями МАУ «Городской парк» и ООО «Альт» сделали зону отдыха такой, какой мы видим ее в настоящее время. Однако территорию продолжают благоустраивать, и в планах руководителей - еще много новшеств. Об этом мы поговорили с директором парка Жанной ДАВЫДОВОЙ и инвестором, генеральным директором ООО «Альт» Ильей ГАЛКО.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ И СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В начале 2012 года администрацией города был поднят вопрос о реконструкции инфраструктуры зоны отдыха.

Городской парк, являясь муниципальной собственностью, получил финансирование из местного бюджета.

На первоначальном этапе здесь появились скамейки и урны, было установлено центральное освещение, новое ограждение и в том же году проведен конкурс, по итогам которого был заключен договор на размещение аттракционов с Обществом с ограниченной ответственностью «Альт». В 2013 году началась их установка. На сегодняшний день количество аттракционов составляет 20 единиц.

Благодаря совместной работе Городского парка с компанией «Альт», сегодня мы видим эту территорию благоустроенной и комфортной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА

Дирекция не останавливается на достигнутом уровне и продолжает привносить в парк что-то новое. - Мы пытаемся сделать эту зону отдыха не только чистой, но и более комфортной, чтобы людям хотелось сюда приходить снова и снова, - отмечает Илья Галко.

Также учреждение совместно с инвестором продолжает заниматься работами по обновлению дорожного покрытия.

- За два предыдущих года, благодаря нашему инвестору, в парке положили более 500 квадратных метров брусчатки, что предусмотрено условиями договора о сотрудничестве, - говорит директор парка. В ходе работ по благоустройству парк за несколько лет был обновлен. К слову, летнюю площадку «Кадриль», которая долгое время была заброшена, сегодня активно используют и продолжают развивать. - Прошлым летом мы сделали большой ремонт. Установили ограждение, полностью отремонтировали сцену и покрытие перед ней, - поясняет Жанна Давыдова. - Теперь площадку активно используют для проведения культурно-массовых мероприятий, по выходным здесь проводятся танцевальные вечера.

Зона в районе детской площадки возле «Ритма» тоже преображается. В этом году МАУ «Городской парк» совместно с компанией «Лореаль» там были посажены декоративно-цветущие лиственные и вечнозеленые хвойные кустарники.

Также произвели работы по обновлению детской площадки в центре парка, установив там новые элементы. Поставили два антивандальных теннисных стола, каждый из которых весит 1200 килограммов. В прошлом в парке использовали всем привычные теннисные столы, подаренные спонсором - торговым центром «ЭкоБазар». Практика показала, что игра в настольный теннис интересна посетителям, поэтому в этом году приняли решение установить максимально надежное оборудование. Люди эти столы активно используют.

Городской парк не «впадает в спячку» и на зимний период. Около двух лет назад здесь, на месте летних аттракционов, начали заливать каток. Он пользуется спросом, являясь одним из с самых больших катков в городе. Рядом работает зимняя горка, предусмотренная для использования как детьми, так и взрослыми посетителями.

Парк регулярно наполняется архитектурными формами, ежегодно на его территории появляются новые фигуры.

- На данный момент в зоне аттракционов установлены формы из стеклопластика в виде героев известных мультфильмов, - говорить Илья Сергеевич. - В планах - установка топиарных фигур, которые гармонично впишутся в общую концепцию парка.

Ко Дню города в парке открылась замечательная выставка «Обнинск в акварели». Каждый житель может полюбоваться красивыми видами города, изображенными на работах местных художников.

Каждый день здесь проходят различные мероприятия. Масштабные - такие как День парков и День мороженого, собирают почти полгорода. Среди регулярных - «Английский в парке», тренировки по танцевальным направлениям и йоге, скандинавская ходьба и многое другое. Отметим, что в клубе по ходьбе занимаются порядка 250 человек и, будучи абсолютно непопулярным видом спорта в нашем городе, скандинавская ходьба, благодаря созданному клубу, стала набирать популярность. И теперь не только в парке, но и по всему Обнинску можно встретить поклонников этого направления. А члены клуба регулярно принимают участие в Общероссийских «заходах», занимая почетные места.

ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ



Развитие парковой территории не стоит на месте, и здесь регулярно появляется что-то новое. У инвестора большие планы по части инновационных задумок. И одна из них - колесо обозрения в Городском парке.

- Ведь возможности есть, однако большие сомнения вызывает почва территории, которая довольно-таки болотистая, - говорит он. - Да и для такого аттракциона, как колесо обозрения, требуется радиус не менее сорока метров. В городах с небольшой численностью населения подобного нет, но нам кажется, это интересно, а для влюбленных - еще и романтично.

Кроме того, руководители планируют ввести аттракционы с VR-технологии - новшество, при котором люди надевают виртуальные очки, и перед их глазами происходит целая ролевая игра. И совершенно новое развлечение - аттракцион троллей. Это скоростной спуск по натянутому под углом тросу или веревке с обеспеченной надежностью и безопасностью.

По словам руководства, Городской парк за несколько лет совершенно видоизменился и продолжает развиваться.

Виктория ФЕРТ

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